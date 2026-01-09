Solidarität
Hände weg von Venezuela
Hände weg von Venezuela! Solidarität mit dem venezolanischen Volk! Aktiver Widerstand gegen Faschismus und akute Verschärfung der Weltkriegsgefahr!
Hände weg von Venezuela!
12. Januar, 18 Uhr, Treff International, Reuter Str. 15 in Berlin-Neukölln oder online teilnehmen für 5€ / 10€ Solipreis
Auf dem Podium:
- internationale Repräsentanten der ICOR
- Landesvorsitzende Christa Wolfer
- Moderation Monika Gärtner-Engel, Hauptkoordinatorin der ICOR
Eintritt 5 / 3 €ermäßigt. Es gibt einen Imbiss.