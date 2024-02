»Die kleinsten Särge sind die schwersten!«¹

Ist es nicht an der Zeit, dass sich die Menschen gegen eine Regierung erheben, die zu Beginn des 21. Jahrhunderts einen Teil der Weltbevölkerung offiziell und öffentlich aus der Kategorie Mensch und Menschlichkeit herausnimmt und sie Tiere nennt, ähnlich wie das Nazi-Regime? Statt endlosem Terror - ist es nicht an der Zeit, diesem Terror ein Ende zu setzen?

Eine kurze Analyse des Krieges zwischen Israel und der Hamas

Wie auch immer wir den Krieg zwischen Israel und der Hamas analysieren, die ersten Ergebnisse sind eindeutig: Wieder einmal ist Palästina zum Zentrum weltweiter und regionaler Konflikte geworden. Allerdings könnten die Menschen im Nahen Osten mit großen reaktionären Kriegen konfrontiert werden. Ein organisierter und massiver Horror entwickelt sich. Der Antagonismus der Widersprüche, sowohl innerhalb des Landes als auch zwischen den reaktionären Mächten der Region und den imperialistischen Rivalen, ist gewachsen. Inmitten dieses Feuers und Bluts schwelt die illusionäre Strategie der „zwei Staaten“ und die Abhängigkeit von der palästinensischen oder israelischen „Zivilgesellschaft“, um Frieden zu erreichen.

Was die krisengeschüttelte Regierung der Islamischen Republik betrifft, wird sich ihre Lage verschlechtern und sie wird fragiler werden. Die Spannungen zwischen den USA und dem Iran werden schärfer. Der Widerspruch zwischen der Islamischen Republik und der iranischen Bevölkerung wird aggressiver sein, als in der Vergangenheit. Charakteristisch für die aktuelle Situation in der Welt, insbesondere in der Region des Nahen Ostens, ist die Zunahme und Ausbreitung von gewalttätigen Konfrontationen auf allen Ebenen.

Um das hitzige Terrain, in das wir eingetreten sind, zu erklären, müssen wir klarstellen: Diejenigen, die die reaktionäre Gewalt der Hamas (vor allem im Zusammenhang mit der Behandlung israelischer Zivilisten, älterer Menschen und Kinder) am 7. Oktober 2023, mit den Verbrechen des israelischen Staates gleichstellen, wissen weder über die Geschichte Bescheid, noch sind sie sich der konkreten Auslöser des jüngsten Kriegs bewusst. Die reaktionären Methoden der Hamas bei ihren Militäreinsätzen in israelischen Gebieten, erreichen nicht im Geringsten das Ausmaß der israelischen Verbrechen. Die Geschichte Israels ist reich an schweren Kriegsverbrechen, aufeinander folgenden Völkermorden und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Israel ist auf dem Blut und den Knochen der Palästinenser aufgebaut. Dies ist die wichtigste historische Tatsache in diesem Konflikt oder Ereignis.

Israel: eine Militärgarnison, Handlanger des Imperialismus, eine kolonialistische Nation!

Der Staat Israel basiert auf der Ideologie des Zionismus. Diese reaktionäre Ideologie, die mit dem Aufstieg des Imperialismus im späten 19. Jahrhundert an Bedeutung gewann, wurde schnell zum Dienstleister und Helfer des Imperialismus. Basierend auf dieser Ideologie sind die Juden Gottes auserwählte Nation und hätten in das gelobte Land zurückkehren sollen. Aufgrund historischer Ungerechtigkeiten – insbesondere der von den Nazis im Zweiten Weltkrieg begangenen Verbrechen – dürfen sie jede repressive und gewalttätige Methode gegen Palästinenser und das arabische Volk der Region anwenden. Der Zionismus ist rachsüchtig und reaktionär und hat angeblich alle Möglichkeiten und Rechte, vergangene (und nicht zukünftige) historische Ungerechtigkeiten auszugleichen.

Mit der Gründung des Staates Israel wurde der Zionismus zur barbarischsten Manifestation der Unterdrückung und Ausbeutung des Imperialismus in der Welt. Europäische Imperialisten (insbesondere England) machten sich diese Ideologie im Ersten Weltkrieg zunutze, um die Gebiete des Osmanischen Reichs zu ihrem eigenen Vorteil aufzuteilen. Die Gründung des Staates Israel ist durch viele Auseinandersetzungen (Kämpfe) gegangen. Der britische Imperialismus konnte aus verschiedenen Gründen die den Zionisten gemachten Versprechungen nicht erfüllen. Als die britische Hegemonie über die Welt endete, fiel die Verwaltung der Nahost-Angelegenheiten in die Hände der USA. 1948 wurde mit ihrer Hilfe der Staat Israel gegründet. Danach spielte die israelische Regierung eine wichtige strategische Rolle und Position bei der Förderung der Politik der amerikanischen Regierung in der Region und der Welt.

Israel wurde zum Pfeiler der Weiterentwicklung der amerikanischen Ordnung im Nahen Osten, der als strategischer politisch-militärischer und wirtschaftlicher Knotenpunkt der Welt gilt. Eine Region, die eine Handelsbrücke zwischen den drei Kontinenten Europa, Afrika und Asien bildet und als Öl- und Energieproduzent im internationalen Wettbewerb von strategischer Bedeutung ist. Amerikas Vorherrschaft über die Region und die Welt ist unmöglich, ohne sich auf Israel zu verlassen. Es darf nicht vergessen werden, dass die israelische Regierung in den 1960er-Jahren mit Hilfe der USA eine Atommacht wurde. Israel leistet den Sicherheitsorganisationen reaktionärer Länder stets wichtige Dienste zur Unterdrückung revolutionärer und kommunistischer Bewegungen und exportiert alle Arten von Spionagegeräten in andere Länder.²Nicht umsonst verkündete Biden, während seiner Amtszeit als Senator im Jahr 1986, dass, wenn es Israel nicht gäbe, wir es hätten erschaffen müssen.³ Im Juni 2008 schrieb ein Vertreter des amerikanischen Kongresses namens Steve Rothmann in einem Artikel: „Ohne die Beteiligung der israelischen Armee hätten die Vereinigten Staaten dauerhaft Hunderttausend Soldaten in diesem Gebiet stationieren müssen, um seine Interessen und die von Israel erworbenen lebenswichtigen Informationen zu schützen.⁴ Von der Präsidentschaft Clintons bis zu der Obamas – also in einem Zeitraum von dreißig Jahren – hat Amerika Israel als bewaffnetem Vollstrecker seiner Politik im Nahen Osten jährlich 5,3 Milliarden Dollar⁵ zur Verfügung gestellt.“⁶

Israel ist der Grundpfeiler der imperialistischen Politik der USA und Europas in der Region und pflegt seit Beginn seiner Gründung eine feindselige Beziehung - nicht nur zu den Palästinensern, sondern zu den Menschen in der gesamten Region. Israel entwickelte sich weiter, indem es palästinensisches Land raubte und die Palästinenser verdrängte. Diese Regierung ist wie jede Militärgarnison und aufgrund ihrer politisch-militärischen Geografie gezwungen, ständig in die Gebiete der Nachbarländer einzudringen und sich einen „Sicherheits“-Spielraum zu verschaffen. Israel hat Eingriffe in fremdes Land militärisch immer mit der Begründung gerechtfertigt, es verfüge nicht über strategische Tiefe (begrenzte geografische Breite). Israel sei das einzige Land der Welt, dessen Erhalt und Stabilität an die Schaffung verschiedener Sicherheitsstreifen und mehrerer Sicherheitsbarrieren gebunden ist. Das ist die Logik eines besetzenden, expansiven und hegemonialen Staates.

Mit der Unterstützung der imperialistischen Mächte und auf Kosten von Landraub und Blutvergießen dem palästinensischen Volk gegenüber, konnte Israel wichtige Veränderungen in der demografischen und geografischen Zusammensetzung dieser Region bewirken und eine Wirtschaft schaffen, die von der Ausbeutung palästinensischer Arbeiterinnen und Arbeiter profitiert. Fast 20 Prozent der arabischen Bevölkerung Israels arbeiten als Bürger zweiter Klasse in den härtesten Jobs mit den niedrigsten Löhnen.⁷ Ein Großteil der landwirtschaftlichen Arbeit in den jüdischen Kibbuz- Siedlung in den Grenzgebieten (zum Westjordanland) wird von palästinensischen Frauen und Kindern, die keine Grundrechte haben, geleistet. Vor dem jüngsten Krieg reisten täglich etwa 150.000 Palästinenser aus dem Westjordanland und 17.000 in Gaza lebende Palästinenser nach Israel, um dort zu arbeiten.

Nach dem Zusammenbruch des Ostblocks ist Israels Wirtschaft, wie die aller globalisierten Länder, zunehmend von der Migration qualifizierter Arbeitskräfte aus Russland, afrikanischer Juden (die als Juden zweiter Klasse gelten) und asiatischer Arbeiter abhängig. In den letzten 75 Jahren wurde in Israel ein hierarchisches System auf der Grundlage von Religion und Nationalität gebildet, und die Apartheid wurde in seinen internen Strukturen institutionalisiert.

