Dieses Buch schließt ja die Analyse der Krise der bürgerlichen Ideologie relativ ab. Was erwartet uns jetzt im fünften Band dieser Buchreihe?

Wir müssen aus alledem Schlussfolgerungen ziehen für unsere bewusstseinsbildende Arbeit, für den Kampf um die Denkweise der Massen, für den marxistisch-leninistischen Parteiaufbau, für die Vorbereitung der internationalen sozialistischen Revolution und für den Aufbau des Sozialismus.

Dabei spielt die Lehre von der Denkweise eine ausschlaggebende Rolle. Wir haben das Problem der Denkweise in der Arbeiterbewegung bereits vor 30 Jahren thematisiert. Inzwischen gibt es viele neue gesellschaftliche Entwicklungen und wir haben viele praktische und theoretische Erkenntnisse erworben, die nach einer Verallgemeinerung drängen.

Das soll vor allem in dem letzten Buch unserer Buchreihe passieren unter dem Titel »Die Lehre von der Denkweise«. Dieses Buch wird neben der Arbeit auf der Grundlage der proletarischen Denkweise beim Parteiaufbau, im Klassenkampf und in der Vorbereitung der internationalen Revolution auch eine Analyse über die Entwicklung des Sozialismus in der Sowjetunion in den 1930er-Jahren enthalten. Das ist grundlegend, um dem Sozialismus zu einem neuen Ansehen zu verhelfen und dem modernen Antikommunismus entgegenzuwirken.

Wir werden uns bemühen, dieses Buch ebenso zügig fertig zu stellen wie die vorangegangenen. Aber jetzt geht es erst einmal darum, das neue Buch über »Die Krise der bürgerlichen Gesellschaftswissenschaften, der Religion und der Kultur« zu verbreiten und sich kritisch und selbstkritisch anzueignen.

Ich wünsche dabei viele neue Einsichten!