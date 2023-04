Rezension der Union der Maoisten des Ural (Russland) zu „China aktuell“ in russischer Übersetzung

Als Rezension des Buches schreiben sie folgendes:

Ich möchte meine Meinung zu den Büchern äußern, die sicher von anderen geteilt wird. Es ist eine sehr detaillierte Analyse über den Verlauf des konterrevolutionären Putsches und der Restauration des Kapitalismus in China. Das Buch ist nicht nur deshalb wertvoll, weil es den ganzen heutigen revisionistischen Unsinn über das „sozialistische China“, „die KPCh als Vorhut des Kommunismus“ und andere Argumente von Xi Jinpings Agenten in der kommunistischen und Arbeiterbewegung in Grund und Boden stampft. In dieser Hinsicht wird das Buch in Russland genauso nützlich sein wie „Die Restauration des Kapitalismus in der Sowjetunion“. Aber damit nicht genug: Das Buch behandelt auch das wichtigste Thema der heutigen Zeit – die Ursprünge des Sozialchauvinismus in der kommunistischen Bewegung. Wie damals in Deutschland mit der „Drei-Welten-Theorie“, so wurden in Russland schon Jahre vor dem Krieg die „Zivilisationstheorie“ und die „Theorie der Weltsystemanalyse“ verbreitet, die Russland als eine von den anderen imperialistischen Ländern getrennte Gruppe herausstellten und es als schwächer und relativ fortschrittlich darstellten. Noch vor fünf Jahren war es in Russland fast allgemein üblich, das Land als Kolonie der westlichen Länder und nicht als imperialistisches Land zu betrachten. Die Vorstellungen über eine Besonderheit Russlands führten die Opportunisten und Revisionisten so weit, dass sie bei Ausbruch des Krieges die Auffassung vertraten, Russland habe die Ukraine nicht angegriffen, sondern befinde sich im Krieg mit den „Welthegemonen“. Die Opportunisten argumentieren, dass Russland keine wirtschaftlichen oder politischen Vorteile aus dem Krieg ziehe, dass es eine gerechte Mission erfülle und eine Vorhut der jüngeren imperialistischen Länder sei. Und zwar in dem Sinne, dass es angeblich gut wäre, wenn diese jungen, „im Entstehen begriffenen Imperialisten“ und Länder, die mit der US-Hegemonie unzufrieden sind, schließlich alle Hegemonen besiegen und diese ersetzen würden. Den russischen Sozialchauvinisten ist es egal, dass ihrer Logik zufolge im Zweiten Weltkrieg Hitler-Deutschland hätte unterstützt werden müssen gegen den Hegemon Großbritannien und den Hegemon USA sowie gegen die auf der Seite dieser Hegemonen kämpfende sozialistische Sowjetunion. Die russischen Opportunisten haben völlig den Verstand verloren mit der Idee, in der Frage der Weltherrschaft die „Grenzsteine zu verschieben“, und sie sind zu einem sehr faschistischen Ansatz in der Außen- und Innenpolitik gelangt (insbesondere rufen sie Putin offen zu Massenrepressionen gegen die Opposition auf, die sich gegen den Krieg richtet). Wie bereits erwähnt, hat ihnen ihre theoretische Grundlage sehr dabei geholfen, Russland im Voraus als gerechte Seite in jedem Konflikten darzustellen, was sie in der Vergangenheit bewusst geleugnet hatten und erst nach dem Beginn des Krieges selbst aktiv zu fördern begannen. Das Buch über China und die deutschen Opportunisten hilft, die russischen Opportunisten besser zu verstehen. In den Zitaten Ihrer damaligen Gegner, die bereit waren, „antifaschistische“, „gerechte“ und „antiimperialistische“ Kriege an der Seite der BRD zu führen, erkennen wir heute deutlich unsere Gegner aus dem Lager des Sozialfaschismus in Russland. Es erscheint mir sehr zeitgemäß, dass wir dieses Buch jetzt übersetzen und für die Veröffentlichung vorbereiten. Vor allem, wenn man dies auf dem Umschlag nicht groß hervorhebt, wird das Buch leicht durch die russische Zensur kommen.

Unsere Gruppe würde sich sehr freuen, wenn Sie unsere Bewertung Ihres Buches über China auf Ihrer Website veröffentlichen würden. Es ist in der Tat ein sehr wichtiges Buch. Es ist nach wie vor äußerst schädlich, China als einen real existierenden sozialistischen Staat zu betrachten, der zusammen mit Russland einen gerechten Kampf gegen die Vereinigten Staaten führt. Leider ist diese Sichtweise in unserem Land sehr verbreitet. Vor allem unter den Sozialchauvinisten, obwohl die Hälfte von ihnen lieber der alten sowjetischen Linie folgt und nur Russland unterstützt.

Hier kann das Buch heruntergeladen werden