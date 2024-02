In Bayern, in Gelsenkirchen und in Stuttgart haben die revolutionären Aschermittwochsveranstaltungen auch schon wieder viele Jahre Tradition und wurden selbstverständlich auch heuer fortgesetzt. Aber jetzt kamen vier neue Veranstaltungsorte hinzu - und alle, Veranstalter wie Gäste, sind überzeugt: Den politischen Aschermittwoch der MLPD nimmt uns keiner mehr weg!