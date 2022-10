Briefwechsel zum Aufbau des Sozialismus in der Sowjetunion und dem Scheitern der Grünen

Ein Genosse des ZK der MLPD Juni 2022



Lieber Kollege,



herzlichen Dank für deinen Brief vom 13.09.21. Ich gehe im Weiteren auf verschiedene Deiner Punkte näher ein, v.a. zu wirklich neuen Aspekten.

Hinsichtlich Deiner Mitgliedschaft bei den Grünen bringst Du nur eine historische Rechtfertigung, dass die Grünen sich früher ausführlich, gründlich und allseitig mit der Umweltproblematik befasst hätten, gegenüber der MLPD oder ihrer Vorläuferorganisationen. Das trifft mit Einschränkungen tatsächlich zu. Der Unterschied zu den Grünen ist: Die MLPD hat sich auf revolutionärer Grundlage weiterentwickelt, nicht nur sich, sondern die ganze kommunistische Bewegung einer kritisch-selbstkritischen Analyse zur Unterschätzung der Umweltfrage unterzogen, dazu öffentlich ausführlich Stellung genommen und hat seitdem intensiv - insbesondere auch seit dem Buch »Katastrophenalarm- Was tun gegen die mutwillige Zerstörung der Einheit von Mensch und Natur?« - auch international in der revolutionären und Arbeiterbewegung bewusstseinsbildende und organisierende Arbeit dazu gemacht. Die Grünen haben sich längst zu einer Monopolpartei gewandelt, die gerade jetzt besonders extrem die Leitlinie verfolgt, den Umweltschutz de facto unter die Belange der Kriegsführung der NATO gegen Russland unterzuordnen. Die Abhängigkeit vom Diktator Putin wird durch die Abhängigkeit von den Scheichs in Katar und ähnlichen Herrschaften ersetzt. Ein wahrhaftiger Fortschritt! Die inzwischen führend Kriegspolitik betreibenden Anna-Lena Baerbock, Robert Habeck und Anton Hofreiter sind doch keine Betriebsunfälle der Grünen – es war schon immer so, dass sich der Opportunismus in Kriegszeiten in Sozialchauvinismus umgewandelt hat. Darauf hatte übrigens Lenin als erster hingewiesen und formuliert: „Der Sozialchauvinismus ist der vollendete Opportunismus.“ (Lenin, Werke, Bd. 22, S. 112)

Nun zu einigen Deiner Punkte:

Zur Bodenfrage

Du schreibst:

„Um die Stadtbevölkerung vor dem Hungertod zu bewahren, griffen die Bolschewiki zu rigiden Beschlagnahmungen bei den Bauern, was diese gegen sie aufbrachte. Zahllose Menschen verhungerten. Entgegen der bolschewistischen 'grundsätzlichen Positionen, dass die Kleinwirtschaft die Probleme des Lands und des Hungers nicht lösen wird', löste Lenin nach Ende des Bürgerkriegs ab 1921 das Hungerproblem ziemlich schnell durch die NEP. Als dann Ende der Zwanziger Jahre Stalin durch die Zwangskollektivierung die 'grundsätzliche bolschewistische Position' umsetzte, verhungerten Millionen Menschen. Ohne die Menschen zu überzeugen und mitzunehmen ist es eben schwierig.“

Die „rigiden Maßnahmen“ waren durch den Bürgerkrieg erzwungen. Das wegzulassen widerspricht den „unbestreitbaren Fakten“. Der sogenannte Kriegskommunismus war nötig um überhaupt im Bürgerkrieg die gerade erst gegründete Sowjetmacht gegen den Überfall von vierzehn imperialistischen Ländern zu verteidigen. „Zahllose Menschen verhungerten“ also doch vor allem, weil Russland durch den I. Weltkrieg völlig zerüttet und durch den aufgezwungenen Bürgerkrieg gegen seinen Willen gezwungen war, weiter zu kämpfen, statt sich auf den Wiederaufbau zu konzentrieren. Die NEP (Neue Ökonomische Politik) war ein Zugeständnis an die Situation, dass der Sozialismus in einem so rückständigen Land noch nicht allseitig materiell vorbereitet war und das Land nach dem Bürgerkrieg wirtschaftlich darniederlag. Aber das war keineswegs ein Beweis für die Überlegenheit der Kleinproduktion, wie du suggerierst. Lenin schrieb dazu:

