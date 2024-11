Am 5.10.24 versammelten sich bis zu 1.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Bochum. Sie feierten den 20. Jahrestag des Opel-Streiks in Bochum. Vom 14. bis 20.10.2004 hatte die Belegschaft des Opel-Werks in Bochum einen selbständigen Streik durchgeführt. Dies war der Grundstein für den Erhalt des Werkes für weitere 10 Jahre.