Die Zionisten konnten geschickt die Religion als Grundlage für die Bildung der Nation nutzen, obwohl wir wissen, dass die Mehrheit der Juden in anderen Ländern leben (wie in Amerika, Frankreich, Kanada, England, Argentinien, Russland, Deutschland und Australien) und sich national nicht mit Israel identifiziert.⁸

Selbst wenn man die Juden Israels in gewisser Weise in den Status einer Nation erheben würde, ändert dies nichts an der Tatsache, dass diese „Nation“ nichts anderes als eine „Nation kolonialer Usurpatoren“ und eine besetzende politische Einheit ist – keine ethnische, kulturelle und religiöse Einheit - (wie alle Regierungen der Region). Sie verdient, zerstört zu werden. Diese kolonialistische Nation profitiert von der Besetzung und vom Landraub gegenüber dem palästinensischen Volk und der Ausbeutung seiner Arbeitskräfte.

Um es zusammenzufassen: Israel kann seine Existenz nur aufrecht erhalten, indem es die Palästinenser entwurzelt und vernichtet, und seine bisherigen Taten beweisen diese Tatsache. Ideologische Einflüsse (Zionismus), politisch (sichert Amerikas Dominanz über die Region und Israels zunehmende Dominanz über die Palästinenser), wirtschaftlich (Ausbeutung billiger palästinensischer und ausländischer Arbeitskräfte sowie relativ armer Juden, deren Einkommen viel geringer ist als das der Reichen)⁹ und militärisch (Expansion von Einflussgebieten und Schaffung von Sicherheitsstreifen) drängt Israel ständig dazu, jedes Versprechen und jede Vereinbarung zu brechen, die es mit den Palästinensern und anderen Ländern in der Region eingeht.

„Zwei Regierungen“: Scheitern einer imaginären Lösung!

Nach dem Zusammenbruch des Ostblocks stimmte Israel unter Führung der USA 1992 der „Zweistaatenlösung“ zu. Diese Lösung wurde hauptsächlich von der ehemaligen Sowjetregierung und einigen prosowjetischen linken Organisationen in der palästinensischen Bewegung gefördert. Grundbedingung dieser Lösung war die Anerkennung der israelischen Regierung. Lange Zeit weigerte sich die palästinensische Bewegung unter der Führung der Palästinensischen Befreiungsorganisation, dies zu akzeptieren (und auch den bewaffneten Kampf aufzugeben).

Aus israelischer (und amerikanischer) Sicht war die Zweistaatenlösung dieselbe, die die weiße herrschende Regierung in Südafrika einst gegenüber den Ureinwohnern dieses Landes vertrat. Das bedeutete, die Schaffung einiger autonomer Regionen unter dem Namen des palästinensischen Staates - die kein Recht auf Bildung einer Armee hätten (was die Grundlage für die Bildung eines echten Staates ist), die sich auf palästinensische Polizeikräfte hätten verlassen sollen, die in erster Linie für die Aufrechterhaltung der Sicherheit Israels verantwortlich sind. Tatsächlich bestand das Hauptziel dieser Lösung darin, die Palästinenser durch die Palästinenser selbst zu unterdrücken und zu kontrollieren und die verschiedenen palästinensischen politischen Strömungen zu spalten.

Die Gründe für die Akzeptanz dieser beschämenden Lösung durch die palästinensische Bewegung bedürfen einer gesonderten Untersuchung. Aber man kann sagen, dass die palästinensische Volkswiderstandsbewegung, trotz großer Opfer, ihre Ziele nicht erreichen konnte. Zweifellos haben einige schmerzhafte Fehler der internationalen kommunistischen Bewegung gegenüber Palästina zu nationalistischen und antikommunistischen Tendenzen geführt¹⁰: das Scheitern sozialistischer Revolutionen im 20. Jahrhundert; das Scheitern oder der Niedergang vieler nationaler Befreiungsbewegungen in der Welt; der Stillstand des arabischen Nationalismus; wichtige politisch-ökonomische Veränderungen in der globalen Arena. Das Scheitern der iranischen Revolution mit Khomeinis Machtergreifung und dem Aufstieg des islamischen Fundamentalismus in der Region als Staatsmacht. Der Zusammenbruch des sowjetischen imperialistischen Blocks ... haben zu diesem Scheitern beigetragen. Die Beschränkungen der nationalistischen Ideologie, die in der Führung der palästinensischen Bewegung vorherrschte, waren nicht in der Lage, diese Probleme im Einklang mit ungünstigen internationalen Kräften zu lösen. Die Palästinensische Befreiungsorganisation, die einst den Widerstand des palästinensischen Volkes vertrat, ging aufgrund zahlreicher politisch-militärischer Misserfolge einen Schritt in Richtung Kompromiss und stimmte schließlich 1992 der Zweistaatenlösung zu. Die Organisation übernahm die Strategie der „Selbsterhaltung um jeden Preis“ und kapitulierte schließlich.

Durch die Anerkennung Israels und die Ablehnung des bewaffneten Kampfes wurde die von Israel gewünschte Teilung des Landes von der Palästinensischen Befreiungsorganisation akzeptiert. Infolgedessen wurde ein Teil des als historisches Territorium Palästinas bezeichneten Gebiets an Israel übergeben. Gemäß der Resolution der Vereinten Nationen aus dem Jahr 1947 betrug der Anteil der Palästinenser etwa 44 Prozent und der Anteil der Israelis wurde auf etwa 55 Prozent des historischen palästinensischen Landes festgelegt. In Oslo anerkannten palästinensische Vertreter das Existenzrecht Israels auf 78 Prozent des historischen palästinensischen Landes. 22 Prozent des den Palästinensern zugeteilten Landes wurden in drei Teile geteilt. Das heißt, das Westjordanland und der Gazastreifen wurden in drei Bereiche, A, B und C unterteilt. A: unter der Kontrolle der Selbstverwaltungsorganisationen, das heißt, drei Prozent des Westjordanlandes, wo etwa 20 Prozent der palästinensischen Bevölkerung lebten, erhielten Autonomie. Weitere 70 Prozent der Palästinenser lebten im Gebiet B, das gemeinsam von der Palästinensischen Autonomiebehörde und Israel kontrolliert wurde, und 24 Prozent im Westjordanland. Israel übernahm die volle Kontrolle über das Gebiet C, das mehr als 70 Prozent des Westjordanlandes umfasste.¹¹

Der palästinensische Staat war im Wesentlichen das Ergebnis dieses historischen Kompromisses. Somit war diese Regierung von Anfang an in den Fängen Israels gefangen und wurde zu seinem Diener. Es entstand eine Art „Kolonialstaat“ mit lokalen Herrschern, deren Hauptaufgabe darin bestand, die Sicherheit – vor allem für Israel – aufrechtzuerhalten. Heute ist die Regierung von Mahmoud Abbas im Westjordanland relativ die sicherste Regierung der Welt. 34 Prozent des Budgets wurden für die Polizei ausgegeben, während nur zwei Prozent des Budgets für die Landwirtschaft und acht Prozent für das Gesundheitswesen aufgewendet wurden. Von den etwa 140.000 Mitarbeitern dieser Regierung sind 56.000 Polizisten, und sie sind nur bei der verwaltungstechnischen Korruption dieser Regierung erfolgreich.¹² Es versteht sich von selbst, dass selbst diese ineffiziente Quasi-Regierung ständig unter dem Druck Israels steht, ihr Machtbereich begrenzt ist und ihr geografischer Raum ständig angegriffen wird.

Die Ironie der Geschichte besteht darin, dass nach dem Oslo-Abkommen tiefe Meinungsverschiedenheiten innerhalb der israelischen Führung über die Anerkennung des palästinensischen Staates entstanden und die israelische Regierung in zwei Fraktionen, dafür und dagegen, gespalten war. Diese beiden Fraktionen einigten sich schließlich auf den Siedlungsausbau in den palästinensischen Gebieten. Derzeit wurden im Westjordanland mit einer Bevölkerung von etwa 450.000 Einwohnern mehr als 140 offizielle und über 100 inoffizielle Siedlungen (aus internationaler Sicht alle illegal) gewaltsam errichtet. Der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen hat bekannt gegeben, dass mehr als 700.000 israelische Siedler illegal im besetzten Westjordanland leben.¹³ Obwohl Israel die Siedlungen im Gazastreifen im Jahr 2005 aufgab, war dies für lange Zeit mit der wirtschaftlichen, militärischen und sicherheitspolitischen Blockade des Gazastreifens und der Kontrolle von Wasser, Strom sowie allen wirtschaftlichen Handelns verbunden. Zusammen mit der Ausweitung der Siedlungen in der West-Bank ist das „Zwei-Staaten“-Projekt praktisch in Frage gestellt.

