Kritik an den Ansichten von P. J. James in seiner Broschüre »Imperialism Today«

Vorwort

Im Jahr 2017 kam es nach der Veröffentlichung von Stefan Engels Broschüre »Über die Herausbildung der neuimperialistischen Länder« zu Diskussionen innerhalb der internationalen kommunistischen Bewegung. Während einige diese Entwicklungen innerhalb des imperialistischen Systems für richtig hielten, gab es auch Gegner wie den Generalsekretär der CPI(ML) Red Star, P. J. James.

P. J. James beteiligte sich im März 2017 mit der Veröffentlichung einer Broschüre mit dem Titel »Imperialism Today« an den Diskussionen über die Analyse der »Entwicklungen innerhalb des imperialistischen Systems«. Ich möchte seine Ansichten bewerten. Denn dieses Thema ist innerhalb der internationalen kommunistischen Bewegung nach wie vor aktuell. Und dieses Problem ist nicht nur Gegenstand einer rein akademischen Debatte, sondern spielt vor allem eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung der Strategie und Taktik für den Erfolg des Kampfes der internationalen Arbeiterklasse gegen das imperialistische System.

Veränderungen innerhalb des imperialistischen Systems

An erster Stelle der Veränderungen innerhalb des imperialistischen Systems steht die Entstehung neuer imperialistischer Länder. Vor den 1990er Jahren gab es nur Länder, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts imperialistisch geworden waren, während nach den 1990er Jahren in Verbindung mit der Internationalisierung der kapitalistischen Produktion, neue imperialistische Länder entstanden sind, was auf eine starke Zunahme der Kapitalakkumulation und -konzentration zurückzuführen ist.

Die größte Veränderung innerhalb des imperialistischen Systems ist das Entstehen und Fortbestehen neuer imperialistischer Länder. Dies ist keine willkürliche oder bewusste Entwicklung der Imperialisten, sondern das Ergebnis der unvermeidlichen dialektischen Funktionsweise der imperialistischen Wirtschaftsstruktur. Das Wachstum der imperialistischen Wirtschaft (das gleichzeitig auch eine Fortsetzung der zunehmenden Vergesellschaftung der Produktion ist) ist das Wachstum der Akkumulation und Konzentration des Kapitals. Die Tendenz des imperialistischen Kapitals zur Überproduktion für Maximalprofite hat den Kapitalismus bis in die rückständigsten Regionen und entlegensten Winkel der Welt gebracht und tendiert dazu, ihn weiter zu entwickeln.

P. J. James akzeptiert den Wandel des imperialistischen Systems:

»Wie alle Phänomene unterliegt auch der Imperialismus als soziales System dem Gesetz des Wandels. Wie alle früheren Systeme kann auch der Imperialismus nicht statisch sein und entwickelt sich ständig weiter, indem er neue und immer neuere Formen annimmt.« (S.1)

Obwohl er dies sagt, akzeptiert er die Entstehung neuer imperialistischer Länder nicht. Es ist typisch für Opportunismus, dass man allgemeine Wahrheiten akzeptiert, aber dann ein »aber« hinzufügt und sich weigert, konkrete Veränderungen als solche anzuerkennen.

Er schreibt:

»... im Zeitalter der Internationalisierung des Finanzkapitals scheint der ›Kapitalexport‹, den Lenin als eines der grundlegenden Merkmale des Imperialismus definiert hat, entsprechend den komplexen Dimensionen sowohl der Kapitalakkumulation als auch der Kapitalzirkulation sogar aus ›abhängigen‹ und unterdrückten Ländern zu erfolgen. Diese Situation veranlasste einige Teile des linken Lagers, diesen Trend als Transformation vieler ›neo-kolonialistischer abhängiger‹ Länder in ›neue imperialistische Länder‹ zu interpretieren.« (S.1)

Es kann keine Gleichheit hinsichtlich der Höhe des Kapitalexports jedes imperialistischen Landes und jedes Monopols geben. Ungleichheit und ungleiche Entwicklung gehören zu den grundlegenden Merkmalen des Imperialismus. Daher besteht zwischen den imperialistischen Ländern eine absolute Ungleichheit.

