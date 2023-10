In den Ergebnissen der Landtagswahlen in Bayern und Hessen spiegelt sich das tiefe Misstrauen in die Ampel-Regierung. 77 Prozent der Wählerinnen und Wähler in Bayern und Hessen sind mit der Bundesregierung unzufrieden. Bei den Landtagswahlen wurden die drei Parteien der Ampel-Regierung massiv abgestraft. Sie verloren in beiden Ländern zusammen etwa 800 000 Stimmen.