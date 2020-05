Ein historischer Sieg mit wichtigen Lehren - Kundgebung in Gelsenkirchen zum 75. Jahrestag

Seit 15.30 Uhr schallen revolutionäre Lieder der internationalen Solidarität über den Vorplatz der Horster Mitte. Der Platz füllt sich, und die 40 markierten Plätze sind schon 10 Minuten vor Beginn fast vollständig besetzt. Auch an den Fenstern haben sich bereits Kundgebungsteilnehmer eingefunden, so dass sicher über 80 Teilnehmerinnen und Teilnehmer die beeindruckende Veranstaltung verfolgten - alle mit Abstand und Mundschutz.

Beteiligt sind neben der MLPD auch ihr Jugendverband REBELL, das Internationalistisches Bündnis, die Konföderation von Arbeitsmigranten/innen aus der Türkei/Kurdistan in Deutschland (ATIF), das Gelsenkirchener Kommunalwahlbündnis AUF. Mit dabei waren auch Vertreterinnen des Frauenverbands Courage. Pünktlich um 16 Uhr beginnt die würdige Veranstaltung mit dem Lied vom Vaterlande. Lange Jahre war es die inoffizielle Hymne der sozialistischen Sowjetunion. Gabi Fechtner würdigt in ihrer Ansprache den 8. Mai als einen Tag des historischen Sieges des Sozialismus über den Faschismus. „Es war auch ein Tag des Sieges über den Antikommunismus“, so die Vorsitzende der MLPD. Denn dieser war der Kern der faschistischen Ideologie. Sie verwies auf die aktuelle Bedeutung des Kampfs gegen den Faschismus. in einer Zeit, in der es bereits in 22 Ländern auf der Welt faschistische oder faschistoide Regierungen gibt. Sie kritisiert den waghalsigen Eiertanz in verschiedenen bürgerlichen Medien, die alles versuchen, um am heutigen Tag die Rolle der Sowjetunion mit der Kommunistischen Partei und Josef Stalin an der Spitze auszublenden.