Diese Situation im Westjordanland führte zur Entstehung einer Bewegung in Gebieten wie Dschenin und Nablus: die Bewegung junger Menschen, die mit der palästinensischen Befreiungsorganisation sehr unzufrieden sind. In Israel bildeten sich pazifistische Strömungen, die ein „Land für alle“ verlangten. Während der jüngsten politischen Krisen in der israelischen Gesellschaft und dem Wachstum der ultrafaschistisch-religiösen Bewegung, argumentierte diese Gruppe, dass die Umsetzung dieser faschistischen Programme nicht verhindert werden könne, solange die Apartheitsregierung in Israel bestehe. Diese Bemühungen trugen keine Früchte und die Friedensbewegung konnte keinen Einfluss auf die Kolonialpolitik der israelischen Regierung haben. Es ist bemerkenswert, dass 100 der 120 Mitglieder des israelischen Parlaments die Kolonialpolitik in den palästinensischen Gebieten fortsetzen wollen. Aktuellen Statistiken zufolge glauben 43 Prozent der Palästinenser und 39 Prozent der Israelis nicht mehr an das „Zwei-Staaten“-Projekt. Im Jahr 2020 lagen diese Werte bei 33 bzw. 34 Prozent. Die meisten Palästinenser sind gegen dieses Projekt, weil sie zu dem Schluss gekommen sind, dass es nicht mehr machbar ist.¹⁴

Dieser historisch-politische Hintergrund und natürlich die ständige Aggression Israels gegen das palästinensische Land können uns zu den Gründen für die Stärkung der Hamas im Gazastreifen führen und die Beweggründe für den Angriff am 7. Oktober 2023 erklären.

Wer ist die Hamas und warum hat sie den Krieg begonnen?

Bevor die Hamas im Dezember 1987 ihre Existenz bekanntgab, war sie ein Zweig der Muslimbruderschaft, die sich in den palästinensischen Gebieten, insbesondere in Gaza, für religiöse Wohltätigkeit engagierte. Israel unterstützte diese Bewegung als Alternative zur palästinensischen Befreiungsorganisation.¹⁵ Doch die Entwicklung der Lage und die erste und zweite Intifada sowie das weitere Anwachsen des islamischen Fundamentalismus in der Region drängten die Hamas in eine Konfrontation mit Israel. Obwohl Israel immer auf verschiedene Weise versucht hat, aus dem Konflikt zwischen der PLO und der Hamas zu profitieren – indem es den einen gegen den anderen unterstütze – führte diese Politik zu widersprüchlichen Ergebnissen und endete tatsächlich zugunsten der Hamas.

Der Charakter der Hamas als fundamentalistische Bewegung wird in der Satzung der Organisation von 1988 deutlich.¹⁶ Die Weltanschauung, die politischen Ziele und Methoden der Hamas sollten anhand der historischen Bezüge und religiösen Metaphern dieser Charta bestimmt werden. In dieser Charta versteht sich die Hamas als Ableger der Muslimbruderschaft und will das Land als „islamisches Land“ aus den Händen der Juden zurückerobern. Ein Land, das bis zum „Tag des Jüngsten Gerichts“ islamisch bleiben muss. Hamas betrachtet „als Ziel Gott, den Koran als Verfassung, den Dschihad als Fahrplan und den Tod auf dem Weg Gottes als ihren höchsten Wunsch.“ Die Hamas betrachtet die Treue zu Gott und das Verbot des Bösen als den Weg zur Erlösung, und glaubt, dass überall dort, wo der Glaube verloren geht, auch die Sicherheit verloren geht. Eines der herausragenden Merkmale der Hamas-Charta ist die Verteidigung traditioneller Beziehungen, islamischer Werte und Kultur, insbesondere im Umgang mit Frauen. Die Hamas setzt liberale Gedanken und alle fortschrittlichen gesellschaftlichen Forderungen in Bezug auf Frauen und kommunistische Revolutionen im 20. Jahrhundert mit den bösen Taten der Imperialisten gleich, und betrachtet sie alle als ein Produkt der internationalen zionistischen Verschwörung und des Geldes. Die Lösung der Hamas zur Lösung der Palästinenserfrage besteht darin, einen Religionskrieg sowie Antisemitismus und Völkermord an den Juden zu beginnen.¹⁷ Die Ideologie der Hamas und die von Israel sind genau zwei Seiten einer Medaille.

Die Linie und das Programm der Hamas im Bereich der umstrittenen Grundfragen; die Inhalte der sozialen Beziehungen sowie der regionalen und internationalen Beziehungen, offenbaren die Klassenzugehörigkeit und -bestrebungen der Hamas. Hamas stützt sich auf islamische Länder, um eine islamische Regierung vom Fluss Jordan bis zum Mittelmeer aufzubauen. Eine Regierung, deren Aufgabe es ist, traditionelle soziale Beziehungen zu verteidigen (wie die Einführung der Hijab-„Kleiderordnung“, die Heiligsprechung der Hausarbeit der Frauen). Charakteristisch für die Hamas ist, wie auch für andere religiöse Fundamentalisten, die hartnäckige und extreme Verteidigung von „Ordnung, Religion, Familie und Eigentum“. Dieses Merkmal steht nicht nur im Einklang mit der Weltanschauung der oberen Klassen. Es erklärt vielmehr, warum viele reaktionäre Länder in der Region, wie die Türkei, Katar und der Iran, die Hamas als loyale Alternative zur Vermischung von Religion und Regierung unterstützen.

Aufgrund des ideologischen und politischen Bankrotts der Befreiungsorganisation und der inhärenten Widersprüche des „Zwei-Staaten“-Projekts und seiner Blockade, gewann die Hamas allmählich an Bedeutung und konnte ihren Einflussbereich vergrößern. Durch die geschickte Teilnahme der Hamas an den Wahlen 2006 und später an einem zweimonatigen bewaffneten Konflikt mit der palästinensischen Befreiungsorganisation im Jahr 2007, erlangte sie die vollständige Kontrolle und Verwaltung über Gaza. Zweifellos profitierte sie auf diese Weise von den finanziellen und politischen Hilfen der reaktionären Länder der Region, und insbesondere der Bewegung der Muslimbruderschaft.¹⁸ Danach versuchte die Hamas, ihre Macht aufrechtzuerhalten, indem sie zwischen den Regierungen der Region, von Ägypten und Iran bis zur Türkei, Katar, Syrien und Jordanien manövrierte. Seit Beginn der Machtübernahme der Hamas in Gaza hat die katarische Regierung eine entscheidende Rolle bei der finanziellen Unterstützung dieser Bewegung gespielt.

Die Hamas konnte unter der Bevölkerung Gazas, die seit Jahren Zeugin großer Unruhen und Instabilität sowie der Migration von Millionen war, Fuß fassen. Die Mehrheit der Menschen, die von Israel seit zwanzig Jahren in Gaza eingesperrt sind, ist diejenige, die Israel aus ihrem Land vertrieben hat. Diese Menschen, die von ihrem bisherigen traditionellen Leben abgeschnitten sind, sehen im Rahmen der vorherrschenden sozialen und weltweiten Beziehungen keine klaren und positiven Perspektiven für sich. Es ist nicht verwunderlich, dass ein Teil dieser Menschen vom Extremismus der Hamas angezogen wird.

Doch die Hauptmotivation für den Anschlag vom 7. Oktober dürfte in der wichtigen Erklärung der Hamas im Jahr 2017 und den darauf folgenden Ereignissen liegen.¹⁹ Diese Aussage bezieht sich auf die Veränderungen, die in der Region nach dem „Arabischen Frühling“ stattfanden. Die Machtübernahme der Muslimbruderschaft in Ägypten gab der Hamas neuen Schwung. Hamas rückte vom Iran ab und näher an Ägypten heran. Besonders als die Hamas sich weigerte, Bashar al-Assad zu verteidigen, verschlechterten sich die Beziehungen zwischen dem Iran und der Hamas.

Nach der Niederlage der Muslimbruderschaft in Ägypten und ihrem mangelnden Erfolg in Syrien musste die Hamas mehr Flexibilität zeigen und einige ihrer extremen Positionen abschwächen. Vor allem, da in manchen Kreisen der internationalen Macht ein leises Flüstern bezüglich der Unterstützung für die Hamas zu hören war. Obwohl die Vereinigten Staaten die Hamas als Terrororganisation eingestuft haben, hat die Europäische Union die Hamas 2014 vorübergehend von der Liste gestrichen und weiterhin Hilfsgüter in die Region geschickt. Ein Jahr später fügte sie den Namen Hamas jedoch wieder in die Liste der Terrororganisationen ein. Einige andere westliche Länder führten nur den militärischen Flügel der Hamas in ihrer Liste terroristischer Organisationen. Unterdessen hat Israel einige arabische Länder - zumindest bis 2019 - nicht daran gehindert, der Hamas finanzielle Hilfe zu schicken. All dies war offenbar ein grünes Licht, um die Hamas weiter an den Rahmen des „Zwei-Staaten“-Programms zu binden.