„Insofern wir noch nicht imstande sind, den unmittelbaren Übergang von der Kleinproduktion zum Sozialismus zu verwirklichen, … müssen wir uns den Kapitalismus zu nutze machen … als vermittelndes Kettenglied zwischen der Kleinproduktion und dem Sozialismus, als Mittel, Weg, Behelf, Methode zur Steigerung der Produktivkräfte.“ („Über die Naturalsteuer“, Lenin Werke Bd 32, S.364)

Tatsächlich gelang es in der NEP die landwirtschaftliche Produktion wieder auf Vorkriegsniveau zu bringen. Die Getreideproduktion erreichte 1925 bereits 4,5 Mrd. Pud (in der Vorkriegsperiode im Zehnjahresschnitt 4 Mrd.). Aber das passierte gerade deshalb, weil die NEP nicht bedeutete – wie es heute vulgarisierend behauptet wird – dass die Sowjetführung die Landwirtschaft einfach den urwüchsigen kapitalistischen Gesetzmäßigkeiten überlassen hätte. In der “Großen Sowjetenzyklopädie” heißt es dazu:

“Diese Erfolge waren nur dadurch möglich gewesen, daß den Klein- und Mittelbauern bei der Wiederherstellung ihrer Wirtschaft von seiten der Sowjetmacht weitgehend Hilfe zuteil geworden war. Das Dorf konnte in steigendem Maße mit verbesserten landwirtschaftlichen Geräten und Maschinen versorgt werden. Im Jahre 1927/28 wurden landwirtschaftliche Maschinen im Betrage von 161 Mill. Rubel (in unveränderten Preisen von 1929/1927) hergestellt, gegenüber 60,5 Mill. Rubel im Jahr 1913...” (S. 886)

Aber das reichte längst nicht, um den steigenden Bedarf nicht nur an absoluter Produktion, sondern besonders an Marktgetreide auf Dauer zu befriedigen, der mit dem Wachstum der Städte natürlich stark stieg. Der Übergang zur Kollektivierung der Landwirtschaft war eine historische Leistung (dazu mehr unten).

Warum verhungerten dann Anfang der 30er-Jahre teilweise massenhaft Menschen? Das lag in erster Linie an einem knallharten Klassenkampf der reaktionären Kräfte gegen die Sowjetmacht, verbunden mit weiteren Faktoren. Es gab damals vier wesentliche Gründe. 1. die systematische Sabotage der Kulaken die sich gegen ihre Enteignung wehrten. 2. eine Trockenheit in weiten Teilen der Ukraine in den Jahren 1930 bis 1932. 3. Eine Typhusepidemie im Nordkaukasus, 4. Fehler der KPdSU in Verstößen gegen das Prinzip der Freiwilligkeit bei der Kollektivierung.

Das ist auch durchaus keine Schutzbehauptung der KPdSU gewesen, wie es heute oft dargestellt wird. Nach einer Reise in die Sowjetunion schrieb Frederick Schuman, späterer Professor am Williams-College:

„Die Opposition (der Kulaken) kam zunächst in Form von Abschlachtungen der Viehbestände

und Pferde zum Ausdruck. Die Tiere sollten nicht kollektiviert werden. Das Ergebnis war ein

harter Schlag für die sowjetische Landwirtschaft, weil die meisten Kühe und Pferde den Kulaken gehörten. Zwischen 1928 und 1933 ging die Anzahl des Pferdebestandes von nahezu 30 Millionen auf weniger als 15 Millionen zurück; von 70 Millionen Rindern, davon 31 Millionen Kühe, fiel man auf 38 Millionen, davon 20 Millionen Kühe. ... Manche (Kulaken) haben Funktionäre ermordet, Gemeineigentum angezündet, ja sogar ihre eigene Ernte und Saatgut verbrannt.“ (Douglas Tottle, Fraud, Famine and Fascisme, The Ukrainian Genocide Myth from Hitler to Harvard, Progress Books, Toronto, 1987, S. 94)



