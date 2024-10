Die gesetzmäßige Tendenz zu Kriegen im Imperialismus und die akute Weltkriegsgefahr

Auf der Plattform Abgeordnetenwatch zur Europawahl werden reihenweise die Antworten der Kandidatinnen und Kandidaten der Internationalistischen Liste/ MLPD zensiert oder nicht freigeschaltet.

Die Nichtfreischaltung einer Antwort von mir wurde so begründet: „Ihre Aussage zu einer Vorbereitung eines Dritten Weltkriegs bitten wir zu entfernen, da diese nicht den Fakten entspricht. Die Erhöhung der (deutschen) Verteidigungsausgaben ist eine Reaktion auf die russische Invasion in der Ukraine, Ihre Aussage suggeriert hingegen die Absicht der EU, einen Dritten Weltkrieg auszulösen.“ (Abgeordnetenwatch)

So einfach machen die das! Es ist eine Frechheit, ihre regierungstreue Ausrichtung zum allgemeinen Fakt zu erklären und dann zu sagen: „Andere Positionen dürfen hier nicht mehr verteten werden.“ Da soll man sich als Kandidat quasi nur noch als Regierungssprecher betätigen. Die dürfen nie ihre Meinung sagen, sondern kriegen vom Kanzler gesagt, was sie von ihm ausrichten sollen. Einer wurde schon mal rausgeschmissen, weil er einen eigenen Gedanken einflocht. Aber dann brauchst du als Partei nicht mehr antreten zur Wahl, wenn du eh das Gleiche vertrittst wie die herrschenden Parteien.

Das ist eine solche Unverfrorenheit, wie die hier vorgehen, die wir uns natürlich nicht gefallen lassen. Offenbar haben wir hier einen Nerv getroffen, der diese Leute empfindlich stört.

Ich habe in meiner Antwort auf Abgeordnetenwatch nur die Objektivität der Betrachtung hergestellt und das Wesen analysiert. Denn es ist zweckmotiviert, dass die sagen, die erhebliche Steigerung der Rüstungsausgaben sei nur eine Reaktion auf die Invasion Russlands in der Ukraine. Damit dringen sie zudem überhaupt nicht darin ein, was grundlegend auf der Welt passiert. Tatsächlich bereitet die EU aktiv einen Dritten Weltkrieg vor, ebenso wie die meisten anderen Imperialisten.

Heute gibt es auf der Welt keine „unverteilten Stücke“ mehr, wie Lenin das qualifiziert hatte; es gibt kein Fleckchen Erde mehr, was sich nicht ein Imperialist unter den Nagel gerissen hat. Die wachsenden Ansprüche aufstrebender imperialistischer Mächte stoßen auf einen bereits aufgeteilten Weltmarkt. Um Absatzmärkte frei zu machen, braucht es also die Vernichtung eines Konkurrenten. Und das auch durch militärische Aktionen bis zum möglichen Weltkrieg um die Neuaufteilung der Welt als Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Die Weltkriegsvorbereitung ist also keine Reaktion auf „die russische Invasion“, wie auch die bürgerlichen Medien suggerieren, sondern allgemeine Erscheinung des Imperialismus dieser Zeit.

Es ist übrigens eine verbreitete schlechte Angewohnheit, wie wir heute von den Medien erzogen werden, dass man nur die Erscheinung sieht, eine oberflächliche Betrachtung vornimmt, ohne in die Tiefe der Dinge einzudringen und das Wesen zu erkennen. Ihr seht hier eine Karte, wie die NATO vorgedrungen ist. Sie tun jetzt so, als wären sie die friedlichste Organisation der Welt, aber hier seht ihr die verschiedenen Osterweiterungen der NATO, wie viele Länder sie in Europa in ihren Einflussbereich gezogen haben. Das ist ein aggressives Vorgehen.

https://de.statista.com/infografik/26696/europaeische-laender-nach-jahr-des-eintritts-in-die-nato/ Aufgerufen am 16. Juli 2024

Auch das neuimperialistische Russland hat in zahlreichen Ländern Truppen stationiert. Hier eine Karte zu Afrika, wo überall die russische Wagner-Truppe aktiv war. Sie wurde inzwischen zerschlagen, aber die russisch kontrollierten Truppen befinden sich bis heute in diesen Ländern. Sie nennen sich heute „Afrika-Korps“ genauso wie das „Afrika-Korps“ unter Hitler. Sie haben Putsche in diesen afrikanischen Ländern organisiert, beuten Rohstoffe aus, haben ganze Regierungen unter ihre Kontrolle gekriegt usw.

Quelle: https://www.rnd.de/politik/wagner-gruppe-in-afrika-wahlmanipulation-und-bergbau-lizenzen-3FMQXMSEZPXH5QVZKZGQ5WO64I.html aufgerufen am 16. Juli 2024

Das ist ein aggressives Vordringen verschiedener imperialistischer Länder, was zu dieser Weltkriegsvorbereitung führt, weil wiederum die einzige Supermacht USA sich das nicht gefallen lässt und ebenso aggressiv vorgeht. Mit der Neuorganisation der internationalen Produktion wurde zur Haupttriebkraft für das Handeln der internationalen Monopole, die Eroberung und Verteidigung einer beherrschenden Stellung auf dem Weltmarkt. Nur so können sie Monopolpreise diktieren und Maximalprofite generieren!

Der Revolutionär Lenin wies auf die zugrunde liegende Gesetzmäßigkeit hin, solange es Imperialismus gibt: „Unter dem Kapitalismus ist ein gleichmäßiges Wachstum in der ökonomischen Entwicklung einzelner Wirtschaften und einzelner Staaten unmöglich. Unter dem Kapitalismus gibt es keine anderen Mittel, das gestörte Gleichgewicht von Zeit zu Zeit wiederherzustellen, als Krisen in der Industrie und Kriege in der Politik.“

Der Kampf um die Neuaufteilung der Welt verschärft die Weltkriegsgefahr enorm, bis hin zur akuten Weltkriegsgefahr, wie sich das mit dem Ukrainekrieg und dem Völkermord in Gaza bereits vorbereitet.