Die Erklärung der Hamas aus dem Jahr 2017 war ein Zeichen einer positiven Reaktion auf diesen Prozess. In dieser Erklärung überarbeitete die Hamas ihren Ton und einige Punkte ihres Programms. Natürlich ohne die ursprüngliche Satzung offiziell und öffentlich in Frage zu stellen. In der Erklärung von 2017 distanzierte sich die Hamas teilweise vom traditionell-religiösen Diskurs und fügte eine nationalistische Tendenz hinzu. In dieser Erklärung betrachtet sich die Hamas nicht länger als Zweig der Muslimbruderschaft und sie verpflichtet sich, sich nicht in die inneren Angelegenheiten arabischer Länder einzumischen. Die Aussage ist eine geschickte Kombination aus Mäßigung, Pragmatismus und islamischer Frömmigkeit.

In der zweiten Aussage wird anstelle der muslimischen Gemeinschaft der Begriff „palästinensisches Volk“ verwendet; statt muslimischer Frauen nennt sie sie palästinensische Frauen; das Wort Widerstand ersetzt das Wort Dschihad, der nur eine Form des bewaffneten Kampfes ist; anstelle des Landes des „islamischen heiligen“ Territoriums wird das Land des palästinensisch-arabischen Volkes erwähnt. Die Erklärung besteht nicht mehr darauf, dass die Voraussetzung für die Zusammenarbeit mit der Befreiungsorganisation die Übernahme der islamischen Ideologie durch diese Organisation ist. Der wichtigste Positionswechsel betrifft den Umgang mit der israelischen Regierung.

Die Erklärung unterscheidet zwischen Juden, die der jüdischen Religion folgen, und dem zionistischen Projekt. Sie spricht nicht mehr vom Land des ewigen islamischen „Heiligtums“; sie verwendet das Wort „Grenze“ anstelle des Wortes „Linien“ und akzeptiert schließlich implizit die Grenzen von 1967 zwischen den Arabern und Israel.

Doch letztlich wurde dieses Maß an Mäßigung der Hamas von Israel, der amerikanischen Regierung und der Europäischen Union nicht akzeptiert. Im selben Jahr nahmen die Vereinigten Staaten die Hamas in ihre Terroristenliste auf. Dies geschah fast zur gleichen Zeit, als Trump an die Macht kam und den „Grand-Deal-Plan“ zur Lösung der Palästinenserfrage vorlegte. Ein Plan, dessen Hauptmerkmal die bedingungslose Unterstützung Israels (durch die Verlegung der amerikanischen Botschaft nach Jerusalem), der Ausbau israelischer Siedlungen in den autonomen Regionen des Westjordanlandes und die Befreiung Gazas von der Hamas ist.²⁰

Die israelische Regierung stellte sich ab 2018 auch offiziell als „Nationalstaat des jüdischen Volkes“ vor. Somit stand die Hamas vor einem großen Dilemma: mehr Zugeständnisse zu machen und ihre Macht abzugeben oder den Konflikt mit Israel fortzusetzen.²¹ Einerseits war die Hamas, die - wie viele Fundamentalisten, die politische Macht und Privilegien erlangt hatten - gezwungen, eine Form der „Realpolitik“ anzunehmen, andererseits standen dem Ausmaß ihres Rückzugs auch einige ernsthafte Hindernisse entgegen. Die Hamas muss, ebenso wie die Taliban, ständig ihre Konkurrenz mit anderen fundamentalistischen Kräften vor Ort (wie dem Islamischen Dschihad mit rund 15.000 Streitkräften, der vollständig und direkt von der Islamischen Republik abhängig ist)²² im Auge behalten, um ihre soziale Stellung nicht zu verlieren.

Am Ende erkannte die Hamas, dass ein politischer Prozess in Gang gesetzt wurde, dessen Ziel es ist, ihre Macht in Gaza vom politischen Schachbrett zu entfernen. Auf der Grundlage dieser Zusammenfassung ergriff die Hamas die Initiative, damit sie weiter vor Ort bleiben kann. Die Hamas plante ihre Operation am 7. Oktober mit dem Ziel, nicht eliminiert und ernst genommen zu werden. Hamas begann ihren Krieg, um nicht der größte Verlierer zu sein. Aus diesem Grund hatten ihre Operationen den Charakter eines Glücksspiels und den Geist „Alles oder Nichts“.²³ Zweifellos hatten die Bewegungen und Provokationen, die Israel in den letzten Monaten gegen die Palästinenser im Westjordanland unternommen hat, einen Einfluss darauf, den Beginn dieser Operation zu beschleunigen.²⁴, ²⁵

Um die Realität vollständig zu begreifen, ist es notwendig, die Kriegseinsätze der Hamas vor dem Hintergrund der zunehmenden imperialistischen Konkurrenz und der Bildung neuer politischer Blöcke in der Region des Nahen Ostens zu betrachten. Nach 2017 schloss sich die Hamas praktisch der Hisbollah-Achse Iran-Syrien-Libanon an und passte sich immer mehr den politisch-militärischen Bedürfnissen dieses Blocks an, der von China und Russland unterstützt wird. Die Unterzeichnung des „Ibrahim-Pakts“ im Jahr 2020 und das Projekt „Neuer Energiekorridor“ zwischen Indien, Saudi-Arabien und Israel waren Ausdruck von Veränderungen in der politischen und wirtschaftlichen Ausrichtung der Region.

Seit langer Zeit sind die Menschen im Nahen Osten Opfer der Gier nach Ölpipelines. Die Entdeckung einer riesigen Erdgasquelle im Jahr 2000, 36 Kilometer von der Wassergrenze von Gaza entfernt (innerhalb des im Oslo-Abkommen für Palästina vorgesehenen Gebiets), kann sekundärer Faktor und der Grund für den Beginn des Krieges sein. Israel versuchte vehement, um den 25-Jahres-Vertrag zwischen der Palästinensischen Autonomiebehörde und dem britischen Unternehmen „BG“ sowie einem libanesischen Unternehmen zu verhindern, aus dieser Ressource Öl zu produzieren. Die Rolle und der Nutzen der Regierung von Katar, als wichtigstem Gasproduzenten der Welt neben Russland, China, dem Iran und in gewissem Maße der Türkei, bei der Störung dieser Angelegenheit müssen genauer untersucht werden.

Auf der Grundlage dieser politischen Ausrichtung und des Kräfteverhältnisses kann man davon ausgehen, dass die Wahl des richtigen Zeitpunkts für die Operation am 7. Oktober, ohne minimale Konsultationen mit der Hisbollah im Libanon, mit Iran und Russland, (und möglicherweise der Inanspruchnahme technischer Hilfe zur Deaktivierung der Sicherheitstechniken der von Israel errichteten Grenzkontrollpunkte und Sperrmauern) nicht möglich war. Und natürlich muss die innere Situation und die Spaltungen innerhalb Israels beachtet werden. Fakt ist, dass Russland und China bisher, zumindest in taktischer Hinsicht, am meisten von dieser Operation profitieren. Mit Beginn des neuen Krieges ist Amerika gezwungen, in den Nahen Osten zurückzukehren und die Konzentration seiner Streitkräfte in der Region Ozeanien, um China einzukreisen, zu verringern und seine Aufmerksamkeit auf den Krieg in der Ukraine zu mindern. Aufgrund dieser globalen Konkurrenz unterscheidet sich der aktuelle Krieg qualitativ von den vorherigen Kriegen zwischen den Palästinensern und Israel oder der libanesischen Hisbollah und Israel. Er hat das Potenzial, zu einer regionalen Entwicklung mit „Weltdimension“ zu werden.

Wieder einmal sehen wir, dass reaktionäre islamische Fundamentalisten, wie in der Vergangenheit, das Schicksal des palästinensischen Volkes von imperialistischen Rivalitäten und den Interessen regionaler Regierungen abhängig gemacht haben. Dies ist Teil der langjährigen Strategie palästinensischer, nationalistischer Führer. Die objektive Verflechtung der Palästinenserfrage mit regionalen und globalen Konflikten anzuerkennen und das Schicksal Palästinas vom Fortschritt revolutionärer Prozesse in allen Ländern der Region abhängig zu machen, ist eine Sache. Die Zusammenarbeit mit reaktionären Kräften ist eine andere. Es geht nicht nur darum, gegen die Besatzungsmacht Krieg zu führen, sondern auch darum, wie und zu welchem Zweck gekämpft wird, was den Charakter des Krieges bestimmt. Gerechter Widerstand kann nicht mit falschen Methoden ausgeübt werden. Sich auf reaktionäre Mächte und auf deren Raketen und Bomben zu verlassen und israelische Zivilisten und Kinder zu töten, verzerrt das Gesicht des gerechten Widerstands des palästinensischen Volkes.