James' Imperialismus unterscheidet sich jedoch von Lenins Imperialismus. Er verzerrt Lenins Analyse des Imperialismus, indem er sagt: »Es scheint, als würde sogar aus den unterdrückten und abhängigen Ländern Kapital exportiert werden.« Wenn es in unterdrückten und abhängigen Ländern Kapitalausfuhr gibt, hat dieses Land seinen Status als »unterdrückt und abhängig« verloren.

Vor 1990 gab es in Indien kaum Kapitalexporte. Auch in den neuen imperialistischen Ländern Türkei, Brasilien, Saudi-Arabien, Argentinien, Mexiko und Südkorea begannen die Kapitalexporte im Wesentlichen erst nach 1990. Diese Situation ist ein konkretes Indiz für eine neue Entwicklung innerhalb des imperialistischen Weltsystems. Darüber hinaus ist der Kapitalexport eine Folge der Vergesellschaftung der Produktion und der Entwicklung von Monopolen innerhalb eines Landes.

So wie es in der kapitalistischen Ära unvermeidlich ist, dass alle Länder kapitalistisch werden, ist es theoretisch auch möglich, dass alle Länder die imperialistische Stufe erreichen. Was theoretisch möglich ist, ist auch in der Praxis möglich. Das imperialistische System ist die Vergesellschaftung der Produktion, die Verbindung von Bank- und Industriekapital und die Monopolisierung von Unternehmen. Es ist die vollständige Monopolisierung der Produktion und die Ausweitung der Monopolisierung auf den internationalen Bereich.

Beispielsweise ist Indien laut P. J. James ein »neues Kolonialreich«. Aber Indien hat einen großen Kapitalexport, und indische Monopole investieren im Ausland und konkurrieren mit anderen internationalen Monopolen. Und sie beuten die Arbeiter in den Ländern aus, in denen sie investieren. Um nicht zugeben zu müssen, dass Indien die imperialistische Stufe erreicht hat, muss James sagen, dass »die unterdrückten und abhängigen Länder offenbar Kapital exportieren«. Was bedeutet »offenbar«? Er will damit sagen, dass dies nicht wahr ist! Die folgenden Zahlen zeigen uns, dass Indien Kapital exportiert, dass dieser Export jedes Jahr zunimmt und dass dies tatsächlich der Fall ist.

Werfen wir einen kurzen Blick auf Indiens Kapitalimport und -export. Der Bestand an ausländischem Kapital, das zwischen den Jahren 2000 und 2024 nach Indien geflossen ist, belief sich im Jahr 2000 auf 16,3 Milliarden, im Jahr 2010 auf 205,5 Milliarden und im Jahr 2024 auf 547,6 Milliarden US-Dollar. Indiens Kapitalexportbestand in denselben Jahren: 1,7 Milliarden im Jahr 2000, 96,9 Milliarden im Jahr 2010 und insgesamt 260,2 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024.

Das von Indien exportierte Kapital ist nicht mit dem Kapitalexport von Ländern wie den USA, Deutschland und Japan zu vergleichen, die seit über 100 Jahren imperialistische Länder sind. Allerdings ist der Kapitalexport Indiens im letzten Quartal recht hoch. Und er steigt von Tag zu Tag weiter an. Sollen wir den Statistiken glauben oder James' subjektiver Fantasiewelt? Natürlich ist Ersteres richtig und entspricht der konkreten Realität. Indien ist ein Land, das in Bezug auf seine Kapitalausfuhr unabhängig agieren kann und auf internationaler Ebene mit anderen Imperialisten um Marktanteile konkurriert.

Vor 1995 gab es in Indien keinen Kapitalexport. Damals wurde Indien nicht als »imperialistisch« bezeichnet. Denn es hatte noch keinen imperialistischen Charakter erreicht. Als der Kapitalexport zunahm und es begann, mit den imperialistischen Ländern um Marktanteile zu konkurrieren, wurde es zu einem imperialistischen Land. Heute ist Indien kein »neokolonialistisches« Land mehr, sondern selbst ein imperialistisches Land, das Kapital exportiert, und unter den imperialistischen Ländern das Land mit dem stärksten Wirtschaftswachstum. Aus diesem Grund steht es an der Spitze der Länder, in denen internationales Kapital investiert und investieren will. Und Indien wird vermutlich in einigen Jahren Deutschland und Japan wirtschaftlich überholen und nach den USA und China zur drittgrößten Volkswirtschaft der Welt aufsteigen.