Stalin war auch aus prinzipiellen Erwärgungen heraus gegen eine „Zwangskollektivierung“. So führte er auf dem XV. Parteitag aus:

„Der Ausweg liegt darin, die bäuerlichen Klein- und Zwergwirtschaften allmählich, aber unentwegt, nicht durch Zwang, sondern durch Beispiel und Überzeugung zu Großwirtschaften zusammenzuschließen auf der Grundlage der gesellschaftlichen, gemeinschaftlichen, kollektiven Bodenbestellung, unter Anwendung landwirtschaftlicher Maschinen und Traktoren, unter Anwendung wissenschaftlicher Methoden zur Intensivierung der Landwirtschaft. Andere Auswege gibt es nicht.“ (Stalin, Werke, Bd. 10, S. 265)

Und dass Stalin äußerst freimütig Fehler bei der Kollektivierung kritisierte, ist bekannt. Du kennst seinen Aufsatz “Vor Erfolgen von Schwindel befallen” sicherlich.

Er kritisierte die Fehler und Probleme aber auch weltanschaulich. So führte er auf dem XVI. Parteitag aus:

„Was aber stellen die 'linken' Überspitzungen dar, die wir in der Partei auf dem Gebiet der kollektivwirtschaftlichen Bewegung hatten? Sie stellen einen gewissen, allerdings unbewußten Versuch dar, die Traditionen des Trotzkismus bei uns in der Praxis Wiederaufleben zu lassen, die trotzkistische Einstellung zum Mittelbauern Wiederaufleben zu lassen. Sie sind das Resultat jenes Fehlers in der Politik, den Lenin 'Überadministrierung' nennt. Dies bedeutet, daß einige unserer Genossen, berauscht von den Erfolgen der Kollektivwirtschaftsbewegung, das Problem des kollektivwirtschaftlichen Aufbaus nicht als Baumeister, sondern vornehmlich als Administratoren anzupacken begannen, weswegen sie eine Reihe gröbster Fehler begingen. Es gibt bei uns in der Partei Leute, die glauben, man hätte die „linken" Überspitzer nicht zur Ordnung zu rufen brauchen.“ (Stalin, Werke, Bd. 12, S. 312)

Im Grunde war das auch ein Kampf gegen Züge der Verbürokratisierung in Partei-, Staats- und Wirtschaftsspitze. Stalin hat das offen kritisiert, aber Fehler in der Lösung des Problems gemacht, die zweifellos weitreichende Folgen hatten (s.u.).

Es war weder Stalins Schuld - noch wie heute sogar behauptet wird, sein perfider Plan - die Leute verhungern zu lassen. Die Kollektivierung der Landwirtschaft erhöhte die Erträge, weil die kollektive und technische Bearbeitung der Landwirtschaft natürlich die Produktivität steigerte - und die Arbeit erleichterte! So gab es 1928 9.300 Traktorenpflüge – 1938 494.000 (Große Sowjetenzyklopädie, S. 903). Dass sich immer mehr Bauern dem anschlossen, lag in erster Linie an der Überzeugungsarbeit (so wurden 25.000 Arbeiter auf das Land geschickt, um die Bauern von der Kollektivierung zu überzeugen) und dem praktischen Vorbild. So wurde pro Person und Tag an Kilogramm Getreide erzeugt in den Bauernwirtschaften (1922-1925) 31,1kg und in den Kolchosen 1933 57,8kg und 1937 98kg. Eine Steigerung der Arbeitsproduktivität über 300%! (ebenda, S. 908)

Die heutige Weltbevölkerung könnte auf Grundlage der weitgehend industrialisierten Landwirtschaft gut ernährt werden. Stattdessen hat die Zahl der Hungernden sogar wieder zugenommen, 800 Millionen Menschen sind heute von Hunger betroffen, 2,2 Milliarden von Mangelernährung. Während die damaligen Hungersnöte dem Sozialismus in die Schuhe geschoben werden und alle historischen Zusammenhänge geleugnet werden, verhungern die Menschen heute, weil es profitabler ist, Lebensmittel zu vernichten, aus ihnen Benzin herzustellen oder an den Börsen zu spekulieren, als die Menschen zu ernähren. Die Ernährungsfrage ist also ein Feld, an dem sich die Überlegenheit des Sozialismus erweist. Vielleicht wird ja auch gerade deshalb so energisch an der Frage gegen den Sozialismus gehetzt.



