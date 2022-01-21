Оппортунизм как негодный выход из кризисов буржуазного общества

К началу января 2022 года книга «Кризис буржуазной идеологии и оппортунизма»вышла из печати. Что ожидает заинтересованного читателя?

Эта книга — вторая из четырёх частей нашей серии книг под названием «Кризис буржуазной идеологии и учение о способе мышления». Она занимается самыми различными вариантами оппортунизма сегодняшнего времени, которые все делают вид, будто извлекают урок из разных кризисов или новых общественных проблем. Поскольку все они возникли на основе буржуазной идеологии, они рано или поздно потерпят неудачу, также как и старые буржуазные идеи, альтернативу которым они якобы представляют.

Оппортунизм является течением в рабочем движении с его появления. Он – существенное сопутствующее явление мировой империалистической системы уже с более чем ста лет. Ленин критиковал «оппортунизм потому, что он коренные интересы движения приносит в жертву минутным выгодам или соображениям, основанным на самом близоруком, поверхностном расчете» .

В революционном рабочем движении он уже причинил большой ущерб и временами мог препятствовать освободительной борьбе рабочего класса и угнетённых народов. В конечном счёте он обречён на провал, потому что он не соответствует объективной действительности, только возбуждает иллюзии о капиталистической общественной системе, обостряет эксплуатацию и угнетение рабочих и без нужды продлевает страдание широких масс.

Оппортунизм не исчезнет сам собой, поскольку всё снова воспроизводится империализмом.

Развитая в книге полемика с оппортунизмом должна помочь понять его реакционную суть и превосходство научного социализма.







Мы находимся в разгаре четвёртой волны пандемии ковида-19, которая — вопреки обширным прививкам — дарит миру новые рекордные числа заражённых, тяжело больных и мёртвых из-за пандемии. Не имеется ли более важное, чем занятие оппортунизмом, ввиду этого драматического развития?

Несмотря на то, что преобладающее большинство населения следует правительственному призыву привиться, работать в дистанционном виде и регулярно проводить тестирование, имеется всё-таки глубоко неприятное ощущение в отношении к кризисному менеджменту федерального и земельных правительств. Тут я не говорю о реакционном «протесте», который можно едва ли превзойти по абсурдности, так называемых «поперечно мыслящих» людей, но об оправданном стремлении большинства населения к обоснованному разъяснению, своевременной и подходящей защите от вируса ковида-19 и к работающей системе здравоохранения. Четвёртая волна пандемии ковида-19 ещё даже не улеглась, а пятая уже готовится. Создаётся впечатление, что постоянно появляются те же ошибки и упущения в кризисном менеджменте, которые без нужды влекут за собой сотни тысяч заболеваний и тысячи новых мёртвых. Неужели правительство всего лишь кучка дураков и неучей? Что причина всё снова терпящего неудачу кризисного менеджмента? Почему правительство всегда хочет «ездить» только «на виду», несмотря на то, что все знают, что возможно и надо своевременно энергично противопоставляться пандемии, прежде чем она экспоненциально распространится, а не только тогда, когда сотни тысяч были инфицированы и тысячи умерли?

Наша новая книга прежде всего занимается мировоззренческими основами катастрофического кризисного менеджмента, в частности неопрагматизмом и позитивизмом. Для неопрагматизма действует только критерий «непосредственной выгоды». Это ничто иное, как оправдание подчинения всего общества интересам капитала. На этой основе ни одна проблема масс не может быть решена. Совместно с его братом-близнецом, позитивизмом, неопрагматизм отвергает всякую научную основу и поэтому не может делать правильные прогнозы, которые, однако, в прямом смысле этого слова жизненно необходимы для обширной профилактики в борьбе против пандемии. Позитивистский метод проб и ошибок является грубой неосторожностью, в случае кризисного менеджмента в пандемии ковида-19 это презрение к человеку.

Эти два мировоззренческих направления в буржуазной идеологии являются основой всякого кризисного менеджмента, который сегодня относится к первейшим задачам каждого империалистического и капиталистического правительства.







