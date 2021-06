Grußwort zur Herausgabe des RW 36 von der UPML Frankreich-Süd

Die Genossen bedauern, dass sie nicht zur Buchvorstellung kommen konnten und schreiben u.a.:

„Um sich an der Macht zu halten, schreibt die herrschende Klasse die Geschichte um, betreibt ihre Unterminierungsarbeit gegen die Gegner und insbesondere gegen die Arbeiterbewegung und unterhält in ihrer Mitte eine Armee von antikommunistischen Agenten, die damit beauftragt sind, in verschiedenen Formen zu wiederholen: "Es gibt keine Alternative".

Unter denjenigen, die sich gegen ihn vereinen sollten, herrscht große Verwirrung: Kritik an freiwillig isolierten Aspekten des Kapitalismus geht Hand in Hand mit Unterwerfung unter das System und Antikommunismus. Während ein Teil der Massen nach einem Ausweg und geeigneteren Mitteln des Kampfes sucht, halten die großen politischen oder gewerkschaftlichen Organisationen die Unbestimmtheit ihrer Forderungen und Programme aufrecht, was die Verschärfung der Widersprüche innerhalb des Volkes begünstigt.“

Sie schließen mit:

„dass diese Arbeit der MLPD, die heute vorgestellt wird, sehr nützlich für uns sein wird und stark zur Entwicklung und zum Sammeln der authentischen revolutionären Kräfte in Frankreich und in der Welt beitragen wird.“