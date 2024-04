PEKING RUNDSCHAU Nr. 45/1974

12. November 1974

Dem Umweltschutz besondere Aufmerksamkeit widmen

Von Guo Huan

Die Reinhaltung und Verbesserung der Umwelt und die Beseitigung der durch die industriellen Abgase, Abfälle und Abwässer verursachten Umweltverschmutzung werden in China als wichtige Fragen betrachtet, die eng verbunden sind mit dem Schutz der Gesundheit des Volkes, der Festigung des Bündnisses von Arbeitern und Bauern und damit, daß sich die industrielle und landwirtschaftliche Produktion mehr, schneller, besser und wirtschaftlicher entwickelt. Diese sind auch ein wichtiger Aspekt bei der Durchführung der revolutionären Linie des Vorsitzenden Mao auf wirtschaftlichem Gebiet.

Der Vorsitzende Mao und das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei widmen stets dem Umweltschutz besondere Aufmerksamkeit. Gleichzeitig mit der Entwicklung der Volkswirtschaft seit der Befreiung wurde die Umwelt in China sehr verbessert. In den ländlichen Gebieten wurden die Bedingungen für die landwirtschaftliche Produktion und die natürliche Umwelt außerordentlich verbessert. Es wurden die Voraussetzungen für die Bekämpfung von Unbilden aller Art geschaffen, wie großangelegte Wasserbauten und die Massenbewegung für das Bäumepflanzen und Aufforsten. Die vernünftige Standortverteilung der Industrie und der großangelegte Aufbau im Inneren des Landes führten dazu, daß in zahlreichen wirtschaftlich unterentwickelten Gebieten und Regionen der nationalen

Minderheiten viele neue Industriestädte und -gemeinden entstanden. Damit wurde der Konzentration der Industrie in wenigen Küstenstädten entgegengewirkt. Große Erfolge konnten bei der Mehrfachnutzung von industriellen Abwässern, Abgasen und Abfällen und bei der Anstrengung, Schädliches zu Nützlichem zu machen, erzielt werden. Als ein Resultat der sozialistischen Umgestaltung und des sozialistischen Aufbaus haben sich in den älteren Städten die Wohnbedingungen der Werktätigen und die öffentliche Gesundheitspflege allmählich verbessert. Durch eine landesweite Patriotische Hygienebewegung sind die Umwelt und der Gesundheitszustand des Volkes verbessert worden,die Krankheiten wurden reduziert und die Sterblichkeit nahm beträchtlich ab.

Das Entscheidende sind die Gesellschaftsordnung und die politische Linie

Die stetige Verbesserung der Umwelt in China beweist schlagend, daß im Sozialismus die Produktion sich nicht nur mit großem Tempo entwickeln, sondern auch die Umwelt sich ständig verbessern kann und daß die Ursachen der Verunreinigung beseitigt werden können. Ob die Entwicklung der Wirtschaft die Umwelt zerstört und gesellschaftliche Schäden verursacht, liegt an der Gesellschaftsordnung und daran, welche politische Linie in ihr durchgeführt wird. Vom Profitinteresse geleitet, befindet sich die Produktion im Kapitalismus in der Anarchie einer scharfen Konkurrenz, daher sind die Verschmutzung der Umwelt und sogar gesellschaftliche Schäden unvermeidlich. China betreibt unter der Bedingung des Volkseigentums an den Produktionsmitteln eine Planwirtschaft. Die Produktion dient dem Volk, nach der proletarischen revolutionären Linie »sich in allem von den Interessen des Volkes leiten lassen«. Darum ist es möglich, die Beziehungen zwischen der Wirtschaftsentwicklung und dem Umweltschutz richtig zu behandeln und gewisse auftretende Umweltschädigungen allmählich zu beseitigen.

