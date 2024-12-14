MLPD’nin seçimlere katılması engelleniyor

MLPD ülke çapında 16 eyalet listesiyle seçimlere katılım sağlamak için çalışmalarını yürütüyor. Yasal kapasite Kuzey Ren-Vestfalya ve Baden-Württemberg’deki tüm destek imzalarını sadece iki hafta içinde topladı. Ülke genelinde bu oran yüzde 46 ve doğrudan aday olanlar için binlerce imza anlamına geliyor.

MLPD’nin basın sözcüsü Peter Weispfenning yaptığı açıklamda, „Federal Seçim Komitesi, MLPD’nin oy kullanmasının onaylanması için imza atan 20.000 kişiyi ciddi olarak görmezden mi gelmek istiyor?“ dedi. Federal Seçim Komitesi MLPD’nin tüzüğüne göre parti konferanslarını iki yılda bir yerine dört yılda bir düzenlemesinden şikayetçi. MLPD parti kurultaylarının hazırlanmasında, rapor ve Merkez Komite adaylarının parti bazında diğer partilere göre daha geniş biçimde tartışıldığı, böylece partinin gidişatını ve kadrosunu üyelerin belirlemesi ilkesinin uygulandığı bilinmektedir. Gösteri parti konferansları da burjuva partilerinde olduğu gibi elbette istediğiniz kadar kısa aralıklarla düzenlenebilir. Ayrıca, Federal Seçim Komitesi değil, MLPD üyeleri karar vermeye devam ediyor.

Weispfenning yaptığı açıklamda, 42 yıldır var olduklarını, federal ve eyalet düzeyinde onlarca seçime katıldıklarını vurgulayarak, Federal Seçim Komitesi’nin özel bir toplantıya çağrılmasını talep etti.

Başvuruda, diğer hususların yanı sıra şu ifadeler yer alıyor: “MLPD kurulduğu tarihten bu yana her zaman federal seçimlere sorunsuz bir şekilde katılması kabul edildiği ve hukuki durumunun değişmediği göz önüne alındığında, şu anda ileri sürülen şikayetler şu izlenimi vermektedir: MLPD keyfi nedenlerle hareket ettiği, seçime katılımın engellenmesi veya zorlaştırılması gerekmektedir.”

Federal Seçim Komitesinin bu özel halka açık toplantısı yarın (10 Aralık 2024) saat 11.00’de Almanya Federal Meclisi, Berlin, Marie-Elisabeth-Lüders-Haus (giriş Adele-Schreiber-Krüger-Str. 1), oda 3.101’de gerçekleştirilecek.

MLPD, 2021’deki son federal seçimlerde, tesadüfen Federal Almanya Cumhuriyeti tarihinde bir ilk olan böylesine özel bir oturumla seçime katılma hakkını zaten güvence altına almıştı.

(ATİK Online)