José Maria Sison

… Stefan Engels Buch ist sehr gut und zu begrüßen, weil es die große Bedeutung der Umwelt betont und zeigt, wie Marx und Engels und ihre verdienten Nachfolger in ihren Werken der Umweltwissenschaft sehr viel Bedeutung beigemessen haben und zum Klassenkampf gegen die imperialistischen Mächte und die Monopolbourgeoisie aufriefen, die in ihrem Streben nach Privatprofiten die Umwelt ausrauben und zerstören und sogar die Existenz der Menschheit aufs Spiel setzen. Engel kritisiert auch diejenigen in der Geschichte und Gegenwart der internationalen kommunistischen Bewegung, die die Umweltfrage gering schätzen und Verantwortung für die nachteiligen Folgen für Menschen und ihre Umgebung tragen.“ (Brief vom 18.3. 2014)