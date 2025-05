Buchbesprechung von »Die globale Umwelt-Katastrophe hat begonnen!« von Holger Strohm

Stefan Engels Verdienst ist, dass er die Umweltproblematik samt ihren politischen Ursachen umfassend darstellt, denn die Ursachen werden nur zu gerne ignoriert. Umweltschutz verkommt häufig zum Schwindel und zur Profitmaximierung.

Der Autor machte seine eigenen Erfahrungen wie es ist, wenn man beim Umweltschutz hinter die Fassade schaut. 1970 verfasste er das Buch »Klimawandel – brennende Senge oder Eiszeit?« und wurde noch nie in seinem Leben so ausgelacht. Als Reaktion folgte ein bundesweites Berufsverbot als Industrie- und Organisationsberater. Nachdem ein Dutzend kritischer Bücher von mir zur Atomenergie veröffentlicht wurden, und ich in Dutzenden Vorträgen den Super-GAU in Tschernobyl voraussagte, machte sich die Atomindustrie in mehreren halbseitigen Annoncen über mich lustig. Die »taz« (»Gericht promoviert Querdenker«, 29.6.2012, S.6) kommentierte dazu: »Den Zenit erreichte sein Ruhm schließlich durch eine Kampagne der Deutschen Wiederaufbereitungsanlage Wackersdorf GmbH: In halbseitigen Anzeigen warnte sie vor seinen ›Horrorgeschichten‹, also Vorträgen, in denen er eine ›angeblich zu erwartende Atomkatastrophe‹ ankündigt, wie absurd! Mehrere Regionalzeitungen drucken die Anzeige ausgerechnet am 26. April 1986 – dem Tag von Tschernobyl! Ein echter Prophet? Das ist das letzte, was der Staat gebrauchen kann. Haftbefehl wird erlassen.« So wurde ich in Deutschland zum Staatsfeind, der mit Morddrohungen für ein Jahrzehnt ins Exil ins Ausland verbannt wurde. Zurzeit ist der Klimaschutz groß in Mode. 2007 entwickelte die Stiftung Climate Works ein Strategiepapier »Design to Win«, eine Art Masterplan, der die Milliardäre George Soros, Bill Gates, David Rockefeller, Michael Bloomberg, Warren Buffett und weitere gutbetuchte, dazu veranlasste, sich in einem geheimen Treffen am 5.Mai 2009 in der Rockefeller University darüber abzusprechen, wie sich Klimaschutz profitträchtig umsetzen lässt (»Philantropen gegen Klimawandel«, Die Welt, 4.3.2025, S.10). Man einigte sich als alleinige Ursache auf CO 2 , weil so die Bevölkerung am besten geschröpft werden könnte. Weitere Verursacher wie z.B. Methan, Lachgas, wasserstoffhaltige Fluorkohlenwasserstoffe, perfluorierte Kohlenwasserstoffe, Stickstofftrifluorid, Stickoxide, radioaktives Krypton aus Atomkraftwerken oder beispielsweise die über eine Billion Motoren (nach dem zweiten thermodynamischen Gesetz wandelt sich Arbeit in Wärme um, daher der Kühler am Auto) werden ignoriert. Gleiches gilt für das Schwefelhexafluorid, das 22800 mal stärker zum Treibhauseffekt beiträgt als CO 2 und hunderte Jahre aktiv bleibt. Es wird hauptsächlich in Windkraftwerken verwandt, um Brände zu vermeiden und trägt fast im gleichen Maß zur Klimaveränderung bei wie das CO 2 . Doch das ist nur ein kleiner Teil des Wahnsinns. Der jährlich produzierte Kunststoff wiegt genauso viel wie alle Erdenbürger zusammen. Jede Woche nimmt der Mensch davon die Menge einer Scheckkarte in Form von Mikro- und Nanoplastik auf, die sogar die Gehirn-Blutschranke überwindet, Krebs, Metastasen und Unfruchtbarkeit erzeugt. Pflanzen und Tiere werden in atemberaubendem Tempo ausgerottet. Jede Woche werden für jeden Menschen auf der Welt tote Produkte geschaffen, die seinem Körpergewicht entsprechen. Ein ständig steigendes Wachstum ist die Voraussetzung für die Existenz fast aller Staaten und die Ideologie der Krebszelle.Das Ende naht! Das ist auch den Superreichen klar. Ihrer Meinung nach ist das Armageddon unausweichlich. Ob es nun in Form von Atomkriegen, Sonnenstürmen, Umweltkollaps, genmanipulierter Virusepidemien oder KI daherkommt, ist zweitrangig. Die Zeit berichtete am 20.3.2025, S.63 und am 27.3.2025, S.7 davon, das hundert Milliardäre den Internetpropheten Douglas Rushkoff für viel Geld eingeladen hätten, um ihnen zu beantworten, wo und wie die größte Überlebenschance besteht. Auf dem Mars mit Elon Musk und einer kleinen Elite, in einem Atombunker auf einer abgelegenen Südseeinsel? Als Rushkoff fragte, was sie tun, wenn auch andere in ihren Atombunker wollen, hieß es, wir verfügen über Marines mit Spezialausbildung. Und wie wollt ihr die bezahlen, wenn das Geld nichts mehr Wert ist? Sie werden euch umbringen und sich selbst in die Bunker begeben. Rushkoff kommt zu dem Schluss, ihr habt euer Vermögen mit der Zerstörung der Umwelt verdient, nun setzt es ein, um sie zu erhalten, denn nur so könnt ihr überleben. Alles andere ist eine Illusion. Eine Erkenntnis, die wir alle gewinnen müssen. Wir müssen klüger werden, um zu überleben.

Und dabei kann das Buch von Stefan Engel einen Beitrag leisten.