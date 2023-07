Rechtsentwicklung und Antikommunismus – beste Wahlhelfer für die AfD

Schaut man sich die bürgerliche Medienwelt an, so findet die Kritik an der Bundesregierung in erster Linie von rechts statt. Ultrarechten Kräften und Reaktionären wird dafür ein Forum gegeben, meist ohne sie groß zu kritisieren. Scheinheilig wundern sich bürgerliche Politiker dann, dass die AfD bei Umfragen zulegt und die wachsende Unzufriedenheit mit der Regierung gegenwärtig vor allem ihr zugute kommt.