Основной упор книги, всё-таки, в первую очередь не занятие кризисным менеджментом в пандемии ковида-19.

Это не было бы соразмерным, ибо делать вид , будто пандемия ковида-19 была единственной проблемой, с которой человечество сегодня имеет дело является как раз частью буржуазного кризисного менеджмента. Ни слова не говорится, например, о настоящем всемирном экономическом и финансовом кризисе, начавшемся уже в 2018 году. Вместо того экономические проблемы обманчиво и односторонне обобщаются под темой Ковид-19. Также едва ли кто-нибудь говорит о классовой борьбе, только ещё о дискуссиях с поперечно мыслящими. Если слушать буржуазных политиков, то население сегодня раскалывается на сторонников и противников вакцинации, а больше не в первую очередь на капиталистов и рабочих.

В то время как капиталистический кризисный хаос увеличивается, мы испытываем кроме того широко распространённую мировоззренческую дезориентацию среди масс. Сегодня всякий политически мыслящий и ответственно действующий человек должен спрашивать себя, какова его позиция в отношении к охватывающей весь мир капиталистической системе. Наряду с безумным богатством она производит многомиллионную нищету и рискует жизненными основами человечества. Стоит ли в этой ситуации с волками жить – по волчьи выть и окончательно похоронить мечту об освобождённом обществе, только потому что социализм потерпел временное поражение ревизионистской изменой в Советском Союзе или в Китае? Или помогать прорваться гигантскому прогрессу научных познаний и практических достижений в общественном производстве против напора прагматизма и оппортунизма и присоединиться к необходимому революционному перевороту общества?







Можешь ли ты дать нашим читателям обзор книги?

Книга начинается с полемики против нелепой фантазии философа США Фрэнсиса Фукуямы о «Конце истории». После развала Советского Союза в 1991 году он выразил заветную мечту господствующих кругов, чтобы капитализм раз и навсегда одержал верх над социализмом. В дальнейшем книга занимается показанием о банкротстве неолиберализма. Она выявляет груду обломков буржуазной экономии на основании кризисного менеджмента правительств во всемирном экономическом и финансовом кризисе в 2008 по 2014 годы. Книга принципиально критикует развитый Герхардом Шрёдером и Тони Блэром неореформизм, кризис которого в Германии длился и дальше углублялся с неудачи переизбрания правительства Шрёдера-Фишера в 2005 году.

Мы также продолжаем анализ и критику новых вариантов неоревизионизма. К этому относятся теории Генерального секретаря Коммунистической партии Китая Си Цзиньпина, реакционная идеалистическая теория Чучхе Ким Ир Сена в Северной Корее, а также троцкизм, салонный марксизм или разные неавторитарные и анархистские теории в спектре так называемых «радикальных левых».

С походом завоевания дигитализации возникла настоящая шумиха вокруг дигитализации. Все с ней связанные буржуазные и мелкобуржуазные теории создают новые иллюзии в капиталистическую действительность и сопротивляются революционному перевороту капитализма. Вместо этого появляется необходимость трезвого анализа того, как современные производительные силы развиваются в качестве материальной подготовки социализма и как они в то же время массивно развёртывают своё деструктивное воздействие в мировой империалистической системе.

Книга доказывает, что все варианты оппортунизма отличаются тем, что отодвигаются от научного социализма, подделывают диалектический и исторический материализм или даже отвергают его, при этом недооценивая или даже отрицая революционную классовую борьбу и ведущую роль рабочего класса.

Рабочий класс и широкие массы должны научиться понять в чём дело со всеми этими оппортунистическими формами буржуазной идеологии. Не справлявшись с существенными видами оппортунизма – нет нового подъёма в борьбе за социализм.







В течение предвыборной кампании в бундестаг сентября 2021 года СДПГ и Зелёные снова могли немного оправляться и совместно с СвДП формировать новое правительство. Неужели это уже конец кризиса реформизма?

