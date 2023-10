Peter Römmele, Landesvorsitzender der MLPD Nordrhein-Westfalen spricht Klartext: "Hurra: Die Kerninflation sinkt!"

Gegen Monatsende ist das Rechnen in den Arbeiterfamilien groß. Jeder Einkauf und jede Tankfüllung schlägt neue Löcher in die Haushaltskasse. Viele ergreift die Sorge, andere auch die Wut. Auch in den Betrieben und Gewerkschaften ist das weiter ein brennendes Thema.

2021 und 2022 machten sich bürgerliche Politiker und Ökonomen über die „gefühlte“ Inflation lustig, die nur in der Einbildung der Masse der Bevölkerung existiere. Real seien dagegen die statistischen Durchschnittswerte. Es ist genau umgekehrt!

Aber jetzt die frohe Botschaft des Statistischen Bundesamts: Die Kerninflation sinkt.

Wahrscheinlich kommen ab November die Empfehlungen des Statistischen Bundesamts, das Heizen der Wohnungen, das Tanken der Autos und das Einkaufen von Lebensmitteln einzustellen - und schon ist das Problem der Inflation ganz beseitigt. "Kerninflation" sei Dank!

Statt der Taschenspielertricks der bürgerlichen Statistiker ist Klarheit und Durchblick angesagt. Im Wesentlichen treibt heute die Kapitalspekulation die Inflation an. Deshalb braucht es in Einheit mit dem Kampf für sozialpolitische Sofortmaßnahmen eine starke Bewegung für ein neues Ansehen des echten Sozialismus. Das ist ein Gesellschaftssystem, das keine Inflation mehr kennt.

Glück AUF!

Peter Römmele