Auf jeden Fall hat ein Krieg außerhalb des Willens der Menschen in dieser Region begonnen, und niemand – nicht einmal Israel und Amerika – wissen, was andere regionale Mächte tun werden? Was werden die Palästinenser tun? Wie weit wird die Hamas Widerstand leisten? Werden diejenigen, die nicht mit der Hamas verbunden sind, aber Unterdrückung hassen, im Falle eines massiven Bodenangriffs auf Gaza tapfer kämpfen? Niemand weiß, welche Maßnahmen die Menschen auf der Welt aufgrund des Terrors, den Israel in diesen wenigen Wochen verursacht hat, ergreifen werden. Welche Auswirkungen wird es auf die internationale, sogar die Innenpolitik - insbesondere in einigen arabischen und westlichen Ländern - haben? Was vorerst klar ist, ist der brutale Angriff und der Völkermord Israels am palästinensischen Volk.

Politische Komplikationen; Unmoralische Komplexe!

Eine korrekte und entschlossene Haltung gegenüber diesem Krieg einzunehmen, ist für die fortschrittlichen Menschen der Welt, insbesondere für die iranische politische Bewegung, zu einem ernsten Problem geworden. Die Schwierigkeit des Themas liegt darin, dass jede Unterstützung der Hamas oder Israels unweigerlich zur Stärkung des jeweils anderen führt. Mit der wichtigen Maßgabe, dass sich die Hamas objektiv nicht in der gleichen Lage befindet wie Israel. Die von der Hamas begangenen Kriegsverbrechen können nicht mit den anhaltenden Kriegsverbrechen Israels verglichen werden. Israel hat eine viel stärkere Position, Verbrechen zu begehen und das in viel größerem Ausmaß. Mit voller Unterstützung der Vereinigten Staaten zerstört Israel unter dem Vorwand der Militäroperation der Hamas am 7. Oktober die gesamte Region.

Die andere Seite der Geschichte ist der Bezug zur gerechten Sache Palästinas in der aktuellen Situation. Historisch gesehen bestand die Rolle der Hamas, wie auch anderer islamischer fundamentalistischer Kräfte, darin, den progressiven Widerstand gegen die nationale Unterdrückung zurückzudrängen und nationale Befreiungsbewegungen in reaktionäre Bewegungen umzuwandeln. Aber die Widersprüche bleiben bestehen, und die nationale Unterdrückung – insbesondere in Bezug auf die palästinensische Nation – hat sich verschärft. Diese Einmischung verleiht der Hamas keinerlei Legitimität. Hamas kämpft nicht für die nationale Befreiung des palästinensischen Volkes, sondern für die Errichtung der reaktionärsten Form einer religiösen Regierung, unter dem Schutz der reaktionären Mächte der arabischen Welt und für einen Anteil an den Öldollars. Aber wir wissen, dass Israel jede Gelegenheit genutzt hat, um einen Völkermord an der unterdrückten palästinensischen Nation zu begehen. Was Menschen auf der ganzen Welt dazu bewegt, gegen Israel auf die Straße zu gehen, ist die Existenz dieses Elements der Gerechtigkeit, das in jedem Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern unweigerlich auftritt.

Wer gleichzeitig gegenüber der Hamas und gegenüber Israel die gleiche Position vertreten will, ist nicht in der Lage, die Gefahr zu verstehen, die die Existenz einer Nation bedroht. Auch diejenigen, die, scheinbar aus einer zurückhaltenden Position heraus, die Hamas in einer solchen Situation nicht kritisieren, sondern es bestenfalls als Pflicht der Palästinenser betrachten, dieses selbst tun, halten in der Praxis das palästinensische Volk nicht für befreiungswürdig.²⁶

Einst rechtfertigte die internationale kommunistische Bewegung das Bündnis mit einigen Bewegungen, die aus einer reaktionären Position heraus den Widerstand gegen den Imperialismus unterstützten, mit dem Maßstab, welche Kräfte den Imperialismus objektiv angriffen, und indem sie die pragmatische Methode „Der Feind meines Feindes ist mein Freund“ anwendete. Oder sie wollten in einer Zeit, in der es darum ging, Haupt- und Nebenwiderspruch zu unterscheiden, so viel wie möglich von der Spaltung zwischen den Feinden profitieren.

Keine der oben genannten theoretischen Konzipierungen ist in der Lage, die objektive Realität zu erklären, die als Konflikt (Widerspruch) zwischen islamischen Fundamentalisten und Imperialisten bezeichnet wird. Nur mit einem tieferen Verständnis der Funktion des Imperialismus und seiner treibenden Kräfte, und einem klaren Rückgriff auf das Konzept der „zwei Obsoleten“ bzw. „zwei historisch Veralteten“ (Mac World und Mac Jihad), kann dieser Konflikt theoretisch besser eingeordnet werden als in der Vergangenheit.²⁷ Die Entstehung des Phänomens des islamischen Fundamentalismus ist nicht das Produkt der Verschwörung und Planung der Imperialisten, sondern das Ergebnis des Funktionierens der grundlegenden Widersprüche des kapitalistisch-imperialistischen Systems und seiner Verschärfung in einer bestimmten historischen Periode. Durch Veränderungen und Entwicklungen nach dem Zweiten Weltkrieg, insbesondere in den 1960er- und 1970er-Jahren auf globaler und regionaler Ebene, bildete sich in den kolonialen Gesellschaften eine reaktionäre Schicht, die aus bestimmten historischen Gründen in der Lage war, die Flagge des Kampfes gegen den Imperialismus hochzuheben. Sie waren eine Kombination aus traditionellen Kräften, die (durch bürgerliche Reformen) von der Macht vertrieben wurden, und einer Schicht neuer Bourgeoisien, denen der Kreis der Macht verschlossen blieb.²⁸ Der Konflikt zwischen diesen Schichten und dem Imperialismus ist so beschaffen, dass, wenn man sich auf eine der beiden Seiten stellt, beide gestärkt werden. Es liegt in der Natur dieses Konflikts, dass am Ende beide Seiten gestärkt werden, wenn eine Seite vertreten wird.

Unter diesem Gesichtspunkt werden alle Zugeständnisse an die Hamas letztendlich nur Israel und Amerika stärken. Jede Verteidigung der „traditionell-religiösen Alternative“ gegen die „modern-imperialistische Alternative“ wird beide stärken. Die Ereignisse in Afghanistan und die Wiederherstellung der Macht der Taliban sind ein klares Beispiel, das die Dynamik „die Stärkung des einen führt zur Stärkung des anderen“ beweist. Auch die Ereignisse in Ägypten und die Machtübergabe von Hosni Mubarak an Mohamed Mursi und von Mohamed Mursi an Al-Sisi spiegeln diese Tatsache wider. Wir wissen, dass Ägypten trotz der Repressionen durch Al-Sisi immer noch mit dem Anwachsen des islamischen Fundamentalismus in Teilen der ägyptischen Gesellschaft, insbesondere in der Sinai-Wüste, konfrontiert ist. Die Erfahrung zeigt, dass es keinen Mittelweg gibt. Säkulare nationalistische Lösungen sind nicht in der Lage, diesen Teufelskreis zu durchbrechen, weil sie auf die eine oder andere Weise in einem dieser beiden Pole gefangen und nicht in der Lage sind, diesen sich wiederholenden Kreislauf zu durchbrechen. Ein Kreislauf, der den Nahen Osten seit fast einem halben Jahrhundert in eine Hölle für die Menschen verwandelt.

Gegen diesen Krieg Stellung zu beziehen, steht noch vor einer weiteren Schwierigkeit. Je nachdem, in welchem Land wir leben und in welcher Beziehung die herrschende Regierung zu diesem Krieg steht, treten bestimmte Dimensionen befreiender und internationalistischer Politik stärker in den Vordergrund. Beispielsweise sollte jemand, der in Israel lebt, ständig auf die Besatzung und Aggression Israels hinweisen. Jemand, der in Amerika lebt, muss zunächst die direkte Unterstützung der amerikanischen Regierung für den von Israel begangenen Völkermord offenlegen. Ein Palästinenser muss beim Widerstand gegen Israel den Finger auf den wahren Weg der Befreiung legen und die Folgen der bisher gemachten Fehler hervorheben. Wer im Iran lebt, sollte den Kampf gegen die Islamische Republik mit der Unterstützung des palästinensischen Volkes verbinden und die reaktionären Ziele der Islamischen Republik aufdecken, sich in palästinensische Angelegenheiten einzumischen.

Ohne einen internationalistischen Standpunkt und ohne das Hissen der Flagge der Revolution in jedem Land ist es nicht möglich, eine richtige Position einzunehmen. Was die politische Position der Revolutionäre in jedem Land auf die Probe stellt, ist, wie jede Position zum allgemeinen Fortschritt der Revolution auf globaler Ebene beiträgt.

