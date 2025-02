Rote Fahne TV berichtet von den vier Auftaktkundgebungen der Internationalistischen Liste / MLPD zu den Bundestagswahlen in Essen, Leipzig, Hannover und Stuttgart und von den antifaschistischen Massenprotesten, die am selben Wochenende stattfanden. Selbstverständlich hat sich die Internationalistische Liste / MLPD an diesen beteiligt.