Industrieentwicklung und Umweltschutz können einander fördern

Die Entwicklung der Industrieproduktion und der Umweltschutz bilden eine Einheit von Gegensätzen. Sie stehen nicht nur im Widerspruch zueinander, sondern treiben einander auch vorwärts. Unter der Voraussetzung der richtigen Behandlung dieses Widerspruchs kann aus dem Schädlichen Nützliches für das Volk werden. Das Entscheidende ist eben die dialektisch richtige Erkenntnis und Behandlung dieses Problems. Schutz und Verbesserung der Umwelt,das heißt grundsätzlich Schutz der Gesundheit der Volksmassen und der kommenden Generationen, das heißt Schutz und Entwicklung der Produktivkräfte. In unserem sozialistischen Land dienen sowohl die Entwicklung der Produktion als auch der Schutz der Umwelt dem Volk. Die sozialistischen Industriebetriebe müssen bei der Erfüllung und Übererfüllung des staatlichen Produktionsplans gleichzeitig darauf achten, Umweltschädigungen zu vermeiden, die Gesundheit der Volksmassen zu schützen und Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Viehzucht, Nebengewerbe und Fischerei entwickeln zu helfen. Erzeugt eine Fabrik für den Staat und das Volk notwendige Produkte, vernachlässigt aber gleichzeitig die richtige Behandlung und Erledigung von gesundheitsschädlichen Stoffen, dann handelt sie der revolutionären Linie des Vorsitzenden Mao zuwider und weicht von den Grundsätzen eines sozialistischen Betriebs und vom grundlegenden Ziel der Entwicklung der Produktion ab. Zwar konnte sie den Produktionsplan erfüllen, aber es wäre nicht davon die Rede, daß sie die ihr vom Staat zugewiesene Aufgabe gut gelöst habe.

Wenn man sich nur auf die industrielle Produktion konzentriert und den Umweltschutz außer acht läßt, führt dies letztlich dazu, – so beweist die Erfahrung – daß die industrielle Produktion selbst nicht vorankommt. Wenn wir etwa ätzende Abwässer und Abgase ungehindert überallhin sich ausbreiten lassen, so können diese die Betriebsanlagen und -gebäude beschädigen, die Wasserquellen verunreinigen und die Qualität der Produkte beeinträchtigen. Im Endergebnis können einige Produkte nicht produziert werden. Die Umweltverschmutzung gefährdet die Gesundheit der Werktätigen -beeinträchtigt aber nicht nur deshalb die Produktivität. Nehmen wir eine chemische Fabrik als Beispiel, in der der Wiederverwertung von Abgasen, Rückständen und Abwässern keinerlei Bedeutung beigemessen worden war. Dies führte dazu, daß für die Qualität der Produkte nicht garantiert werden konnte, und zum Absinken der Produktivität. Dann wurde in dieser Fabrik die Initiative für eine Massenbewegung zur Mehrzwecknutzung dieser Abfallstoffe ergriffen. Die zweijährigen Massenaktionen trugen reiche Früchte. Die Schäden der Umweltverschmutzung wurden im großen und ganzen beseitigt, der Aufwand an Rohstoff und Brennmaterial verringert, die Selbstkosten der Produkte gesenkt, der staatliche Plan wurde seither Jahr für Jahr übererfüllt und eine große Menge von durch die Mehrzwecknutzung neu hergestellten Produkten konnte zusätzlich an den Staat geliefert werden. Dieses Beispiel zeigt deutlich, daß die Entwicklung der industriellen Produktion und der Umweltschutz zu einer Einheit gefügt werden können. Der Aufstieg der Industrie bringt das Problem des Umweltschutzes mit sich und erhöht zugleich die Fähigkeit, die Umwelt zu schützen. Der Schutz und die Verbesserung der Umwelt wiederum schaffen verbesserte Bedingungen für die industrielle Produktion und treiben sie weiter voran.

