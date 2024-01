LLL Berlin 2024 - Für eine sozialistische Jugendbewegung

Über 12.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer gingen bei der LLL 2024 im Gedenken an Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg und Lenin in Berlin friedlich auf die Straße. Der Sozialismus als Perspektive ist durch die besonders vielen Jugendlichen und die gesamte Demo vertreten und ein wichtiges Anliegen. Zugleich herrscht eine große Verwirrung: Was ist Sozialismus und wie verhindern wir, dass er nochmal verraten wird? Wie retten wir die Menschheit vor der globalen Umweltkatastrophe? Hier findet ihr gute Argumente! Mit Videos von der Polizeigewalt auf der LLL 2024 in Berlin.