Es ist eine Tatsache, dass die Islamische Republik eine wichtige Rolle dabei gespielt hat, den gerechten Widerstand des palästinensischen Volkes zu verfälschen. Der Sturz der Islamischen Republik, als erste islamisch-fundamentalistische Regierung, ist der größte Dienst für den Widerstand des palästinensischen Volkes. Dies ist jedoch nicht möglich, ohne gegen die falschen Vorstellungen, die in der iranischen Bevölkerung in Bezug auf die Palästinenserfrage bestehen, zu kämpfen. Wichtige Teile der Bevölkerung – darunter auch die jungen Menschen, die an dem jüngsten einjährigen revolutionären Aufstand teilnahmen – die die Islamische Republik satt haben und jahrelang mit Losungen wie „Kollaboration mit Israel“ ideologisch unterdrückt wurden, verweigern die Solidarität mit dem palästinensischen Volk. Die Beleidigung der palästinensischen Flagge in einem Sportstadion oder das Singen nationalistischer und reaktionärer Parolen wie: „Weder Gaza noch der Libanon, ich opfere mein Leben für den Iran“ und den Geist der „Palästinenser-Furcht“ und des „Antiarabismus“, (historisch gesehen wir Iraner), ist der Ausdruck davon.

Tatsache ist, dass es keinen Unterschied zwischen dem religiös-faschistischen Charakter der Regierung der Islamischen Republik und der faschistischen zionistischen Regierung Israels gibt. Die repressive Behandlung protestierender Menschen durch die Islamische Republik ist nicht geringer zu beurteilen, als die Behandlung der Palästinenser durch Israel. Menschen, die nicht in der Lage sind, ihre wahren Freunde und Feinde zu erkennen und nicht zwischen Unterdrückern und Unterdrückten zu unterscheiden; Menschen, die nicht in der Lage sind, ihr Schicksal mit den anderen unterdrückten Menschen auf der Welt zu verstehen, werden niemals in der Lage sein sich zu befreien. Und vielleicht werden sich ihre gerechten Kämpfe mitten auf dem Weg verändern.

Palästina: Niemand kann etwas ändern, wenn er nicht alles ändert!

Der Widerstand gegen die massiven Verbrechen in Gaza hat weltweit große Massen mobilisiert. Der Widerstand gegen diesen Krieg erfolgt aus unterschiedlichen Motiven und Gedanken. Vielleicht können der Widerstand aus humanistischer Sicht und die Unterstützung von Waffenstillstand und Frieden wirksam sein, um den Schmerz und das Leid der Menschen in dieser Region zu lindern. Tatsache ist jedoch, dass dieses Ausmaß an Widerstand nicht ausreicht, um mit diesem Ausmaß an Gewalt und Verbrechen, das Israel ständig ausübt, fertigzuwerden.

Der Widerstand des palästinensischen Volkes hatte - aufgrund der Verflechtung vieler Widersprüche - immer dieses einzigartige Potenzial, das die Beziehung zwischen dem Besonderen und dem Allgemeinen darstellt: Die alltägliche Angelegenheit und die endgültige Angelegenheit in einer untrennbaren Form zusammenbringen. Praktisch ist die Lösung jedes Konflikts mit der Lösung aller Konflikte verbunden.²⁹ Es ist nicht möglich, die Rechte der Palästinenser im Rahmen der gegenwärtigen Ordnung, die die Region und die Welt regiert, zu verwirklichen. Wir können nicht von einer echten Konfrontation mit Israel sprechen, wenn wir das vom kapitalistisch-imperialistischen System, das die Welt beherrscht, trennen. Wir können nicht über die palästinensische Bewegung sprechen, wenn wir ihre destabilisierenden Auswirkungen auf andere arabische Länder nicht verstehen und erwähnen, dass die Befreiung Palästinas von der Entwicklung revolutionärer Prozesse in allen Ländern der Region und vom Zusammenbruch der Strukturen der alten Ordnung der Region Naher Osten abhängig ist. Es ist nicht möglich, das Recht des palästinensischen Volkes auf Selbstbestimmung zu verteidigen, aber die Grundrechte des arbeitenden Volkes und die zukünftige revolutionäre Ordnung, die die Menschen in der Region verdienen (Juden, Muslimen, Christen, Kurden, Arabern usw.), nicht zu erwähnen.

Die Verteidigung der Menschen in Gaza und der Widerstand gegen den Krieg benötigt eine geeignete objektive Plattform, um die internationalistische Solidarität zu stärken und die Notwendigkeit zu verstehen, die sozialistische Revolution voranzutreiben. Eine befreiende Zukunft kann nicht geschaffen werden, ohne die Idee der Errichtung einer revolutionären Ordnung im sozialistischen Nahen Osten mit der Förderung der Revolution in anderen Ländern der Welt zu verbinden. Die aktuelle Antikriegsbewegung bietet einen geeigneten Raum, diese Ideen und Orientierungen zu diskutieren, zu stärken und zu etablieren. Dies ist auch Teil der objektiven Realität, die immer im Zentrum großer Risiken und großer Chancen liegt.

Echte Grenzen in Natur und Gesellschaft sind immer bedingt und relativ: In dem Sinne, dass nationale Befreiungskriege zu imperialistischen Kriegen werden können oder umgekehrt, so wie reaktionäre Kriege zu revolutionären Kriegen werden können. Der Staub des reaktionären Krieges kann durch den Widerstand der Bevölkerung und die bewusste kommunistische Intervention beiseite geschoben werden, und daraus können sich enorme historische Potenziale entfalten. Auch dies ist Teil der menschlichen Lebenswirklichkeit und des historischen politischen Erbes des 20. Jahrhunderts. Die Hauptfrage ist, ob es inmitten dieser explosiven Situation diejenigen gibt, die es wagen, die Interessen der Menschheit zu vertreten und zu erklären, dass wir nicht länger zulassen können, dass die Machthaber die Welt beherrschen und in jedem Winkel der Welt Terror verbreiten. Gibt es diejenigen, die der Welt die Augen dafür öffnen wollen, dass die Menschheit nicht so leben und der Barbarei erliegen muss? Gibt es Menschen, die in der Lage sind, einen völlig anderen Weg zur Organisation der Gesellschaft und zur Schaffung einer Welt mit besserer Qualität einzuschlagen?

Quellen & Links

¹ Zitat: Gesagt bei der Trauerfeier von „Wadia Alfiyum“, einem sechsjährigen palästinensisch-amerikanischen Jungen, der am 14. Oktober in Chicago von einem Fanatiker, einem weißen Vermieter, ermordet wurde. Aus dem Bericht, der in der Zeitschrift Revolution, Organ der revolutionären, kommunistischen Partei Amerika veröffentlicht wurde. https://revcom.us/en/quick-page#article6

² Weitere Informationen über die Geschichte Israels finden Sie in der internationalistischen Zeitschrift „Jahani Baraye Fath“ Nr. 11-1988 und auch in der Broschüre „Festung der Besatzer“ -1987 aus den Veröffentlichungen der Union der Kommunisten Irans (Sarbedaran). Beide Quellen sind im Internet verfügbar.

³ Bidens Aussagen sind unter diesem Link verfügbar: https://www.youtube.com/watch?v=86Nrv5izaTs

⁴ Zitiert im Artikel „U.S.'s valuable, strategic relationship with Israel" by Rep. Steve Rothman, The Hill, June 3, 2008. https://revcom.us/en/a/542/the-case-of-israel-part-4-en.html#footnote17

⁵ Zitat aus dem Artikel „Das eigentliche Problem ist weder Biden … noch einmal Trump … das eigentliche Problem ist das verdammte imperialistische System, das sie hervorbringt.“ Von der Website der Revolution, Organ der kommunistische Partei Amerika, entnommen aus der folgenden Quelle: https://sgp.fas.org/crs/mideast/RL33222.pdf

⁶ Wenn wir sagen, dass Israel der bewaffnete Vollstrecker der amerikanischen Politik in der Region ist, bedeutet das nicht, dass Israel der vollständige Diener Amerikas ist und dass es keine Konflikte zwischen ihnen gibt. Jeder Diener ist zwar seinem Herrn untergeordnet, verfolgt aber auch seine eigenen Interessen. Manchmal beobachten wir echte Konflikte zwischen dem Diener und dem Herrn. Dies liegt daran, dass der Horizont des amerikanischen Imperialismus zur Durchsetzung seiner Interessen international ist und grundsätzlich der globalen Logik des Kapitals unterliegt. Allerdings werden Israels Horizonte und Interessen immer enger. Manchmal muss Amerika seinen Widerstand gegen einige repressive Exzesse Israels zum Ausdruck bringen, um das Gesicht einer imperialistischen Demokratie aufrechtzuerhalten. Zweifellos befeuern die politischen Auseinandersetzungen zwischen den herrschenden Organen beider Länder im Bereich der Innen- und Außenpolitik den Konflikt zwischen Israel und Amerika.

