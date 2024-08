Rote Fahne TV wird am 14. August, um 19 Uhr, einen weiteren Live-Talk senden. Die Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten der Internationalistischen Liste / MLPD zur Landtagswahl in Thüringen, Stefan Engel, Ilka May und Tassilo Timm diskutieren zum Thema "Wer AfD wählt, wählt Faschismus"