Zu den Sowjets

Du schreibst:

„Dass diese bolschewistische Regierung (zumindest ohne die linken Sozialrevolutionäre) sich nicht auf die Mehrheit der Bevölkerung stützen konnte, zeigen die Novemberwahlen zur Konstituante allerdings doch sehr deutlich. Das schiebst du allerdings beiseite mit dem Argument, dass „der Bewertungsmaßstab zu diesem Zeitpunkt nur die Kräfteverhältnisse in den Sowjets" sein könnte. Das mit der Sowjetmacht ist so eine Sache: Gefragt und berechtigt zur Mitarbeit sind nur die „fortschrittlichen" Menschen. Das ist schön. Es stellt sich aber immer gleich die Frage, wer das wie definiert.“

Ich habe dazu recherchiert, wer das damals wie definiert hat. Das Grundgesetz der Russischen Sozialistischen Föderativen Sowjetrepublik (RSFSR) vom 10. Juli 1918 regelte die Wahlen zu den Sowjets.

In Artikel 64 heißt es:

„Das Recht, in die Sowjets zu wählen oder gewählt zu werden, haben, unabhängig von ihrem Glaubensbekenntnis, ihrer Nationalität, ihrer Ansässigkeit, usw., folgende Bürger der Russischen Sozialistischen Föderativen Sowjetrepublik beiderlei Geschlechts, die am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet haben:

a) alle diejenigen, die ihren Lebensunterhalt aus produktiver und gesellschaftlich nützlicher Arbeit bestreiten, sowie Personen, die im Haushalt tätig sind und dadurch jenen eine produktive Arbeit ermöglichen; das sind: Arbeiter und Angestellte aller Arten und Kategorien, die in der Industrie, im Handel, in der Landwirtschaft, usw., beschäftigt sind, Bauern und ackerbautreibende Kosaken, die keine Lohnarbeit zur Erzielung von Gewinn in Anspruch nehmen;

b) Soldaten der Sowjetarmee und der Sowjetflotte;

c) Bürger, die unter die Buchstaben a) oder b) dieses Artikels aufgezählten Kategorien fallen und die ihre Arbeitsfähigkeit teilweise oder ganz eingebüßt haben.“

Artikel 65 regelte wer nicht wählen durfte:

„Nicht wählen und nicht gewählt werden können folgende Personengruppen, auch wenn sie zu einer der obengenannten Kategorien angehören:

a) Personen, die zur Erzielung von Gewinn Lohnarbeit in Anspruch nehmen;

b) Personen, die von nicht erarbeitetem Einkommen leben (wie zum Beispiel von Kapitalzinsen, Einnahmen aus Betrieben, Einkünften aus Vermögen, usw.);

c) private Händler, Handels- und Bankvermittler;

d) Mönche und geistliche Diener der Kirchen und religiösen Kulte;

e) Angestellte und Agenten der ehemaligen Polizei, des besonderen Gendarmeriekorps und der Abteilungen der Ochrana sowie Mitglieder des ehemaligen Herrscherhauses in Rußland;

f) Personen, die nach dem festgelegten Verfahren für geisteskrank oder geistesgestört erklärt worden sind, sowie Personen, die unter Vormundschaft stehen;

g) Personen, die wegen Verbrechen, die sie aus eigennützigen oder verwerflichen Motiven begangen haben, verurteilt sind, für die Dauer der durch Gesetz oder Gerichtsurteil festgelegten Frist.“

Und in Artikel 78 heißt es:

„Die Wähler, die einen Deputierten in den Sowjet entsandt haben, sind berechtigt, ihn jederzeit abzuberufen und nach den allgemeinen Grundsätzen Neuwahlen durchzuführen.“ (www.verfassungen.net/rus/verf18-i.htm)

Es war also keineswegs der Willkür oder einer willkürlichen Definition überlassen, wer die Sowjets wählte und wer nicht und wer die gewählten Deputierten abberufen konnte. Auch die 1925 beschlossene Verfassung regelte in ganz ähnlicher Weise das aktive und passive Wahlrecht. Das kannst du hier nachlesen: www.verfassungen.net/rus/verf25-i.htm.

