Was die Rezension eines Kapitels aus dem Buch von Stefan Engel »Die Krise der bürgerlichen Ideologie und des Opportunismus« angeht, so möchte ich ein paar Worte zu Kapitel 8 (»Der Neorevisionismus als untaugliche Antwort auf die Krise des modernen Revisionismus«, Anm. RW-Redaktion) sagen, das sich mit dem Revisionismus befasst. Natürlich ist der Revisionismus ideologisch nicht stichhaltig und inkonsequent, er enthält innere Widersprüche und schwache Argumente. Der Marxismus-Leninismus hingegen hat eine klare Struktur und ermöglicht es seinen Befürwortern daher, ihre Richtigkeit zu beweisen.

Leider wird der Revisionismus jedoch vom bürgerlichen System unterstützt und hat daher die Möglichkeit, die Massen zu beeinflussen. So ist bekannt, dass die bürgerliche Entartung und der Revisionismus die Ursachen für die Zerstörung der UdSSR, des ersten sozialistischen Staates der Welt, waren. Wäre dies nicht geschehen, sähe die Welt heute ganz anders aus und das Leben von Hunderten von Millionen Einwohnern der UdSSR selbst wäre anders. Wir spüren die Folgen des Zusammenbruchs der UdSSR bis heute, so in den Angriffen des Putin-Regimes und in allen zwischenimperialistischen Widersprüchen in den Ländern des ehemaligen Sowjetraums.

Aber die Geschichte lässt sich nicht ändern, und es ist für die heutigen Kommunisten von entscheidender Bedeutung, die Lehren aus der Entartung der sozialistischen Länder im 20. Jahrhundert zu ziehen. Am Ende des Kapitels wird zu Recht gesagt: Die Fähigkeit, auf der Grundlage der bewussten Anwendung der dialektischen Methode selbständig zu denken und zu handeln, ist von grundlegender Bedeutung.