Diese Entwicklungen innerhalb des imperialistischen Systems können nur natürlich dazu führen, dass »... bestimmte Teile des linken Lagers diese Tendenz als Transformation vieler ›neokolonialistischer abhängiger‹ Länder in ›neue imperialistische Länder‹ interpretieren ...«. Diese Entwicklungen weiterhin als »Halbkolonialismus« oder »Neokolonialismus« zu interpretieren, ist kleinbürgerlicher Dogmatismus, der die Augen und Ohren vor den Entwicklungen verschließt. Dieser Ansatz erinnert an den dogmatischen Ansatz der Narodniki, die ihre Augen vor der kapitalistischen Entwicklung in Russland verschlossen und Lenin dazu veranlassten, »Die Entwicklung des Kapitalismus in Russland« zu schreiben.

Kapitalexport und Ausbeutung

Betrachten wir die Argumente eines Theoretikers, der sich selbst als Marxist-Leninist bezeichnet:

»Während multinationale Unternehmen aus den USA, der EU, Japan usw. die Arbeiter in Lateinamerika, Afrika und Asien extrem ausbeuten, gibt es keine Berichte darüber, dass die Bourgeoisie Brasiliens, Südafrikas oder Indiens sich an einer ähnlichen Ausbeutung und Ausbeutung der Proletarier in den imperialistischen Ländern beteiligt.« (S. 5)

Die Beschaffenheit des Kapitals wird nicht durch die nationale Identität bestimmt. Die Kapitalakkumulation indischer Monopole, die Bildung von Kapital und die Kapitalbildung und -akkumulation von Monopolen in anderen imperialistischen Ländern erfolgen ebenfalls durch die Ausbeutung der Arbeiterklasse. Das ist das Wesen der Kapitalbildung. Ohne Mehrwert-Ausbeutung gibt es kein Kapital. Obwohl Kapital eine soziale Beziehung schafft, bedeutet Kapital Ausbeutung. Diese Ausbeutungsbeziehung ist im Grunde genommen extreme Ausbeutung.

Es gibt keinen »Bericht« darüber, dass die Bourgeoisie der von ihm genannten Länder die Arbeiter in den imperialistischen Ländern ausbeutet. Von wem erwartet unser Theoretiker denn einen solchen Bericht? Erwartet er einen »Ausbeutungsbericht« von Organisationen wie dem IWF, der Weltbank, der WTO oder der UNCTAD? Diese imperialistischen Institutionen oder Institutionen im Dienste der imperialistischen Bourgeoisie werden niemals einen solchen Bericht vorlegen. Es gibt jedoch zahlreiche Berichte darüber, wie viel Gewinn internationale Monopole in den Ländern erzielen, in denen sie Kapital investieren, und wie sehr sie ihr investiertes Kapital vermehren. Die Bourgeoisie vergrößert ihr Kapital, indem sie die Arbeiter ihres Herkunftslandes ausbeutet, und sie beutet auch die Arbeiter der Länder aus, in denen sie Kapital investiert. Wenn sie ihr Kapital in den Ländern, in die sie geht, nicht vergrößern kann (was bedeutet, dass keine Bedingungen für extreme Ausbeutung gegeben sind), zieht sie sich aus diesem Land zurück. Dafür gibt es Tausende von Beispielen.

Laut einem Bericht vom Juni 2025 (die Organisation India Meets Britain Tracker hat diesen Bericht erstellt und veröffentlicht, und die meisten Wirtschaftszeitungen haben ihn als Referenz angegeben) gab es bis zu diesem Zeitpunkt 1197 indische Monopole (der Bericht verwendet den Begriff »Unternehmen« anstelle von »Monopol«), die in Großbritannien tätig waren. Im Jahr 2024 betrug die Zahl dieser Monopole noch 971. Das bedeutet, dass die Zahl der Unternehmen, die in Großbritannien Kapital investieren, innerhalb eines Jahres um 23 % gestiegen ist.

Die jährlichen Einnahmen aller indischen Monopole in Großbritannien (Juni 2024 bis Juni 2025) beliefen sich auf 72 Milliarden Pfund. Sie beschäftigten insgesamt 126.720 Personen, und allein im Jahr 2024 schufen indische Monopole mehr als 8.000 Arbeitsplätze.

