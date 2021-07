Rezension aus Nepal: "Die Krise der bürgerlichen Ideologie und die Lehre von der Denkweise"

Das Buch mit dem Titel "Die Krise der bürgerlichen Ideologie und die Lehre von der Denkweise" (Teil 1), verfasst von Stefan Engel, ist ein ausgezeichnetes Buch, das diejenigen lesen sollten, die sich für Politik, Ideologie, Gesellschaft und die Entwicklung des Marxismus und Leninismus in Deutschland und anderen Teilen der Welt aus einer historisch- materialistischen Perspektive interessieren. Dieses Buch beleuchtet die Krise der bürgerlichen Ideologie und des Antikommunismus seit dem Zweiten Weltkrieg, aber der Autor liefert auch eine detaillierte Analyse seit der Wirtschafts- und Finanzkrise von 2008. Um die bürgerliche Ideologie zu fördern, haben die USA, Deutschland und die europäischen Länder eine bedeutende Rolle gespielt. Das Buch beleuchtet auch den tiefen Konflikt zwischen den Imperialisten im Südchinesischen Meer, in der Karibik, im Nahen Osten, in Nord- und Mittelamerika, in den Sowjetrepubliken und im östlichen Mittelmeer. Die Förderung der bürgerlichen Ideologie und des Antikommunismus sind auch in China, Russland und in links regierten Ländern in Form des Reformismus und Revisionismus aufgekommen. Die bürgerliche Ideologie greift die Oktoberrevolution, die Novemberrevolution und die große Kulturrevolution in China an. (...)

Das Buch zeigt auch, dass Antikommunisten immer Angst vor Lenin, Stalin und Mao haben und ihre revolutionären Ideen als antihumanistisch vermitteln. Zur Förderung der bürgerlichen Ideologie und des Antikommunismus gehören Schulen wie die Frankfurter Schule, Ideen von NGOs (Zivilgesellschaft), die Veröffentlichung von antikommunistischen Büchern,(...)Das Buch hat auch die Aufmerksamkeit auf die bürgerliche Praxis der ultrareaktionären faschistoiden, neofaschistischen, rassistischen, nationalistischen, chauvinistischen Herrschaftsmethoden in der letzten Zeit auf der ganzen Welt gelenkt. Diese Herrschaftsmethoden und die Pandemie von COVID 19 haben sowohl das Volk als auch die Bourgeoisie erschreckt. (...) Dieses Buch konzentriert sich auch darauf, das Bewusstsein unter dem einfachen Volk zu heben, wie es ausgebeutet wurde, wie es sich organisieren und gegen das bürgerliche politische, wirtschaftliche und kulturelle System als Ganzes kämpfen kann. Das Buch hat das Problem in der bürgerlichen Ideologie und im Antikommunismus festgestellt, wenn unabhängige oder spontane Volksbewegungen, Demonstrationen als verschiedene Arten der Widerstandsbewegung wachsen. Gleichzeitig spielen die Entwicklung technologischer Systeme und der modernen Kommunikationssysteme, der begrenzte Zugang des einfachen Volkes zu den Massenmedien, die sozialen Medien auch eine größere Rolle für die Solidarität unter den Menschen. Die Bourgeoisie nutzt diese jedoch immer zu ihren Gunsten aus.

Das alles steht im Zusammenhang mit dem Verhalten der Bourgeoisie gegenüber Kommunisten, die sie der "Förderung des Terrorismus" beschuldigt und Einzelpersonen kriminalisiert und darin eine „Bedrohung der öffentlichen Sicherheit" sieht. (...) Einige Kleinbürger verwenden die Forderung "keine Parteien" bei Demonstrationen, um die Teilnahme von Kommunisten zu verhindern. Das Buch hat darauf hingewiesen, dass die Herrschaft des ehemaligen Präsidenten der USA, Donald Trump, "eine Offensive des offen reaktionären und aggressiven Antikommunismus" war. (...)Nikita Chruschtschow, Michail Gorbatschow und Deng Xiaoping werden als die Führer des Revisionismus identifiziert. Sie übernahmen die Politik des bürokratischen Kapitalismus, die kleinbürgerliche Denkweise mit Egoismus, Karrierismus oder Individualismus. Ebenso hat dieses Buch die Rolle und den Beitrag von Willi Dickhut für seine richtige Analyse der Entwicklung der kommunistischen Bewegung hervorgehoben. Ich halte dieses Buch für sehr gelungen und würde mich freuen, wenn es auch die kommunistische Bewegung in der Region Südasien analysieren würde.