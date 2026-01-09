Veranstaltung

Hände weg von Venezuela!



12. Januar, 18 Uhr, Treff International, Reuter Str. 15 in Berlin-Neukölln oder online teilnehmen für 5€ / 10€ Solipreis

Auf dem Podium:

internationale Repräsentanten der ICOR

Landesvorsitzende Christa Wolfer

Moderation Monika Gärtner-Engel, Hauptkoordinatorin der ICOR



Eintritt 5 / 3 €ermäßigt. Es gibt einen Imbiss.