In dem genannten Bericht wird angegeben, dass das Einkommen des Wipro-Monopols, eines der größten internationalen Monopole Indiens, in Großbritannien (im Jahr 2024) um 448 % gestiegen ist, während das Einkommen des Zoho Corporation Limited-Monopols um 197 % gestiegen ist. P. J. James scheint dies nicht als »extreme Ausbeutung« zu betrachten. Ein derart hoher Umsatzanstieg kann, um es mit den Worten des Berichts zu sagen, nur durch die Ausbeutung der Arbeiter erzielt werden.

Demselben Bericht zufolge investieren indische Monopole im Jahr 2022 10,2 Milliarden Pfund und im Jahr 2023 mit einem Anstieg von 28,5 % 13,1 Milliarden Pfund in Großbritannien. Zwischen Großbritannien und Indien wurde ein Freihandelsabkommen geschlossen, das angeblich 4,8 Milliarden Pfund zum britischen BIP beitragen wird.

Demselben Bericht zufolge belaufen sich die Gesamtkapitalinvestitionen indischer Monopole in Großbritannien (bis September 2024) auf 19 Milliarden US-Dollar. Die Gesamtinvestitionen Großbritanniens in Indien (bis September 2024) belaufen sich hingegen auf 35 Milliarden US-Dollar. Dieser Bericht (India-UK Bilateral Brief) des indischen Außenministeriums enthält detailliertere Informationen. Die 667 britischen Monopole, die in Indien investiert haben, beschäftigen insgesamt 500.000 Menschen.

Der britische Premierminister Starmer gibt am 23. Juli 2025 nach der Unterzeichnung des britisch-indischen Freihandelsabkommens voller Freude eine Pressekonferenz:

»Das historische Handelsabkommen, das wir mit Indien unterzeichnet haben, ist ein großer Gewinn für Großbritannien. Dieses Abkommen wird Tausenden von britischen Bürgern im gesamten Vereinigten Königreich Arbeitsplätze verschaffen, neue Möglichkeiten für Unternehmen schaffen und unser Change-Programm umsetzen, indem es das Wachstum in allen Teilen des Landes fördert.«

Und Starmer fährt fort:

»Mit der Unterzeichnung des historischen Handelsabkommens mit Indien wurden Investitionen und Exporte in Höhe von 6 Milliarden Pfund erzielt, wodurch mindestens 2.200 Arbeitsplätze geschaffen wurden.« Und diese indischen Monopole »... werden die Beschäftigung in wachstumsstarken Sektoren wie Luftfahrt, Technologie und fortschrittlicher Fertigung erhöhen ...« Angesichts eines solchen Abkommens kann der politische Vertreter des britischen Imperialismus seine Freude nicht verbergen.

Wie sieht James diese Kapitalinvestitionen des indischen Imperialismus? Er bewertet sie wie folgt: »... es sieht so aus, als würde Kapital exportiert werden.« Das heißt, während er das Kapital der Briten in Indien als imperialistisches Kapital betrachtet, sieht er das Kapital Indiens in Großbritannien nicht als »imperialistisches Kapital« an und vermeidet es, es als »Kapital« zu bewerten. Er wendet sich an die etwa 126.000 britischen Arbeiter, die in den Betrieben indischer Monopole beschäftigt sind, mit folgenden Worten: »Wir haben keinen Bericht darüber, dass unsere indischen Monopole Sie ausbeuten!« Er erwartet von den indischen Monopolen einen »Ausbeutungsnachweis«. Aber die Arbeiter wissen sehr wohl, dass sie ausgebeutet werden.

31 % der in Großbritannien investierenden Monopole sind in den Bereichen Technologie, Medien und Telekommunikation tätig, 22 % in der Pharma- und Chemieindustrie, im Dienstleistungssektor und im Finanzsektor. Diejenigen, die die Bourgeoisie Indiens, der Türkei, Brasiliens, Mexikos und anderer neuer imperialistischer Länder immer noch als »Kompradoren« bezeichnen, ignorieren die Kapitalinvestitionen der Monopole dieser Länder in den am weitesten entwickelten Industriezweigen und im Finanzbereich sowie die Ausbeutung der Arbeiter dieser Länder.

Nach den Schätzungen für das Jahr 2025 wird das BIP Indiens über 4,1 Billionen US-Dollar liegen, während das BIP Großbritanniens 3,9 Billionen US-Dollar betragen wird. Indiens Anteil am weltweiten BIP beträgt 3,52 %, während der Anteil Großbritanniens bei 3,38 % liegt. P. J. James' »Neokolonialistisches Indien« überholt alle ehemaligen Imperialisten und rückt in den Vordergrund.

