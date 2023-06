DDR, 17. Juni 1953: Arbeiteraufstand gegen den Sozialismus?

In diesem Jahr jähren sich die Arbeiterproteste in der DDR vom 17. Juni 1953 zum siebzigsten Mal. Die bürgerliche Geschichtsschreibung und die bürgerlichen Massenmedien betreiben rund um die Ereignisse eine antikommunistische Geschichtsklitterung.

So heißt es bei Wikipedia und dem Bundesamt für Politische Bildung, es habe ein „antistalinistischer Aufstand“ gegen den „brutal und rücksichtslos geführten Aufbau des Sozialismus“ stattgefunden. Tatsächlich richteten sich die Arbeiterproteste nicht gegen den Sozialismus, sondern gegen bürokratische Fehler, die sich gegen Prinzipien des Sozialismus richteten. Der Westen war es, der dann gezielt im Sinne des Antikommunismus Einfluss nahm. Davon hast Du noch nie etwas gehört? Kein Wunder, der Antikommunismus betreibt systematische Geschichtsklitterung. Was war also wirklich um den 17. Juni in der DDR? Tassilo Timm, Landesvorsitzender der MLPD Thüringen, gibt in der 1. Folge des neuen Formats Rote Fahne TV History Antworten wie es wirklich war.