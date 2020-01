Die Haltung zur revolutionären Gewalt

(„Über die Gewalt“, Gedichte 1933–1938, S. 602)

Der kleinbürgerliche Pazifismus ist die Widerspiegelung des bürgerlichen oder imperialistischen Pazifismus im Denken, Fühlen und Handeln der Massen. Zentral ist dabei die Illusion, durch „gewaltfreie“ Aktivitäten ließen sich die Herrschenden zur Vernunft bringen. Das verkennt die gesetzmäßigen Grundlagen der Gewalt in der Klassengesellschaft, vor allem jedoch die fortschrittliche Rolle revolutionärer Gewalt der Massen. …

Wäre die Sklavenhaltergesellschaft überwunden worden ohne bewaffnete Aufstände der Sklaven, wie sie unter der Führung des Spartakus stattfanden? Wie wäre die Menschheit über das finstere Mittelalter des Feudalismus hinausgewachsen ohne die erbitterten Bauernkriege Anfang des 16. Jahrhunderts in Deutschland? Hat nicht die französische Revolution 1789 erst den Weg frei gemacht für die Durchsetzung der bürgerlichen Demokratie? Wer hätte Hitler das Genick gebrochen, wenn nicht die Rote Armee der Sowjetunion und die Vielzahl der zu allen Opfern bereiten antifaschistischen Widerstandskämpfer? Wie hätten sich China oder Vietnam befreien können ohne ihre Volksbefreiungsarmee und ihren langwierigen Volkskrieg? Hat nicht umgekehrt das Zögern vor befreiender Gewalt wie in Chile Hunderttausende mehr Leben gekostet als der entschlossene Aufstand der bewaffneten Arbeiter und Bauern in der Oktoberrevolution?