Das Festhalten an überholten Theorien, das als »MLM (Marxismus-Leninismus-Maoismus)« bezeichnet wird, ist ein Symbol für die antidialektisch Haltung des Dogmatismus gegenüber dem imperialistischen Kapital, der die imperialistische Monopolbourgeoisie zu »Kompradoren« macht.

Indische Monopole in Afrika

Wir werden hier nicht alle Aktivitäten Indiens in Afrika behandeln. Wir werden nur kurz auf die Gesamtkapitalinvestitionen eingehen.

Das Indien-Afrika-Partnerschaftsgipfeltreffen (20th CII India Africa Business Conclave 2025) fand vom 27. bis 29. August 2025 in Neu-Delhi statt. Man kann sagen, dass gemeinsame Treffen zwischen Indien und afrikanischen Ländern häufiger stattfinden als zwischen anderen imperialistischen Ländern, und bei diesem Treffen wurde auch die Eröffnung des »Indisch-Afrikanischen Wirtschaftskorridors« beschlossen.

Das Handelsvolumen (Import-Export) zwischen Indien und Afrika, das 2019-2020 bei 56 Milliarden US-Dollar lag, hat sich bis 2024-2025 (innerhalb von fünf Jahren) auf über 100 Milliarden US-Dollar verdoppelt. Die Gesamtkapitalinvestitionen Indiens in afrikanischen Ländern beliefen sich zwischen 1996 und 2024 auf insgesamt 75 Milliarden US-Dollar. Allein in Südafrika sind mehr als 150 indische Monopole tätig, deren Gesamtinvestitionen sich auf fast 10 Milliarden US-Dollar belaufen. Das bedeutet, dass Indiens Kapitalinvestitionen nicht nur »wie Kapitalinvestitionen aussehen«, sondern typische Kapitalinvestitionen eines imperialistischen Landes sind. Sie sind nicht virtuell, sondern real.

Die Kapitalinvestitionen indischer Monopole in Afrika konzentrieren sich hauptsächlich auf die Bereiche Pharmazie und Chemie, Energie und Infrastruktur, Telekommunikation, Elektrofahrzeuge (EV), Automobilindustrie und Bauwesen. In diesem Bereich herrscht ein harter Wettbewerb mit anderen imperialistischen Ländern.

Beuten die in afrikanischen Ländern tätigen indischen Monopole die Arbeiter dort weniger aus als die Arbeiter in Indien (gemessen am erzielten Mehrwert)? Sind die indischen Monopole gegenüber den afrikanischen Arbeitern vielleicht besonders »gnädig«? Oder sind die indischen Monopole hier gnädiger als die chinesischen, japanischen und amerikanischen Monopole? Im kapitalistischen System ist es das Ziel jedes Unternehmens, selbst wenn es sich nur um einen kleinen Lebensmittelladen handelt, zu wachsen, die Konkurrenz auszuschalten und zum alleinigen Herrscher über den Markt zu werden.

Da die Akkumulation des Kapitals auf der Ausbeutung der Arbeiter beruht (was jeder Marxist akzeptiert), nutzt jeder Kapitalbesitzer alle Möglichkeiten, um seine Arbeiter maximal auszubeuten, um sein Kapital zu vergrößern (was sein Hauptziel ist). Dies gilt sowohl für die »Kompradorenbourgeoisie« als auch für die imperialistische Bourgeoisie. Und wo auch immer sich das Kapital befindet, strebt es in jedem Land, in das es gelangt, die extreme Ausbeutung der Arbeiter an. Diese Tendenz gilt unabhängig von der nationalen Zugehörigkeit für alle Länder, in denen Monopole bestehen. Aus marxistisch-leninistischer Sicht kann und darf es keine Debatte darüber geben, ob ein Monopol, das seine Existenz auf der Ausbeutung der Arbeiter gründet, »ausbeuterisch« ist oder nicht.