Der Schutz und die Verbesserung der Umwelt im Dorf

Unserer Meinung nach muß besonders auf den Schutz und die Verbesserung der natürlichen Umwelt in den sozialistischen Dörfern geachtet werden. Die Landwirtschaft ist die Grundlage unserer Volkswirtschaft und die Entwicklung der sozialistischen Industrie und der gesamten Volkswirtschaft beruht auf der Entwicklung der Landwirtschaft. Ihre Entwicklung hat grundlegende Bedeutung für die Weiterentwicklung der Industrie. Schutz und Verbesserung der ländlichen Umwelt sind deshalb -und für die Sicherung eines noch rapideren Wachstumstempos der sozialistischen Landwirtschaft eine Sache von strategischer Bedeutung. Gleichermaßen hat die Frage, ob wir bei der Entwicklung der Industrie die Umwelt im Dorfe schützen und verbessern, unmittelbar Bezug auf die Konsolidierung des Bündnisses von Arbeitern und Bauern. Eine Kupferhütte vernachlässigte beispielsweise zunächst die Rückgewinnung und Nutzbarmachung von Schwefeldioxyd-Rauch, der die Nutzpflanzen in der Umgebung gefährdete. Durch revolutionäre Massenkritik kam die Belegschaft der Fabrik zur Einsicht, daß es eine Frage des Linienkampfes ist, ob man die Landwirtschaft unterstützt oder ihr schadet. Die Fabrikleitung mobilisierte in vollem Umfang die Massen, damit diese Vorschläge machen konnten. Durch gemeinsame Bemühungen und wiederholte Versuche wurde schließlich eine Wiederverwertungsanlage für diesen Rauch hergestellt. Die Luft im Umkreise der Fabrik wurde entgiftet und die neugewonnene Schwefelsäure kann jetzt zur Herstellung von Phosphordüngemitteln verwendet werden. Für die landwirtschaftliche Produktion Schädliches wurde so zu Nützlichem und unterstützt sie jetzt. Das wird von den ehemals armen Bauern und unteren Mittelbauern sehr begrüßt.

Wir betonen, daß es notwendig ist, gewissenhaft das Leitprinzip für die Entwicklung der Volkswirtschaft durchzuführen: »Die Landwirtschaft als Grundlage und die Industrie als den führenden Faktor betrachten.« Es ist wichtig, rechtzeitig der Gefährdung der Landwirtschaft durch Abgase, Rückstände und Abwässer der Industrie vorzubeugen und sie zu bannen, durch die Weiterverarbeitung aus Schädlichem Nützliches zu machen, die Landwirtschaft unterstützende Produkte herzustellen und damit die Entwicklung der landwirtschaftlichen Produktion zu fördern.

Rationelle Standortverteilung

Die Überlegenheit des sozialistischen Systems voll zur Geltung zu bringen, die Dinge umfassend zu planen, die Standorte der Industrie rationell zu verteilen und Mehrzwecknutzung durchzuführen, das sind die wesentlichen Aspekte in der Verhütung der Verschmutzung und beim Umweltschutz. Die sozialistische Planwirtschaft ermöglicht die Verwirklichung der rationellen Standortverteilung der Industrie und des Umweltschutzes. Engels formulierte: »Nur eine Gesellschaft, die ihre Produktivkräfte nach einem einzigen großen Plan harmonisch ineinandergreifen läßt, kann der Industrie erlauben, sich in derjenigen Zerstreuung über das ganze Land anzusiedeln, die ihrer eignen Entwicklung und der Erhaltung resp. Entwicklung der übrigen Elemente der Produktion am angemessensten ist.« Unter der einheitlichen Führung der Partei und gemäß der Richtlinie von »Einheitlich und umsichtig planen, angemessen disponieren!« planen wir umfassend, regeln auf rationelle Weise die Beziehungen zwischen Industrie und Landwirtschaft, Stadt und Land, Produktion und Lebensunterhalt, Entwicklung der Wirtschaft und Umweltschutz, usw. und sorgen für deren allseitige harmonische Entwicklung.

Beim Aufbau neuer Industrien schenken wir ihrer vernünftigen Standortverteilung große Aufmerksamkeit. Dem Geist der Weisungen des Vorsitzenden Mao entsprechend wird unsere Industrie über die verschiedenen Provinzen verteilt und werden die Industriebetriebe in kleinen Orten konzentriert. So haben wir viele Kleinstädte aufgebaut. Das ist eine Maßnahme von strategischer Bedeutung für die tendenzielle Aufhebung des Unterschieds zwischen Stadt und Land und ein wirksamer Weg zur Lösung der Widersprüche zwischen der Entwicklung der Industrie und dem Umweltschutz. Die Kleinstädte haben den Vorteil, daß sie von ihrem Typus her die Verbindung von Stadt und Land, von Industrie und Landwirtschaft begünstigen, daß sie die Produktion und das Leben insgesamt erleichtern – das ist für den Umweltschutz sehr günstig. Da die Kleinstädte eine geringe Einwohnerzahl haben, ist es verhältnismäßig leicht, die Abfälle aus der Industrie und dem täglichen Leben zu verwerten. In der Umgebung der Kleinstadt gibt es große Felder, Flüsse und dichte Wälder. Wenn nur wenig giftige Stoffe anfallen, ist es leicht, sie unschädlich zu machen. Unserer Meinung nach ist es falsch, sich einseitig auf die guten Bedingungen für den Aufbau in der Großstadt zu konzentrieren, denn wenn man dort ständig große und mittelgroße Bauvorhaben forciert, wird die Stadt dauernd weiterwachsen. In Großstädten gibt es aber eine Unzahl von Schwierigkeiten bei der Frage der Grundstücke, der Wasserversorgung, der Wohnungen, des Verkehrs und Transports, der Versorgung mit landwirtschaftlichen und anderen Produkten und der öffentlichen Dienstleistungen.

