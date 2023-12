Am 09.12.23 fand der von der ICOR organisierte internationale Umweltkampftag statt. International gingen Menschen auf die Straße, in Deutschland in mindestens 30 Städten. Diese Umweltkampftag stand im Kontrast und in der Kritik an der gleichzeitig laufenden COP28 in Dubai. Die Teilnehmer traten ein gegen die Umweltkatastrophe und für eine wirkliche Rettung der Umwelt im echten Sozialismus.