Период полураспада всех попыток возрождения реформизма посредством новых вариантов становится короче и короче. Также новым правительством провозглашённая большими словами «социально-экологическая трансформация», которая в данный момент ещё подаёт массам опредлённые надежды, разобьётся о действительность империализма. В договоре коалиции нет оптации для предотвращения быстрого превращения в глобальную экологическую катастрофу и нет соответствующих неотложных и резких немедленных мер. Вместо этого светофорное правительство неопределённо обнадёживает людей так называемым «климатическим нейтралитетом» до 2045 года, соответственно которому предполагаемо взаимно уравновешиваются выбросы парниковых газов и меры выравнивания. На уровне ЕС даже цинически дискутируют о том, что атомная сила должна быть причислена к продолжительным энергиям.

Как правительство хочет принять меры против угрожающей озоновой дыры, вымирания видов, которое ставит пищевую основу человечества под вопрос, вырубки тропических дождевых лесов, возрастающего атомного заражения мира, бешеной хищнической разработки природных ресурсов, а также драматического загрязнения и замусоривания целых местностей и потери равновесия для мировых океанов, производящих всё-же большую часть кислорода на планете — об этом нет речи. Защита окружающей среды служит правительственным партиям только как стратегия предвыборной кампании и как оправдание субсидированной налоговыми поступлениями программы инвестиций – как бурлящего источника прибыли для финансового капитала. Больше же новое правительство не может предоставлять, ибо последовательная защита окружающей среды не совместима с поддержанием мировой империалистической системы и её способа производства.

Капитализм не может быть «трансформирован», потому что невозможно отменять его закономерности по своему усмотрению . Это должно и будет понимать и боевитое экологическое движение молодёжи и, при помощи нашей повседневной работы, обратится к научному социализму.







В новой книге есть и раздел «Возрождение фашистских идеологий на новой основе» и раздел о «теориях заговора». Как подходят такие открыто реакционные течения к книге, главным образом занимающейся оппортунизмом?

Неофашизм и фашиствующие теории заговора, конечно, не относятся к оппортунизму. В книге речь идёт о том, что нельзя отвечать на появление неофашизма с оппортунизмом. Движение «поперечно мыслящих», которое в решающей мере организуют неофашисты и на которое наложен отпечаток неофашистов, может ловить сторонников среди массы эзотериков, противников вакцинации и других мелкобуржуазных слоёв только потому, что эти люди не придерживаются принципиально антифашистской точки зрения. Критика кризисного менеджмента правительства, конечно, легитимна. Но не каждая критика является прогрессивной и полезной для рабочего движения. Маршировать бок о бок с фашистами против правительства – это надо принципиально осудить и побороть.

МЛПГ придерживается очень критичной позиции относительно кризисного менеджмента федерального правительства в пандемии ковида-19. Этот менеджмент ясно приносит пользу господствующим интернациональным монополиям, сваливает бремена пандемии на широкие массы и ограничивает их гражданско-демократические права и свободы. Мы придерживаемся позиции нуль-ковид-19, потому что, по нашему мнению, надо избегать каждой инфекции от ковида и каждого мёртвого от ковида. Ведь это цинично, говорить, что мы допускаем количество инфекций до уровня коек в отделениях интенсивной терапии, хорошо зная, что это смертный приговор для десяток тысяч человек. У нас нет никакого понимания для такой античеловеческой политики, так как мы по нашему мировоззрению обязаны интересам рабочего класса и широкой массы населения, а не максимизации прибыли господствующими монополиями.

Есть мировоззренческие причины, почему теории заговора могут вносить путаницу даже плоть до рабочего движения. По этим теориям ковид-19 – не большt чем грипп. По этим теориям «глобальная финансовая элита» сознательно инсценировала пандемию ковида-19, чтобы поработить всё человечество посредством аранжированной «перезагрузки». Как будто мы не давно жили в мировой империалистической системе, в которой малая группа международного финансового капитала единовластно господствует над всем обществом.