Hinter den objektiven Entwicklungen zurückbleiben

Indien, die Türkei, Brasilien, Mexiko und viele andere neue imperialistische Länder sind nach P. J. James immer noch »Halbkolonien« oder »Neokolonien«, und die imperialistische Bourgeoisie dieser Länder präsentiert sich der Arbeiterklasse als »Kompradoren«, was den Kampf der internationalen Arbeiterklasse gegen die imperialistische Bourgeoisie schwächt. Gleichzeitig führt diese Sichtweise dazu, dass die Arbeiterklasse dieser Länder gegenüber ihrer eigenen Bourgeoisie entwaffnet wird. Das ist die objektive Rolle, die P. J. James und andere, die seine Ansicht teilen, innerhalb der Arbeiterklasse spielen.

James akzeptiert die internationale Entwicklung des Kapitalismus und die Internationalisierung der Produktion nur halbherzig. Aber er scheut sich, seine Schlussfolgerungen klar auszusprechen.

Hier ist James' Meinung:

»Trotz dieser strukturellen Schwäche der Kompradorenbourgeoisie schuf die Internationalisierung der Produktion neue Möglichkeiten für sie, die Grenzen der nationalen Wirtschaft zu überschreiten und mit multinationalen Unternehmen Lizenzvereinbarungen, Joint Ventures, Fusionen und Übernahmen zu schließen, um auf globaler Ebene tätig zu werden.«

Laut James hat sich die Kompradorenbourgeoisie dem internationalen Raum geöffnet ... Sie investiert in anderen Ländern. Sie tätigt Fusionen und Übernahmen ...

»Dies hat jedoch noch keine ausreichenden Voraussetzungen dafür geschaffen, dass die neuen kolonialen (neokolonialen) Länder zu imperialistischen Ländern werden«, fährt James fort.

Was sind wohl die »Voraussetzungen« dafür, dass ein Land imperialistisch wird? Auch die Monopole der imperialistischen Länder investieren im Ausland, sorgen für Kapitalflüsse, tätigen Übernahmen und Fusionen und schließen sogar Technologie-Lizenzvereinbarungen ab, um unter der Lizenz eines anderen Monopols zu produzieren, genau wie es die indischen Monopole tun. Einige der Eigentümer indischer Monopole gehören zu den reichsten Menschen der Welt, und ihre Zahl unter den größten internationalen Monopolen (Fortune Global 500) steigt von Jahr zu Jahr. Diese Monopole übertreffen Lenins »Imperialismus«-Kriterien »erfolgreich«, aber sie erreichen nicht die von James festgelegten »Imperialisierungs«-Kriterien (obwohl einige von ihnen ein Jahreseinkommen von über 125 Milliarden US-Dollar haben) und bleiben weiterhin im Status von »Kompradoren« (!)

Trotzdem sieht James keinen Mangel darin, zu sagen:

»... diese Kompradorenbourgeoisie, die weit davon entfernt ist, eine unabhängige Kapitalistenklasse mit nationalem Charakter zu sein, ...« ist unter dem Schutz des imperialistischen Finanzkapitals entstanden und gewachsen und hat dem Imperialismus treu gedient, zufrieden mit ihrer Position als ›untergeordnete Ausbeuter‹«.

Die »Unabhängigkeit« der Bourgeoisie der neuen Kolonial- und abhängigen Länder steht in direktem Verhältnis zur Kapitalakkumulation und Kapitalkonzentration im Land. Mit der Entwicklung des Kapitalismus im Land, der Vergesellschaftung der Produktion und der Dominanz der Monopolisierung in der Wirtschaft des Landes verbessern sich die Bedingungen für die unabhängige Handlungsfähigkeit der Bourgeoisie der abhängigen Länder. Insbesondere mit dem Aufkommen und der Etablierung des Kapitalexports hat sich die Bourgeoisie der abhängigen Länder längst aus ihrer »Abhängigkeit« befreit. Sie beginnt im internationalen Bereich innerhalb des imperialistischen Systems zu konkurrieren. Entsprechend der Größe ihres Kapitals erhält sie einen Anteil an der internationalen Ausbeutung und nutzt alle Möglichkeiten (wirtschaftliche, politische, militärische, Ausnutzung der Widersprüche zwischen den imperialistischen Lagern usw.), um diesen Anteil zu erhöhen. Die Ausnutzung/Nutzung der Widersprüche zwischen den imperialistischen Lagern im eigenen Interesse ist allen imperialistischen Bourgeoisien eigen.

