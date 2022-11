Warum "Nieder mit dem Lohnsystem"?

Angesichts der galoppierenden Inflation unterstützen die Betriebsgruppen der MLPD die Tarifstreiks und organisieren zugleich den Kampf für einen Lohnnachschlag von 20 Prozent. Die MLPD fordert auch die 30-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich, was Millionen Arbeitsplätze schaffen würde. Zugleich fordert sie nach Karl Marx: „Nieder mit dem Lohnsystem!“ Was meinen wir damit? Der heutige Lohn beruht darauf, dass die Arbeitskraft des Arbeiters im Kapitalismus eine Ware ist. Der Arbeiter musss seine Arbeitskraft an den Kapitalisten verkaufen, um sich und seine Familie zu ernähren.