Не сразу очевидно, почему люди, которых мы пока знали как прогрессивных, могут освоить такие бессмысленные конструкты. Распространённое мнение, что «от тех наверху можно ожидать всего», несомненно основывается на опыте масс. Но мелкобуржуазно-оппортунистический способ мышления породит готовность следовать таким теориям заговора. Кроме того, движению «поперечно мыслящих» нравится в сегодняшнем обществе очень распространённый мелкобуржуазно-индивидуалистский способ мышления, по которому «свобода» человека состоит в том, чтобы делать всё, что вы хотите.

Революционное рабочее движение и научный социализм имеют другое понятие свободы. Они исходят из того, что свобода – это, прежде всего, понимание необходимости. И если рабочий класс может приобрести свою свободу забастовать, демонстрировать, собираться и сохранять себя и своих семьей как можно здоровым только тем, что даёт привить себя, он не имеет никаких проблем с всеобщей обязательной вакцинацией.

Только с ясной пролетарской классовой точкой зрения возможно различать между обоснованной критикой правительства и реакционной фашистской демагогией.







Книга издаётся восемь месяцев после первого тома «Кризис буржуазной идеологии и антикоммунизма». Это относительно короткий промежуток времени.

Мы работали много лет над всеми четырьмя томами. Поэтому за эти последние восемь месяцев дело было только в окончании работы над вторым томом и не в промежутке времени для всей разработки.

Отдельно выпускать каждый номер является в определённой мере выгодным для распространения, усвоения и дискуссии. Но это может быть во вред, если тем самым теряется внутренняя связь. Поэтому необходимо, чтобы разница срока выпуска для отдельных томов была как можно короче. Как последняя издалась книга «Кризис буржуазной идеологии и антикоммунизма». Существует тесная связь между антикоммунизмом и оппортунизмом. Так оппортунизм в «левом» движении сегодня существенно питается отступлением, поведением тихони , приспособлением – значит: оппортунизмом в отношении к антикоммунизму.







Книга вступает в спор с рядом философов и политиков, которые отчасти высоко оцениваются союзниками. Не надо было бы отодвинуть такой мировоззренческий спор в духе работы с союзниками?

Пролетарская работа с союзниками, будь то в единстве акций или при работе в надпартийных самомоорганизациях, должна всегда происходить на основе совместной борьбы, надпартийности, финансовой независимости и мировоззренческой откровенности. Под этим разумеется, что идеологические и политические противоречия не заметаются под ковёр. Напротив, практическое сотрудничество и тем самым возникающее отношение доверия предоставляет лучшие возможности, чтобы выяснить спорные вопросы по договорённости . В книге к этому говорится:

«Работа с союзниками со многими в этой книге раскритикованными течениями должна развёртывать диалектику единства в совместной борьбе и сохранении мировоззренческой и политической самостоятельности»

Например мы критически спорим с Абдуллой Оджаланом, который пропагандирует иллюзию «демократического конфедерализма» и в то же время срамит «марксизм-ленинизм как потерпевший неудачу». Поскольку этот «демократический конфедерализм» должен происходить без изменения системы, это конечно имеет предпосылкой, что господствующий интернациональный финансовый капитал добровольно и мирно отказывается от своей неограниченной власти. Что такое дело не работает в вооружённном до зубов мировом империалистическом строе, история давно уже доказала. Почему молчать о своей критике? Нельзя толковать и практиковать нашу честную солидарность с курдской освободительной войной как некритичное принятие ошибочных взглядов.

Также только на основе принципиального мировоззренческого спора можно подготавливать стратегический союз рабочего класса с мелкими и средними крестьянами и с мелкобуржуазно-интеллектуальными прослойками. Напротив, у союзов, отказывающихся от таких дискуссий и основывающихся на оппортунистическом приспособлении к ошибочным взглядам, нет перспективы будущего и успеха. Это познание особенно важно и для молодёжи, по чему мы эту книгу в первый раз предоставим публичности на демонстрации в честь Ленина, Либкнехта и Розы Люксембург в январе в Берлине.



Большое спасибо за интервью и сердечные поздравления с новой книгой!