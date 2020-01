Wie ein REVOLUTIONÄRER WEG nach Sibirien kam

Beide freuten sich riesig, vor allem die Schwester aus Sibirien meinte, sie hätte schon von dem Buch gehört, aber nie eines bekommen. Wir diskutierten lange über die Lage in Russland und die Rolle von Präsident Putin, über die Arbeit in der KPFR. Aber auch darüber, wie unheimlich schwierig eine Auseinandersetzung darüber über solche enormen Entfernungen z.B. bis nach Moskau sind.

Beide Schwestern halten viele Errungenschaften aus der damaligen sozialistischen Sowjetunion sehr hoch und wollen den Sozialismus erkämpfen. Die Vorstellung der revolutionären Weltorganisation ICOR² traf auf großes Interesse. Schweren Herzens trennten wir uns, machten ein gemeinsames Foto und bekamen eine Einladung nach Sibirien. Mit meiner Arbeitskollegin will ich klären, ob sie nicht bei derMLPD mitmachen will. Vielleicht gibt es mal ein Wiedersehen in Sibirien am Baikalsee!