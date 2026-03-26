Irankrieg: Revolutionäre aus sechs Ländern diskutieren Charakter und Widerstand

Großer Andrang herrschte gestern in der „Horster Mitte“ in Gelsenkirchen anlässlich der Internationalismus-Live-Veranstaltung „Angriff auf den Iran – Flächenbrand im Nahen Osten! Angesichts der Weltkriegsgefahr ist der Kampf um den Weltfrieden herausgefordert“. Rund 250 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren gekommen, um mit acht kompetenten Podiumsgästen gemeinsam über diese Frage zu diskutieren. Hier der Film zu dieser spannenden Veranstaltung.