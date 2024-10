Einen Abschnitt widmet das Buch auch der modernen Manipulation der öffentlichen Meinung im TV, Radio und Internet

Gerade die sogenannten »sozialen Medien« üben einen maßgeblichen Einfluss auf das Denken, Fühlen und Handeln von jungen Leuten aus. Davon profitieren vor allem die Faschisten, die diese sozialen Medien heute regelrecht dominieren.

Die Vorstellung, man könne durch eine verstärkte Internetarbeit einen ebensolchen Einfluss des wissenschaftlichen Sozialismus gewinnen, ist naiv. Die sozialen Medien sind längst in der Hand von internationalen Monopolen, in deren Hand es weitgehend liegt, was im Internet verbreitet wird oder nicht. Man denke nur an die Unterstützung des Faschisten Trump bei der Präsidentschaftswahl durch den Milliardär Elon Musk mit X. Das Internet ist zu einem neuen Machtfaktor für die Diktatur der Monopole geworden.