Dies alles geht zu Lasten des Aufbaus. Deshalb achten wir darauf, den Umfang der bestehenden Großstädte streng zu beschränken, gleichzeitig die alten großen Zentren planmäßig und schrittweise umzugestalten, den Zuwachs der Stadtbevölkerung in den Griff zu bekommen und die Fabriken, die Verunreinigungen hervorrufen, gruppenweise und nach einem bestimmten Terminplan zu regulieren, mit dem Ziel, die Umweltbedingungen in der Stadt kontinuierlich zu verbessern.

Vorbeugung ist die Hauptsache

Bei der Errichtung neuer Industrien wird die Richtlinie verfolgt, daß gleichzeitig mit den Hauptprojekten die Einrichtungen zur Verhütung von Verschmutzung entworfen, gebaut und in Betrieb gesetzt werden müssen. Das ist eine aktive, wirksame Methode des Umweltschutzes und eine konkrete Anwendung der Richtlinie von »Vorbeugung ist die Hauptsache« im Industrieaufbau. So werden viele Abgase, Abwässer und andere giftige Rückstände im Verlauf der Produktion beseitigt oder weiter verwertet, sobald sie entstehen. Dadurch wird die Umwelt vor Verschmutzung geschützt. Die Erfahrungen beweisen, daß die Verschmutzung der Umwelt oft ziemlich rasch geht, es aber verhältnismäßig lange dauert, bis die schon entstandenen Schäden behoben sind. Ist die Verschmutzung einmal entstanden oder hat sie bereits ernste Auswirkungen, und wird sie erst dann bekämpft, so ergibt das unverhältnismäßig hohe Kosten, und gute Erfolge sind nicht schnell zu erzielen. Da die Verunreinigung durch viele giftige Abfallstoffe erst nach einer ziemlich langen Zeit zum Vorschein kommt, müssen wir darauf dringen, daß die Arbeit geleistet wird, noch bevor die Verschmutzung entsteht, und daß die Abgase, Abwässer und anderen Rückstände beseitigt werden, noch ehe sie Schaden anrichten können. Die Naturressourcen richtig und rationell auszunutzen und gleichzeitig zu schützen, das ist eine weitere wichtige Aufgabe des Umweltschutzes. Der Vorsitzende Mao hat gesagt: »Wir müssen es erlernen, die Probleme allseitig zu betrachten, nicht nur die Vorderseite der Dinge zu sehen, sondern auch ihre Kehrseite.« Die Natur besteht aus vielen Faktoren. Sie beeinflussen sich gegenseitig und bedingen einander. Wenn man einen natürlichen Faktor ändert, aber die dabei auftretenden Widersprüche nicht richtig behandelt, so können die Naturressourcen und die Umwelt beeinträchtigt werden. Daher muß man beim Aufbau von Industrie und Landwirtschaft in noch größerem Maße planmäßig und vorausblickend vorgehen. Sei es bei der Holzgewinnung, bei der Erschließung der Bodenschätze, bei der Errichtung von Wasserbauten oder bei der Aufschließung von Steppen und Wäldern, müssen einerseits die daraus zu ziehenden Vorteile gesehen, in gleicher Weise jedoch auch die sich daraus ergebenden Einflüsse auf Ökologie, Klima, Hydrologie, auf Wasserflora und -fauna, auf die Wasser-und Bodenerhaltung usw. berücksichtigt werden. Beim Aufbau von Industrie in der Stadt oder in einem Gebiet muß ein umfassender Plan ausgearbeitet und die Standortverteilung vernünftig konzipiert werden. Bei der Auswahl des Sitzes für ein Industrieunterunternehmen zum Beispiel muß man nicht nur solche Fragen wie die der Rohstoffe, der Energie, der Wasserversorgung, der Verkehrsverbindungen erwägen,sondern muß auch geologische, topographische,hydrologische und klimatische Faktoren in Betracht ziehen.

