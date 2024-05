Hauptursache für die Umweltkatastrophe ist allein das herrschende internationale Finanzkapital

Zunächst bitte ich um Verzeihung, dass ich nur eine kurze Rezension zu diesem unschätzbaren Buch schreibe. Zuallererst möchte ich den Autoren gratulieren, die für uns dieses Buch zum Thema der globalen Umweltkrise und -katastrophe geschrieben haben. Ich bin Anthropologe und höre immer auf die Stimmen indigener, marginalisierter Menschen der Unterschicht; auf ihre Erfahrungen und ihr Wissen. Darüber hinaus habe ich eine ethnografische Studie über die Anpassung an den Klimawandel in Upper Mustang, Trans-Himalaya Nepal, durchgeführt und auch einige Publikationen veröffentlicht ( https://link.springer.com/article/10.1186/s41257-020-00039-w). Dieses Buch baut auf früheren Arbeiten auf, insbesondere auf dem Buch "Katastrophenalarm! Was tun gegen die mutwillige Zerstörung der Einheit von Mensch und Natur?" aus dem Jahr 2016. Dieses Buch liefert konkrete Beispiele für Umweltkatastrophen, denen der Mensch, das Ökosystem und die biologische Vielfalt weltweit ausgesetzt sind, was für die Planung der Zukunft nützlich ist. Die Autoren haben sich auf den Umgang mit extremen Ereignissen, Gefahren und Katastrophen konzentriert. Sie haben Ideen und Beweise von Wissenschaftlern aus verschiedenen Bereichen zusammengetragen. Auf diese Weise ist dieses Buch sehr gut geschrieben. Die Autoren analysieren die Phänomene auf der Makroebene, während sich die Anthropologen auf die Mikroebene konzentrieren und sich auf bestimmte Gebiete und Gemeinschaften fokussieren. Dieses Buch ist stark von der marxistischen und leninistischen Philosophie und der dialektisch-materialistischen Methode beeinflusst, um so die Beziehung zwischen Umwelt und Mensch zu untersuchen. In diesem Buch wird der Imperialismus als die Hauptursache für die globale Umweltkatastrophe herausgestellt. Der Imperialismus ist verantwortlich für den Anstieg der Treibhausgase, die die Atmosphäre, die Ozeane und die Erde aufheizen. Darüber hinaus werden weltweit der Rückgang des Eises, das Schmelzen der Gletscher im Himalaya, die Ausbreitung der Wüsten, die Verschlechterung der Böden, das Problem des Trinkwassers und die Gefahr des Artensterbens für die biologische Vielfalt beobachtet.

In dem Buch werden anhand wissenschaftlicher Daten die Zerstörung der Ozonschicht, die Eisschmelze in arktischen Regionen und die rücksichtslose Zerstörung der tropischen Regenwälder als die größten Probleme dargestellt, die die Menschheit bedrohen. Die Gefahr des Zusammenbruchs der Weltmeere, die zunehmende Ausdehnung der "toten Zonen", die Vermüllung und Vergiftung der Meere sind weitere wichtige Probleme, über die in dem Buch berichtet wird. Das Buch stellt auch die Umweltkatastrophe, die Gefahr eines Weltkriegs und die regionale Umweltkatastrophe durch den Krieg in der Ukraine vor.

Das Buch kritisiert auch die "Nationalen Aktionsprogramme zur Anpassung" der UNO und bezweifelt, dass diese effektiv umgesetzt werden und die erwarteten Folgen für das Leben der Menschen und die Erhaltung der biologischen Vielfalt auf der ganzen Welt erfüllen.

Das Buch geht von der festen Annahme aus, dass die Umweltkrise nicht vom sozioökonomischen und politischen System getrennt werden kann. Das Buch kritisiert bürgerliche und kleinbürgerliche Umweltstrategien als unzureichend und letztlich eigennützig. Die Hauptursache für die Umweltkatastrophe ist allein das herrschende internationale Finanzkapital, das an der Macht bleibt.

Die Autoren schlagen vor, die Produktion, deren Verteilung und den Konsum nach dem Prinzip des sozialistischen Eigentums und der sozialistischen Nutzung der Ressourcen neu zu organisieren. Die Weltmonopole haben nicht die Absicht, auf den Profit zu verzichten. Aber Umweltbewusstsein und kollektives Handeln sind ein gangbarer Weg, um das brennende Problem zu lösen. Ein sozialistisches Produktionssystem ist die einzige Lösung, die die Harmonie zwischen Natur und Kultur aufrechterhalten kann. Es unterstützt auch die Erhaltung der natürlichen Welt und die einer glücklichen Menschheit. Die Autoren argumentieren, dass der Umsturz des imperialistischen Systems durch die Einheit und den Kampf der Arbeiter, die auf internationaler Ebene zusammenarbeiten, möglich ist.

