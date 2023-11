100 Jahre Hamburger Aufstand

Veranstaltungsbericht zum Hamburger Aufstand.

Video zum Hamburger Aufstand bei YouTube

Podcast zum Hambuger Aufstand

Im Mittelpunkt der Veranstaltungen standen die Lehren des mutigen, von der KPD organisierten Aufstands in Hamburg für heute. In einer Situation, die von Hyperinflation, Ruhrbesetzung durch die französische Armee sowie einer extrem arbeiterfeindlichen Politik der damaligen Cuno-Regierung gekennzeichnet war, hatte sich die KPD in Massenstreiks und -kämpfen der Arbeiter an immer mehr Fragen die Meinungsführerschaft erkämpft. Insbesondere dass ein bewaffneter Aufstand richtig und notwendig ist, dass der Kapitalismus gestürzt werden muss und nicht reformiert werden kann. Tausende Arbeiter wurden Mitglied der KPD, wechselten zum Teil von der USPD.

Die Revolution stand an, aber warum ist der Hamburger Aufstand gescheitert und welche Rolle spielte dabei Ernst Thälmann?