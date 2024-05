Extremhitze in Thailand, auf den Philippinen und in Spanien mit Temperaturen von weit über 40 Grad. Gleichzeitig gewaltige Überflutungen in Folge von sintflutartigem Regen und gebrochenen Dämmen. Allein in diesem und im letzten Monat gab es das in Russland, Kasachstan, Tansania, Kenia, Simbabwe, Brasilien und selbst in der Wüstenstadt Dubai. Das soll ganz normal sein? Achim Czylwick spricht Klartext!