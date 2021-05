Briefwechsel zur Frage, ob es eine Offensive des Antikommunismus durch die Herrschenden gibt

Hamburg, 18.04.2021

MLPD Landesleitung Nord

Liebe Genossen,

es gab ja bei unserer letzten Zusammenkunft den Widerspruch zur Frage, ob es eine Offensive des Antikommunismus gibt.

Da ihr beide das Buch habt, beziehe ich mich zur weiteren Klärung bzw. Vertiefung darauf.

Auf Seite 17 heißt es dort:

„Die Herrschenden begegnen dem Linkstrend unter den Massen aus der Defensive heraus mit einer neuen Offensive des Antikommunismus und der verstärkten Unterdrückung der revolutionären Theorie und Praxis. … Regierung und Geheimdienste in Deutschland konnten jedoch nicht verhindern, dass die MLPD in eine neue gesamtgesellschaftliche Rolle hineinwuchs und ihre von der Bourgeoisie verursachte relative Isolierung nachhaltig überwand. Das offenbart die allgemeine Unfähigkeit der Herrschenden, mit dem wachsenden marxistisch-leninistischen Einfluss auf die Massen fertigzuwerden. Die Staatsreligion des Antikommunismus steckt selbst in einer Krise.“

und auf Seite 148:

„Trump reagierte auf die schwächelnde Wirkung des modernen Antikommunismus mit einer Offensive des offen reaktionären und aggressiven Antikommunismus. Im Wahlkampf zur Präsidentschaftswahl 2020 konstruierte Trump sogar eine angebliche Neigung der »politischen Elite« und der »liberalen Demokratie« zum Sozialismus und Kommunismus. Zugleich behauptete er von seiner Regierung, sie würde die Interessen der Arbeiterschaft repräsentieren und diese sowohl gegen die »radikal linken Demokraten« als auch gegen die »gelbe Gefahr« verteidigen.“

Es ist so, dass die Begriffe „Krise“ und „Offensive“ zwei unterschiedlichen Kategorien angehören.

Der Begriff „Krise“ kennzeichnet einen Zustand (Status, Situation, Lage etc.), der Begriff „Offensive“ kennzeichnet eine Handlung (Angriff, Stürmen, Ansturm) etc.

Insofern kann man auch keine direkte Beziehung herstellen in der Art: Krise = Defensive. Es gibt die allgemeine Krise des Imperialismus und zugleich die strategische Offensive der Imperialisten in der jetzigen Etappe, auch wenn sie mehr und mehr untergraben wird.

Diese allgemeine Krise hält den Imperialismus nicht davon ab, Offensiven gegen die Massen, die Arbeiterklasse, revolutionäre Parteien, andere Länder etc. zu führen.

Negieren, dass es eine Offensive des Antikommunismus durch die Herrschenden gibt - bedeutet, die Wirkung des Antikommunismus massiv zu unterschätzen.

Denn auf Seite 11 des Buches heißt es berechtigt:

„Mit dem Antikommunismus verschiedenster Couleur fertigzuwerden, ist auf dem Hintergrund der tiefen Krisen des Reformismus und des modernen Revisionismus inzwischen zur Schlüsselfrage in der Bewusstseinsbildung der Massen geworden.“

Herzliche Grüße

MLPD Landesleitung Nord

Darauf kam folgende Antwort:

Liebe Genossinnen und Genossen,

danke für eure Kritik, die berechtigt ist. Ich halte das auch für eine wesentliche Auseinandersetzung. Ich habe mich damit beschäftigt und dazu studiert.

Die antikapitalistische Stimmung und der Linkstrend ist schon eine gewisse bewusste Verarbeitung der Situation mithilfe unseres Einflusses, doch sie ist bei einer noch stark wirkenden kleinbürgerlichen Denkweise mit vielfältigen Illusionen verbunden. Die Erwiderung der Herrschenden ist eine neue Offensive des Antikommunismus, eine Unterdrückung revolutionärer Theorie und Praxis. Soweit der neue REVOLUTIONÄRER WEG 36.

Ich vertrat, dass die Herrschenden wie ein verwundetes Tier um sich schlagen, während sie fallen und sterben.

1. soweit ist es noch nicht. Damit sage ich, dass eine revolutionäre Situation wäre, in der es schon um die Eroberung der Macht gehe, und die außerdem schon fast gewonnen wäre. Das ist eine weitgehende Überzeichnung der derzeitigen Situation des Übergangs in die 2. Etappe des Klassenkampfes.

2. Ich sage damit auch, der Gegner würde an seinen eigenen Widersprüchen von selber fallen. Das ist in keiner Etappe des Klassenkampfes richtig, auch nicht,wenn der Imperialismus schon dieses verwundete Tier wäre. Das ist eine kleinbürgerlich-revisionistische These.

3. Ebenfalls kritisiert ihr die Gleichsetzung von Krise mit Defensive. Das ist ein Schematismus von mir in der Frage der Strategie und Taktik. Wachstum wie derzeit beim Parteiaufbau heißt ja auch nicht, dass man ständig in der Offensive ist. Und die Krise der Herrschenden heißt auch nicht, dass die Herrschenden einfach kopflos um sich schlagen, sie haben auch eine Strategie und Taktik im Klassenkampf, die sogar sehr ausgefeilt ist und mit allen Wassern gewaschen.

Insgesamt senke ich mit dieser Einschätzung den Maßstab an den komplizierten und entfalteten Kampf um die Denkweise in Partei und Massen. Das passt auch zu einer gewissen Praxis, noch öfter überrascht zu sein von der Heftigkeit des Antikommunismus oder der Ereignisse.

Viele Grüße