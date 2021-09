Sozialismus und Antikommunismus – Medienboykott gegenüber der MLPD als dem Original

Überall wird angesichts der sogenannten »Rote Socken Kampagne« der CDU über Sozialismus und Antikommunismus diskutiert.

Dazu stellt Gabi Fechtner, Parteivorsitzende der MLPD und Spitzenkandidatin der Internationalistischen Liste/MLPD fest: „Wieder einmal agiert der Antikommunismus aus der Defensive. Angesichts der katastrophalen Umfragewerte für die CDU ist sie von der Sorge über einen möglichen Regierungsverlust an eine Mehrheit von SPD, Grünen und Linkspartei getrieben.

Diese Auseinandersetzung spiegelt allerdings vor allem eine gesellschaftliche Diskussion der kapitalismuskritischen Tendenz in der Bevölkerung wider. So treffen wir in unserem Wahlkampf – den wir wie keine andere Partei in zehntausenden Gesprächen, in Betrieben und Gewerkschaften, vor Betriebstoren und unter der Masse der Bevölkerung führen – massenhaft auf die Suche nach einer gesellschaftlichen Alternative und wachsende Offenheit für den echten Sozialismus."

In den letzten zwei Wochen gab es mindestens 35 Polizeieinsätze gegen den Wahlkampf der Internationalistische Liste/MLPD. In Hannover wurde die Polizei mehrfach direkt von Vertretern des VW-Konzerns in ihrer Unterdrückung gegen die MLPD dirigiert und illegitime Versuche vorgenommen, deren Arbeit nicht nur im Betrieb, sondern auch vor den Betriebstoren zu unterdrücken.

