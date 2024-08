"So sehen Sieger aus – Schalalalala" – tönte es am Ende eines harten Kampfes auf der Blockade gegen Höcke und die AfD. 2000 bis 3000 Gegendemonstrantinnen und Gegendemonstranten verhinderten in Jena, dass Björn Höcke an seinem Bürgerstammtisch im Stadtteilzentrum LISA in Lobbeda teilnehmen konnte.