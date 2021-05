Über die dialektische Betrachtung von „Identität“

Liebe L,

deine Auswertung … ist sehr gut, weil sie nicht nur an den offensichtlichen Fehlern stehen bleibt, sondern in die Tiefe und auch in die Geschichte untersucht, woher die opportunistische Tendenz der Verdrängung der Lehre von der Denkweise kommt. Es hat zwar etwas gedauert, aber ich finde es gut, dass du dir weitergehende Gedanken machst, weil tatsächlich diese Fehler bis in die Prägung gehen und nicht einfach durch eine Korrektur von konkreten Fehlern beseitigt werden kann.

Eine Bemerkung habe ich noch. Du schreibst: „Die bürgerliche Ideologie ist nicht identisch mit der kleinbürgerlichen Denkweise.“ Das ist grundsätzlich falsch. Die bürgerliche Ideologie ist selbstverständlich identisch mit der kleinbürgerlichen Denkweise, aber es gibt auch einen wichtigen Unterschied, auf diesen nimmst du ja in den folgenden Sätzen Bezug. Offensichtlich verstehst du den Begriff „identisch“ nicht dialektisch. Er bedeutet in deiner Verwendung die absolute Übereinstimmung, aber eine absolute Übereinstimmung gibt es sowieso nicht. Die dialektische Identität ist eine Wesensgleichheit und im Wesentlichen ist die kleinbürgerliche Denkweise eine Form der bürgerlichen Ideologie.

Soweit erst einmal.

Herzliche Grüße,

Stefan