Das letzte Kapitel dieses Buches enthält Leitlinien für sofortige Schritte und Schutzmaßnahmen gegen die globale Umweltkatastrophe. Um ein harmonisches Verhältnis zwischen Mensch und Natur aufrechtzuerhalten, müssen wir Wälder, Feuchtgebiete, Ozeane und Gewässer schützen. Ein kollektiver Kampf gegen das massenhafte Artensterben, ein Kampf gegen den rücksichtslosen Raubbau an natürlichen Rohstoffen, ein Kampf gegen die Agrar- und Handelsmonopole. Ebenso müssen wir uns für das Recht auf Flucht und die freiwillige Umsiedlung von Menschen einsetzen, für den Schutz der menschlichen Gesundheit vor der globalen Gesundheitskrise weltweit. Wir brauchen einen Kampf gegen die Renaissance der Atomkraft; und aktiven Widerstand gegen imperialistische Kriege, gegen die Vorbereitung eines Weltkrieges, und für den Schutz des Weltraums. Das letzte und ganz entscheidende ist die Unterstützung von Umweltschutzinitiativen der Massen, die auch indigene Ressourcenmanagementsysteme einschließen können.

Schließlich trägt dieses Buch dazu bei, die gegenwärtige politische, wirtschaftliche und ökologische Situation in der Welt zu verstehen und zu bewerten. Die Autoren sind in der Lage, die Ursachen der Umweltzerstörung aufzuzeigen, und sie haben eine breite Palette von Vorschlägen für die globalen Gemeinschaften unterbreitet, um ihr Ziel für das eigene Leben und die Menschheit sowie für ihre zukünftigen Generationen zu bestimmen. Dieses Buch ist für marxistisch-leninistische politische Führer, Kader, Sympathisanten, Intellektuelle und das einfache Volk eine nützliche Lektüre, um über Umweltfragen nachzudenken.

Man Bahadur Khattri, PhD

Zentrale Abteilung für Anthropologie, Tribhuvan Universität, Nepal

First, I beg a pardon for writing a short review for this invaluable book. First of all, I would like to congratulate the authors, who wrote book for us in the topic of environmental crisis and catastrophe around the world. I am anthropologists and I always listen indigenous, marginalized, bottom layered people's voices, their experiences and their knowledge. Additionally, I have also done an ethnographic study about climate change adaptation in Upper Mustang, Trans-Himalaya Nepal and also published couple of papers ( https://link.springer.com/article/10.1186/s41257-020-00039-w ). This book builds upon previous works, particularly "Catastrophe Alert! What Is to Be Done Against the Willful Destruction of the Unity of Humanity and Nature?" published in 2016. This book brings concrete examples of environmental catastrophe faced by the human being, ecosystem and bio-diversity worldwide useful to plan future. Authors have focused on dealing with extreme events, hazards and disasters. They have brought ideas and evidences produced by scientists of various field. In this way, I understand this book is wonderfully written well. The authors uses macro-level analysis of the phenomena, however anthropologists focus on micro-level focusing on particular areas and communities. I found this book is heavily influenced by Marxist and Leninists philosophy and dialectical-materialist method to understand the relationship between environment and human beings. This book has pointed out imperialism as the main cause of global environmental catastrophe. The imperialism is responsible to increase greenhouse gases that heat up the atmosphere, the oceans, and the earth. Furthermore, shrinking ice, melting Himalayas, expansion of desertification, soil degradation, problem of fresh water and danger of biodiversity extinction have observed worldwide.

The book has presented with scientific data the destruction of the ozone layer, ice smelting artic regions and ruthless destruction of tropical rainforests, which are the major problems which threatened the humanity. Danger of Collapse of the World’s Oceans, increasing extent of “dead zones”, increasing extent of “dead zones”, littering and poisoning of the oceans are other major problems reported in the book. The book also presents the Environmental Catastrophe, the Danger of World War, and Regional Environmental Catastrophe caused by the war in Ukraine.

The book also criticize UN's "National Adaptation Programs of Action" doubted that this will not be effectively implemented and met expected consequences of life of people, and conservation of biodiversity around the world.

The book is based upon the strong assumption that environmental crisis cannot be separated from the socio-economic, and political system. The book critiques bourgeois and petty-bourgeois environmental strategies, as inadequate and ultimately self-serving. The main cause of environmental disaster is solely ruling international finance capital that remains in power.

The authors propose reorganization of production, distribution, and consumption on the principle of socialist ownership and use of resources. World monopoly do not intent to give up profit. But environmental consciousness and collective action is a viable to solve the burning issue. Solution with high emphasis is given to socialist mode of production system that can only maintains harmony between nature and culture. It also supports to the preservation of the natural world and happily humanity. ​Authors argue that the overthrow of the imperialist system is possible with the unity and struggle of workers collaborating at international level.

The final chapter of this book provides guidelines for immediate steps and protective measures against the global environmental catastrophe. In order to maintain harmonious relationship between humanity and nature we need to protect forests, wetlands, oceans and bodies of waters. A collective fight against the mass extinction of species, fight to stop the ruthless overexploitation of natural materials, fight the agricultural and trade monopolies. Similarly, we need to be favorable to the right to flee and resettle people voluntarily, protection of human health from the global health crisis Worldwide. We need a fight against the renaissance of nuclear power; and active resistance against imperialist wars, against the preparation of a world war, and for the protection of outer space. The last and very crucial is to support environmental protection initiatives of the masses, that might include indigenous resource management systems.

Finally, this book contributes understating and present situation of political, economic and environmental situation around the world. The authors are able to point out causes of environmental destructions, and they have forwarded a broad rages of suggestions to global communities to determine their destination of own life and humanity and of their future generations. This book is useful to read and think about environmental questions by Marxists-Leninist political leaders, cadres, sympathizers, intellectuals, and common people.