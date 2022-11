Die Autobiographie von Dickhut ist ein Weltklassiker-Brief eines Lesers aus Großbritannien

... Willi Dickhuts Buch über die Gewerkschaften und den Klassenkampf „Trade Unions and Class Struggle“ ist ausgezeichnet und gab mir einen tiefen Einblick in Deutschland und seine Arbeiter und Gewerkschaften. Die Geschichte ist so verschieden von unserer Gewerkschaftsgeschichte, wie sie nur sein kann. Ich war überrascht, vom unmittelbaren Wachstum der Gewerkschaften nach dem Krieg und von der späteren Militanz einiger Gewerkschaften zu lesen.



... Willi Dickhut's book on trade unions and class struggle is excellent and I found it gave a deep insight into Germany and it's workers and unions. The history is as different from our trade union history as any history could be. I was surprised to read of the immediate post war union growth and of the later militancy of some of the unions.



Marx,Engels, Lenin, Trotsky and Stalin all misunderstood key elements of the British trade union movement. Their misunderstanding related to the misapplication of the 'crumbs of imperialism' theory and the idea that there was a reactionary 'aristocracy of Labour'. Both ideas were in our view wrong. No workers were given any crumbs, nor were they bribed by the gains of imperialism to be reactionary. Imperialism occurs when surplus value is extracted at a greater level and enables capital to venture overseas and plunder. It is made possible by an intensification of exploitation of the higher skills of the most productive workers, who, in Britain's case were the most organised and politically advanced.



Dickhut's autobiography is a world classic. It is very moving and powerful and fascinating and definitely one of the most revealing histories of your country. You must be so proud to keep his legacy going strong. It was a book I could not put down. Many sections interested me: his early years, the struggle against fascism, the struggles against the US military occupation. What a contribution he made!



Dickhut's description of the breakdown of relations between the social democrats and communists in the late 20s early 30s are revealing. The speed of the Nazis electoral rise in 1929 is noteworthy.



I wonder is there a contemporary photograph of the sculpture Dickhut did in the concentration camp on page 214 in the book?



His accounts of work 1935 - 1945 are inspirational.



I had always suspected that the Americans would have moved fast against the antifascist and communist forces after the Nazi defeat but to read the proof of this still made me angry.



Willi Dickhut is a comrade I would love to have met. ...