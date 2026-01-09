Solidarität

Hände weg von Venezuela

Hände weg von Venezuela! Solidarität mit dem venezolanischen Volk! Aktiver Widerstand gegen Faschismus und akute Verschärfung der Weltkriegsgefahr!

INHALT

Veranstaltung

Hände weg von Venezuela!


12. Januar, 18 Uhr, Treff International, Reuter Str. 15 in Berlin-Neukölln oder online teilnehmen für 5€ / 10€ Solipreis 

Auf dem Podium:

  • internationale Repräsentanten der ICOR
  • Landesvorsitzende Christa Wolfer
  • Moderation Monika Gärtner-Engel, Hauptkoordinatorin der ICOR

Eintritt 5 / 3 €ermäßigt. Es gibt einen Imbiss.

Ticketshop Livestream