⁷ Das durchschnittliche Bruttomonatsgehalt für Juden betrug 11.191 Schekel (israelische Währung) gegenüber 7.338 Schekel für Araber. Israelische Araber verdienen im Durchschnitt nur 65,6 Prozent ihrer jüdischen Kollegen, laut der Veröffentlichung „Al-Shargh al-Ousat“. Natürlich liegt der Lohnunterschied zwischen Männern und Frauen auf dem israelischen Arbeitsmarkt zwischen 32 und 42 Prozent, wie aus einer 2016 veröffentlichten Studie des Zentrumsforschers „Taub“ hervorgeht. Diese beiden Quellen sind über die folgenden Links verfügbar. https://english.aawsat.com/arab-world/4670081-israel-police-say-demolished-home-palestinian-attacker-east-jerusalem https://www.taubcenter.org.il/en/research/division-of-labor-wage-gaps-between-women-and-men-in-israel/

⁸ Ob die in Israel lebenden Juden als Nation anerkannt werden sollten oder nicht, ist eine der alten und anhaltenden Debatten innerhalb der palästinensischen Bewegung sowie der internationalen kommunistischen Bewegung. Diese Debatte hat eine lange Geschichte. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts widersetzten sich die Bolschewiki den Argumenten der Juden in der Sozialdemokratischen Partei Russlands, die Sonderrechte für sich forderten. Lenin und Stalin sagten, dass Juden keine Nation seien, weil die Religion nicht allein eine Nation definiere. Denn dieses Thema kann auch für das Christentum oder andere Religionen gelten. Juden sind, ebenso wie Anhänger anderer Religionen, überall anzutreffen. Was haben die Juden von New York, Tunis und Paris sowie Buenos Aires und Tel Aviv gemeinsam, abgesehen von der Einhaltung religiöser Bräuche und möglicherweise einigen religiösen Vorurteilen? Die Mehrheit der Anhänger dieser Religion lebt noch immer in anderen Ländern. Nach Angaben der israelischen Regierung kann jedoch jeder Jude problemlos nach Israel einwandern und Staatsbürger dieses Landes werden. Doch die Mehrheit der Juden war damit nicht einverstanden und viele von ihnen waren und sind aus unterschiedlichen Positionen gegen die Bildung dieser Regierung. Es ist interessant festzustellen, dass bis in die 1970er-Jahre ein erheblicher Teil der israelischen Bürger eine doppelte Staatsbürgerschaft besaß. Die Frage ist, ob die Ansiedlung eines Teils der Juden in einem bestimmten geografischen Gebiet durch den Imperialismus, sie zwangsläufig zu einer Nation macht. Es ist klar, dass das Problem mit den Veränderungen in der demografisch-geografischen und wirtschaftlichen Zusammensetzung dieser Region komplizierter geworden ist. Die Komplikation besteht darin, dass die Forderung nach dem „Recht auf Selbstbestimmung“ im Fall der Israelis nur das Recht bedeutet, die aus diesem Land vertriebenen Menschen weiterhin zu enteignen. Aus dieser Sicht besteht die einzige wirkliche Lösung in der Bildung einer säkularen, demokratischen, multinationalen Regierung auf der Grundlage der Ruinen des israelischen Staates.

⁹ Laut Statistiken der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) aus dem Jahr 2015 verfügten zehn Prozent der Reichen in Israel über ein 15 mal höheres Einkommen als zehn Prozent der Armen. Das Verhältnis der Einkommensungleichheit in Israel ähnelt dem in den Vereinigten Staaten.

¹⁰ Für eine Analyse der Fehler der internationalen kommunistischen Bewegung, insbesondere Stalins, bei der Anerkennung des Staates Israel, siehe den Artikel „Sozialistischer Sowjet und die Gründung Israels“ in der internationalistischen Zeitschrift Jahani Baraye Fath Nr. 1988-11

¹¹ Aus dem Buch „Tabar Khisesh“, geschrieben von Adam Haniyeh, übersetzt von: Laden Ahmadian Heravi, veröffentlicht vom Research „Institute of Culture, Art and Communication“ (1399)

¹² Zitat aus dem Artikel „Palästina-Frage und die Linke – Reza Jaski“, entnommen aus Mustafa Barghouti, 2005, „Palästinensischer Widerstand“, New Left Rezension Nr. 32 • Artikellink: https://www.akhbar-rooz.com/220953/1402/08/03/

¹³ Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Vereinten Nationen: https://www.un.org/unispal/document/human-rights-council-hears-that-700000-israeli-settlers-are-living-illegally-in-the-occupied-west-bank-meeting-summary- excerpts

¹⁴ Ausführlichere Informationen finden Sie im Artikel „Zwei Regierungen“ von „Toma Vescovi“, Le Monde Diplomatique, Nr. 836 – November 2023

¹⁵ 1981 sprach der Militärgouverneur von Gaza mit der New York Times über Israels Hilfe bei der Bildung einer Organisation gegen die Palästinensische Befreiungsorganisation (PLO), die später als Hamas bekannt wurde. Israel half der Hamas beim Aufbau einer islamischen Universität, beim Bau von Moscheen und bei der Organisation islamischer Clubs und Schulen. Zu diesem Zeitpunkt war Gaza offiziell noch von der israelischen Armee besetzt. Zitiert aus dem Artikel „Wer ist Hamas?“ Gepostet in der Zeitschrift Revolution, dem Organ der Revolutionären Kommunistischen Partei Amerikas. Die persische Übersetzung dieses Artikels ist auf der Website der Kommunistischen Partei Irans (MLM) verfügbar.

¹⁶ Die Charta der Hamas ist unter folgendem Link verfügbar: https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2017/5/2/1988

¹⁷ Im Hamas-Manifest werden diese islamischen Verse hervorgehoben: „Der Tag des Gerichts wird nicht eingeführt, es sei denn, die Muslime bekämpfen die Juden (töten die Juden), während sich die Juden hinter Steinen und Bäumen verstecken; Die Steine und Bäume sagen: „O Muslime, oh Abdullah (Diener Gottes), da ist ein Jude hinter mir, kommt und tötet ihn.“ - Zitiert aus dem Artikel „Wer ist Hamas?“ - Siehe Quelle Nummer 15.

¹⁸ Khosro Sadeghi Borujeni betont in seinem auf der Website Economic and Political Review veröffentlichten Artikel mit dem Titel „Null-Grad-Umlaufbahn des Nahen Ostens“ die engen Beziehungen zwischen der Hamas und Israel. Die gesellschaftspolitischen Zusammenhänge des Hamas-Wachstums werden jedoch nicht erwähnt. In diesem Artikel wurden der politische ideologische Bankrott der palästinensischen Befreiungsorganisation und die Rolle der destruktiven Geschichte, die diese Organisation in den letzten dreißig Jahren gespielt hat, völlig ignoriert.

¹⁹ Die Erklärung der Hamas aus dem Jahr 2017 ist unter folgendem Link verfügbar: https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2017/5/1

²⁰ Die Vertreibung der Hamas aus Gaza zeigt sich auch in der militärischen Strategie des jüngsten israelischen Krieges. Es scheint, dass die israelische Regierung die Größe und Bevölkerung des Gazastreifens reduzieren und diese Region an die Regierung von Mahmud Abbas und Ägypten zurückgeben will. Inwieweit eine solche militärisch-politische Strategie möglich sein wird und welche tatsächlichen Ergebnisse daraus resultieren, ist fraglich. In gewisser Weise kann man sagen, dass Israel schon seit mehreren Jahren über die Umsetzung dieser Strategie nachdenkt.

²¹Der arabische Analyst, „Shima Mounir“ in einem 2017 veröffentlichten Artikel mit dem Titel „Hamas-Dokument, strategischer Wandel oder taktischer Wandel?“, der auf der Website des Al-Ahram-Zentrums für strategische politische Studien veröffentlicht wurde, hat richtig vorhergesagt, dass es vor der Hamas zwei Möglichkeiten gibt: „Diese Bewegung muss entweder spezifische Schritte unternehmen, um ihre Glaubwürdigkeit auf der Grundlage des neuen Dokuments zu zeigen … und durch “Auflösung des Streifenverwaltungskomitees Gaza“ die Macht abgeben. ... Oder - indem er an die Achse Syrien-Iran und die Hisbollah anschließt (der sich auch Katar und die Türkei anschließen werden) - wandte er sich einer Option zu, die “die Hamas dazu bringt, sich in Konflikte zu engagieren, die für diese Achse günstig sind“. Indem man diesen Weg einschlägt, wird dies als Abkehr vom arabischen Konsens angesehen und die Hamas wird zum Symbol des Ungehorsams.“ Der obige Artikel ist unter folgendem Link verfügbar: https://acpss.ahram.org.eg/News/16318.aspx

²² Genaue Statistiken über die tatsächliche Zahl der Soldaten des Islamischen Dschihad in Palästina liegen nicht vor. Die meisten offiziellen Quellen gehen von einer Zahl von über tausend Menschen aus. Aber „Fred Weston“ schätzt in dem auf der Website „Political Economy Review“ veröffentlichten Artikel „Der Albtraum des Bodenangriffs auf Gaza und seine Folgen“ ihre Zahl auf 15.000. https://pecritique.com/2023/10/27/

