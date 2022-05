Kundgebung gegen einen 3. Weltkrieg

Über 1.500 Teilnehmer kamen am 8.Mai zur ersten bundesweiten Demonstration gegen die Gefahr eines Dritten Weltkriegs.

Höhepunkt des Tages war die Eröffnung einer Gedenkstätte für revolutionäre Persönlichkeiten der deutschen Arbeiterbewegung mit der Enthüllung von Gedenktafeln für Karl Marx, Friedrich Engels, Clara Zetkin, Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht, Ernst Thälmann und Willi Dickhut.

An dessen 30. Todestag wurde die Parteizentrale der MLPD in Willi-Dickhut-Haus umbenannt, um an diesen antifaschistischen Widerstandskämpfer, Kommunist und Arbeiterführer und -theoretiker zu erinnern.