Aus diesem Grund dient kein Kapitalist, nachdem er ein bestimmtes Kapital angesammelt hat, »zufrieden mit ihrer Position als ›untergeordnete Ausbeuter‹« dem Imperialismus treu. Sie handeln gemeinsam, soweit ihre Interessen übereinstimmen. Alle Bourgeois sind Pragmatiker. Insbesondere ist die Bourgeoisie der neuen imperialistischen Länder noch pragmatischer. Das liegt an ihren imperialistischen Interessen und ihrem Wunsch, einen Anteil an den gemeinsamen Märkten zu erhalten. Die indische Bourgeoisie gehört zu den BRICS-Staaten, unterhält aber gleichzeitig enge Beziehungen zu den USA und der EU. Sie pflegt ihre Beziehungen jedoch nicht nach den Wünschen der USA, der EU oder Chinas, sondern nach den Interessen ihres eigenen imperialistischen Kapitals.

Indien ist ein imperialistisches Land

Nehmen wir hier einen kurzen Ausschnitt aus den Wirtschaftsdaten von P. J. James' »Komprador-Indien«:

In Indien ist die Monopolisierung auf höchstem Niveau. Nach Angaben des ehemaligen stellvertretenden Vorsitzenden der indischen Zentralbank, Viral Acharya, kontrollieren die als »Big 5« bekannten Monopole Reliance, Tata, Birla, Adani und Bharti die Preise im Land. Laut einem Bericht der Vermögensverwaltungsgesellschaft MarcellaManagement halten die 20 größten Monopole des Landes 80 % des Aktienwerts der indischen Börse NIFTY. Darüber hinaus ist die National Stock Exchange (NSE) gemessen am Marktwert die fünftgrößte Börse der Welt.

In den Forbes Global 500 sind 9 indische Unternehmen vertreten, in den Forbes Global 2000 sind es 55. Deutschland hingegen, die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt, hat 64 Unternehmen in der Global 2000-Liste. Großbritannien, das Indien einst lange Zeit als Kolonie besetzt hielt, hat 72 Unternehmen in der Global 2000-Liste.

Die Gesamtmarktkapitalisierung der 570 Monopole an der indischen Börse beträgt 4 Billionen 323 Milliarden US-Dollar. Dieser Betrag ist größer als Indiens BIP im Jahr 2023. Noch wichtiger ist, dass unter den ersten hundert Monopolen an der Börse nur sehr wenige aus dem Ausland stammen.

Indien ist laut Daten aus dem Jahr 2022 mit 125,3 Millionen Tonnen nach China der zweitgrößte Stahlproduzent der Welt. Dabei lag Indien 1993 mit einer Stahlproduktion von 22 Millionen Tonnen noch auf Platz 10. Laut Worldsteel.org exportiert Indien 12 Millionen Tonnen seines produzierten Stahls und importiert nur 7 Millionen Tonnen. Das bedeutet, dass von den 125 Millionen Tonnen Stahl, die es produziert, etwa 115 Millionen Tonnen im Land verbraucht werden.

Indien liegt auch bei der Stromerzeugung weltweit an dritter Stelle hinter China und den USA. Die Gesamtstromerzeugung beträgt laut Prognosen für 2022 1.636 TWh. Bei dieser Entwicklung dürfte es nicht mehr lange dauern, bis Indien auf den zweiten Platz vorrückt und vielleicht sogar China überholt und den ersten Platz einnimmt.

Das persönliche Vermögen der 100 reichsten Menschen Indiens beläuft sich auf etwa eine Billion US-Dollar. Dieser Betrag entspricht einem Drittel des indischen BIP für das Jahr 2023.

Ein von Kopf bis Fuß monopolisiertes und von Monopolen beherrschtes Indien weiterhin als »neokoloniales« und »koprador-kapitalistisches« Land zu bezeichnen, bedeutet, die indische Arbeiterklasse und die Werktätigen zu täuschen und in die Irre zu führen. Als Folge der fortgeschrittenen Vergesellschaftung der kapitalistischen Produktion in Indien kam es zum größten Streik der Geschichte, an dem 250 Millionen Arbeiter teilnahmen. Darüber hinaus ist die Tatsache, dass die durch die kapitalistische Monopolisierung landlosen und bis zur bitteren Armut ausgebeuteten indischen Bauern häufig kollektive und monatelange Widerstandsaktionen durchführen, nur eines von vielen Beispielen für den imperialistischen Charakter des Kapitalismus in Indien.

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