²³ In gewisser Weise kann die Operation der Hamas am 7. Oktober dieses Jahres mit der Operation Forough Javidan der Organisation der Volksmudschahedin des Iran im Sommer 1988 verglichen werden, die ein Element der Verzweiflung in sich hatte. Um nicht zum größten Verlierer zu werden, gingen die Mudschaheddin dieses große militärische Risiko ein. Natürlich ist die Position der Hamas im Hinblick auf ihre Massenbasis und die militärische politische Unterstützung, d. h. die Unterstützung einiger Regierungen in der Region, mit der Position der Volksmudschaheddin im Jahr 1988 nicht vergleichbar. Zu dieser Zeit hatten die Volksmudschaheddin nur die Unterstützung von Saddam Hussein. Für ein besseres Verständnis der Strategie der Hamas lesen Sie den Artikel „Die Alles-oder-Nichts-Strategie der Hamas“ – verfasst von „Sophie Pommier“, 20. Oktober 2023, der im Kanal Le Monde Diplomatik Telegramm (Persisch) enthalten ist Der Artikel analysiert den Inhalt und die Sprache der Rede von Hamas-Führer Ismail Haniyeh. Sie schreibt: „Wenn wir der Rede aufmerksam zuhören, werden wir feststellen, dass Ismail Haniyeh sich dem Weg zu einer möglichen politischen Einigung nicht verschließt. Erstens wird der Feind nicht als, „Nicht-Muslim“ genannt, nicht als „Jude“ identifiziert, sondern als „Israeli“ bezeichnet. Und außerdem „sind die ausgewählten Koranverse nicht diejenigen, die (die Gläubigen) dazu auffordern, gegen die Ungläubigen zu kämpfen, sondern sie rufen sie dazu auf, sich gegen die Ungerechtigkeit zu erheben, und bezeugen den Mut und die Würde der Gläubigen.“ Es werde sogar drei heilige Bücher erwähnt: die Thora, die Bibel und der Koran. Das Thema Selbstwertgefühl ist sehr wichtig und wird oft angesprochen. Und dass wir die Schande aus unserer Existenz entfernen und uns gegen die „Kultur Hilflosigkeit und Verzweiflung“ stellen.

²⁴ Für ein besseres Verständnis der Maßnahmen der israelischen Regierung im Bereich der Siedlungsentwicklung im Westjordanland lesen Sie den Artikel „Die erfolgreichste Landerwerbsstrategie seit 1967“ vom 21. Oktober 2023 in der Zeitung Guardian:

https://www.theguardian.com/world/2023/oct/21/the-most-successful-land-grab-strategy-since-1967-as-settlers-push-bedouins-off-west-bank-territory

²⁵ Die Offenlegung der drei israelischen Frauen, die von der Hamas als Geiseln genommen wurden, ist wichtig. Gemeinsam mit den Familien der israelischen Geiseln warfen sie Netanyahu Nachlässigkeit beim Schutz ihrer Siedlungen vor. Als Reaktion auf diese Kritik auf dem X-Kanal machte Netanjahu die Sicherheits- und Militärinstitutionen dafür verantwortlich. Doch sofort musste er auf Druck der Armee diese Nachricht löschen und sich bei der Armee entschuldigen. Dieses Problem und solche Reaktionen sind mysteriös. Abgesehen von den Differenzen, die im vergangenen Jahr zwischen der Armee und Netanyahu im Umgang mit der Polarisierung der israelischen Gesellschaft bestanden und die zu einem gewissen Grad an Ineffizienz der Armee geführt haben. Vielleicht ist der mangelnde Schutz der Siedlungen Teil der Staatsgeheimnisse, über die kein Regierungsbeamter sprechen und die kein Refierungsbeamtere offenlegen darf – insbesondere, um seine persönlichen Interessen durchzusetzen. Wir müssen abwarten, bis sich herausstellt, ob dieser mangelnde Schutz ein Ausdruck militärischer Inkompetenz oder ein Ausdruck der Prioritätensetzung beim Schutz von Siedlungen ist, oder ob es Absicht war, der Hamas eine Falle zu stellen.

²⁶ Beispielweise können wir uns auf die Erklärung des Iranischen Schrifttellerverbandes zu den jüngsten Ereignissen beziehen, in der keine Stellungnahme gegen die Hamas abgegeben wurde. Die Rolle Israels als wichtigstes politisches Ziel in diesem Krieg ist kein Grund, gegenüber der Hamas zu schweigen. Diese Aussage deckt sich nicht nur mit den Positionen der „Linken Achse des Widerstands“, sondern verschafft auch der Islamischen Republik, die eine entscheidende Rolle bei der ideologischen Unterdrückung der palästinensischen Fortschrittsbewegung gespielt hat, einen großen Vorteil. In der Erklärung des iranischen Schriftstellserverbandes wird das palästinensische Volk nicht als würdig erachtet, den negativen Erfahrungen der Revolution von 1979 ausgesetzt zu werden und nicht der Tyrannei der Theokratie zu erliegen.

²⁷ Das Konzept von „zwei historisch Veralteten“ wurde erstmals 2006 von Bob Avakian, dem Führer der revolutionäre kommunistische Partei Amerikas, in einem Werk mit dem Titel „Another Way“, „Ein anderer Weg“ vorgebracht. Er analysierte die Entstehung des Phänomens des religiösen Fundamentalismus als eine Form der Verschärfung des grundlegenden Widerspruchs der kapitalistischen Ära (Widerspruch zwischen Privateigentum und gesellschaftlicher Produktion) und betonte: „Was wir im Kampf zwischen den Dschihadisten und den Kreuzfahrern sehen.“ Die MC-Welt ist der Konflikt zweier Schichten, die historisch gesehen veraltet und faul sind. Der eine gehört zu den Menschen, die unter Kolonialismus und Unterdrückung leiden, und der andere ist die herrschende Klasse des imperialistischen Systems. Diese beiden reaktionären Pole stärken sich trotz ihrer Opposition gegenseitig. Wenn Sie sich auf die Seite einer dieser beiden schlechten Seiten stellen, werden Sie am Ende beide stärken. Gleichzeitig ist die obige Formulierung sehr wichtig und von entscheidender Bedeutung für das Verständnis der treibenden Kräfte dessen, was heute in der Welt geschieht, aber es ist klar, welche dieser beiden „zwei historisch Veralteten“ der Menschheit mehr Schaden zugefügt hat und es noch tut: die Schicht veralteter Herrscher des imperialistischen Systems und insbesondere der amerikanischen Imperialisten.

²⁸ Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie im Artikel „Ein privates Gespräch über die Revolution von 1979 – von Kashf al-Asrar bis Velayat Faqih“ – Februar 2018, vom Omid Behrang. Dieser Artikel ist unter folgendem Link verfügbar: https://www.sarkhat.com/fa/group/udxlsp/

²⁹ Ein mangelndes Verständnis dieses Problems kann dazu führen, dass unrealistische, unausgegorene und unvollständige Lösungen angeboten werden. Einige linke politische Kräfte folgen Kräften wie der Hamas, mit der Begründung, dass die palästinensische Gesellschaft noch keine Klassenpolarisierung durchlaufen habe und ihr Hauptthema die „nationale Frage“ sei. Viele der „Linken der Widerstandsachse“ oder ihre Anhänger denken so. Auf der anderen Seite gibt es Kräfte, die offenbar Klassenfragen Priorität einräumen und denken, dass die palästinensische Nationalfrage auf irgendeine Weise gelöst werden muss, um den Weg für den Klassenkampf zu ebnen. Beispielsweise haben die Teilnehmer des runden Tisches „Radio Payam Canada“ unter dem Titel „Wer ist der Gewinner des Nahostkrieges und wo steht die Islamische Republik Iran?“ diese Lösung hervorgehoben. Reza Moghadam, einer der Teilnehmer dieses Runden Tisches, sagte, dass wir den Übergang von einer unipolaren Welt zu einer multipolaren Welt abwarten sollten, „damit sich die Machtverhältnisse ändern und die Weltmächte ins Feld treten und eine Lösung finden, wo die zwei Seiten zusammen leben und der Klassenkampf endet.“ Lasst uns nicht israelisch-palästinensisch sein. Das Ergebnis beider Lösungen ist dasselbe: Die Lösung des nationalen Problems wird der Führung und den Bemühungen der Bourgeoisie überlassen. Sie verstehen nicht, dass es keinen Unterschied zwischen nationaler Unterdrückung und Klassenunterdrückung gibt. Beide sind ein untrennbarer Teil des Lebens der Menschen und Teil eines grundlegenden Problems, das als Existenz des kapitalistisch-imperialistischen Systems bezeichnet wird. Trotz der Tatsache, dass nationale Unterdrückung klassenübergreifend ist und alle Klassen einer Nation betrifft, ist ihre Lösung ausschließlich eine Frage der Klassen.