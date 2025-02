Interview: Nadja Schallenberg kandidiert für die Internationalistische Liste / MLPD!

Die queere Bewegung erhebt sich – gegen Faschismus, Spaltung und Unterdrückung! 🚩🏳️‍🌈✊ Am vergangenen Samstag gingen in ganz Deutschland Tausende kämpferisch auf die Straße – bei bundesweiten "wähl-liebe" CSD-Demonstrationen! Die Internationalistische Liste / MLPD stellt sich entschlossen an die Seite der LGBTQ+-Bewegung! Nadja Schallenberg, 55-jährige Trans-Bürgerrechtlerin*, tritt in Berlin als Kandidatin an – unerschütterlich für die Rechte aller Unterdrückten! Ihr Leitspruch: „Weil der Mensch ein Mensch ist!“