Man muß sie gründlichst studieren und umfassend behandeln-entsprechend den Anforderungen des Schutzes der Umwelt, zum Wohl der Bevölkerung.

Sich auf die Massen stützen

Die Arbeit für den Umweltschutz, die sehr viele Aspekte berührt und lebenswichtige Interessen hunderter Millionen von Menschen betrifft, kann erst dann gut geleistet werden, wenn man die Massen mobilisiert,sich auf sie verläßt und an der Richtlinie des Vertrauens auf die eigene Kraft festhält. Die Umweltverschmutzung in vielen Ländern des kapitalistischen Systems bedroht ernsthaft das Leben und den Besitz der breiten Volksmassen. Dort werden die Umweltschäden den Volksmassen gegenüber völlig verschleiert oder ein Umweltschutz wird im Sinne der Interessen der Bourgeoisie propagiert. China ist ein sozialistischer Staat unter der Diktatur des Proletariats. Den Interessen des Volks gemäß entwickelt er die Produktion und schützt die Umwelt.

Deshalb müssen wir unaufhörlich die Bedeutung des Umweltschutzes verdeutlichen und die Massen dazu mobilisieren, die Widersprüche aufzuzeigen und Maßnahmen für die Verhütung und Beseitigung der Verschmutzung auszuarbeiten. Uns auf die Volksmassen stützend, schützen wir unsere Umwelt.

Die Volksmassen sind die wahren Helden; die Wahrheit kommt aus der Praxis. Die Werktätigen, die in vorderster Front der Produktion kämpfen, fordern dringend die Beseitigung der Verschmutzung und die Verbesserung der Umwelt. Ihre Weisheit ist unerschöpflich auch bei der Behandlung dieses Problems. Wenn ihr sozialistischer Enthusiasmus voll zur Geltung gebracht wird, können viele schwierige Aufgaben, die sich im Zusammenhang mit Abgasen, Abwässern und anderen Rückständen ergeben, sofort gelöst werden. Um der Verpestung der Luft durch Wolframsäure Herr zu werden, verließ sich die Leitung einer Ölraffinerie auf einige wenige Fachleute. Diese arbeiteten hinter verschlossenen Türen, suchten, ausländische Beispiele blind nachahmend nach großartigen Lösungen, verwirtschafteten viel Geld und ließen acht Jahre verstreichen,ohne ein zufriedenstellendes Ergebnis zustande gebracht zu haben. Während der Großen Proletarischen Kulturrevolution wurde die revisionistische Linie kritisiert und die Ansicht, in die Massen zu vertrauen und sich auf sie zu stützen, fest verankert. Die breiten Massen wurden mobilisiert und eine Dreierverbindungsgruppe aus Arbeitern, technischem Personal und leitenden Kadern gebildet. Anstatt vom Staat Investition zu verlangen, arbeitete sie mit eigenen Händen, nutzten die vorhandenen Kräfte unter den beschränkten Bedingungen aus wandten ausländische und einheimische Methode gleichermaßen an, reparierten die alten Ausrüstungen und nützten das Altmaterial aus. Auf diese Weise konnte innerhalb von vier Monaten eine Auffanganlage fertiggestellt und der durch die Verschmutzung verursachte Schaden liquidiert werden. Die Fabrik kann dem Staat seither einen zusätzlichen Jahresgewinn von mehr als 3 Millionen Yuan durch die Weiterverwertung von Wolframsäure liefern. Aus vielen Tatsachen kann man ersehen, daß viele wirksame Maßnahmen hervorgebracht und daß mehr, schneller, besser und wirtschaftlicher Erfolge erzielt werden, wenn die Massen die Initiative ergreifen. Der sozialistische Aufbau in China wird sich in Zukunft noch schwungvoller entwickeln. Um eine noch schönere Umwelt für die Arbeit und das Leben der breiten Volksmassen zu schaffen, werden wir unter der Anleitung der revolutionären Linie des Vorsitzenden Mao beim Aufbau eines großen sozialistischen Staates in gleicher Weise die durch die Industrie verursachte Verschmutzung beseitigen, die Umwelt gut schützen und verbessern.