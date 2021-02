MLPD Nordhausen zum Charakter der DDR und Sowjetunion nach 1956

MLPD Nordhausen, 24.11.20



Lieber W,

ich möchte Dir noch einmal zu unserem Gespräch bei der Kundgebung am 14.11. schreiben und mich mit zwei Punkten befassen, an denen wir uns – neben vielen anderen gemeinsamen - uneinig waren.

Zum Einen hattest Du den Standpunkt vertreten, dass Willi Dickhut (bzw. damit die MLPD) kein Recht hätte, eine Qualifizierung des gesellschaftlichen Charakters der DDR zu treffen, weil er da nicht gelebt hat, er die Verhältnisse nicht kenne. Nach dieser Deiner Argumentation dürfte Friedrich Engels nicht über die Urgesellschaft, die Sklaverei usw. sprechen, weil er natürlich dort auch nicht gelebt hat. Demnach wäre u.a. das Buch „Über den Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staats“ reine Makulatur. Wie konnte Walter Ulbricht die BRD als kapitalistisch bezeichnen, ohne da gelebt zu haben? Sie war doch – jedenfalls in den Augen der bürgerlichen Medien – eine soziale Marktwirtschaft.

Ich kann irgendwie gar nicht glauben, dass Du im Ernst einen solchen unmarxistischen Standpunkt vertrittst, man könne/dürfe nur das beurteilen, was man selbst gesehen hat. Natürlich verlangt die Materie, sich gründlichst damit auseinanderzusetzen. Genau das tut Willi Dickhut u.a. in dem Buch „Die Restauration des Kapitalismus in der Sowjetunion“, in dem er für die Analyse des Revisionismus zig Originalquellen sowjetischer Schriften und Bücher herangezogen hat.

Zum Zweiten hattest Du argumentiert, es könne sich in der Sowjetunion/DDR nicht um einen Kapitalismus handeln, weil es keinen Privatbesitz an Produktionsmitteln gegeben hat, sondern die Fabriken in Händen des Staates waren. Nach dieser Logik wiederum muß es im „klassisch westlichen“ Kapitalismus nicht-kapitalistische Inseln geben, weil es jede Menge Unternehmen gibt, die sich teils oder vollständig in Staatsbesitz befinden. Aber auch dort werden die Arbeiter ausgebeutet. Andersherum: in der Sowjetunion und der DDR waren die Fabriken zwar nicht in privatem Besitz, aber die Verfügung darüber lag in den Händen einer Bürokratie aus Wirtschafts,- Partei- und Staatsfunktionären. Und diese Leute haben sich persönlich bereichert, zwar nicht in Größenordnungen wie ein Rockefeller oder Quandt, aber eben doch bereichert. Das hattest Du ja selbst gesagt. Die Frage ist nicht, ob viel oder wenig, sondern ob oder ob nicht. Es ist eine Frage des Prinzips.



Lieber W., warum klammerst Du Dich so intensiv daran, es sei eben doch immer noch ein Sozialismus, wenn auch ein verbürokratisierter, gewesen? Du brauchst die DDR uns gegenüber nicht verteidigen als würden wir sie von einem antikommunistischen Standpunkt aus kritisieren. Unsere Kritik ist eine positive und schöpferische Kritik. Wir würdigen sowohl die Errungenschaften des sozialistischen Aufbaus in der Sowjetunion wie auch in der DDR und verteidigen diese wie kaum ein anderer gegen alle antikommunistischen Anwürfe. Aber es ist nun einmal eine historische Tatsache, dass der Sozialismus in diesen beiden Ländern wie auch in der VR China, in Kuba oder anderswo eine Niederlage erlitten hat. Die Ursache dafür lagen in erster Linie in inneren Widersprüchen dieser Staaten und nicht außerhalb. Darüber kann niemand hinweg sehen.

Um einen neuen Anlauf erfolgreich zu bewältigen, ist es unverzichtbar, den Fehlern und Problemen im Aufbau des Sozialismus auf den Grund zu gehen. Nur wenn wir diese kennen, können wir sie zukünftig vermeiden. Mit Durchhalteparolen à la „Aber es war doch nicht alles schlecht“ ist niemandem geholfen.

Vielleicht kannst Du Dich ja doch mal entschließen, Dich gründlicher mit unseren Analysen zu befassen, z.B. dem Buch über die Restauration des Kapitalismus in der Sowjetunion, der Schrift „Sozialismus am Ende?“ oder auch einer Ausgabe über die „Lehren aus dem sozialistischen Aufbau in der Sowjetunion“.



Herzliche und sozialistische Grüße