Die Regeln entsprachen schlicht einer Diktatur des Proletariats, in der die Herrschaft der überwältigenden Mehrheit der Bevölkerung garantiert wurden.

Du schreibst zur Möglichkeit der Abwahl:

„Man wünscht sich das ja immer wieder auch bei Abgeordneten, wenn sie zum Beispiel vor ihrer Wahl etwas versprochen haben und nach der Wahl für das Gegenteil stimmen.“

Es stimmt allerdings, dass es z.B. zur Frage der Art der Wahl und Abwahl viele Auseinandersetzungen gab.

Stalin hat immer wieder Kritiken daran geführt, wenn Bürokraten versuchten, Wahlen zu manipulieren. Und die Wahlrechtsform fand schließlich wohl nicht so statt, wie von ihm angekündigt. Solche Fragen sind auch Gegenstand unserer Arbeit an den biographischen Betrachtungen zu Stalin, hier müssen wir noch weitere Untersuchungen machen.



Zur “Einparteienherrschaft”

Du schreibst: „Am Ende des Bürgerkriegs 1921 gab es längst außer der bolschewistischen Partei keine anderen Parteien mehr im Lande. Seither ist in der Geschichte Kommunismus praktisch gleichbedeutend mit Einparteienherrschaft. Diese Partei hat alle Macht, Konkurrenz und Alternativen gibt es nicht, sie wird von niemandem kontrolliert, sie hat immer recht.“

Zum einen ist eine Vielzahl von Parteien nicht gleichbedeutend mit „Alternativen“. Die anderen Parteien hatten nach und nach bewiesen, dass sie auf der Seite der ein oder anderen Strömung der Reaktion standen. Das gilt eben auch für die konterrevolutionören Parteien im Zusammenhang mit dem “Kronstädter Aufstand”.

Ist es verwunderlich, dass im Sozialismus nicht zur Wahl steht, die alten Ausbeuterverhältnisse wieder herzustellen? Die allgemein verbreitete Vorstellung von Demokratie ist stark durch den bürgerlichen Parlamentarismus geprägt. Die „Alternative“ besteht dann darin, verschiedene Parteien wählen zu können.

Du hast ja selbst geschrieben, dass es mit der Umsetzung ihrer Versprechen nicht so weit her ist. Wer schließlich in der Regierung ist, führt die Geschäfte im Sinne der größten Monopole. Worin genau besteht da die Alternative, wenn z.B. in Baden-Württemberg der Grüne Kretschmann die Politik der Automobilindustrie organisiert, statt wie über Jahrzehnte einer aus der CDU? Das Sowjetsystem war eine viel höhere Form der Demokratie, an der auch nicht nur die KPdSU, sondern auch verschiedenste Massenorganisation beteiligt waren.

Du sagst die Partei „wird von niemandem kontrolliert, sie hat immer recht.“

„Die Partei hat immer recht“ sangen die Revisionisten in der DDR als ihre peinliche Hymne, um die Kritik an der revisionistisch entarteten SED abzuwürgen. Sich für unfehlbar zu halten überlassen wirkliche Marxisten-Leninisten dem Papst und sowas hat mit dem dialektischen Materialismus nichts zu tun.

Beachten muss man auch die Wandelbarkeit der Denkweise. Du weißt selbst, wie sich frühere ehrliche Umweltkämpfer geschmeichelt oder korrumpiert verändert haben. Deshalb ist die spätere Entwicklung von Woroschilow auch kein Argument gegen seine vormaligen Ansichten zum “Kronstädter Aufstand”. Wir folgen hier nicht den Räuberpistolen, die davon ausgehen, dass ein Verräter schon immer einer gewesen war oder gar lebenslang ein Agent gewesen sein müsste.



Zu dem Buch von Nadeschda Mandelstam, einer Linie von Lenin bis Putin oder der Erstickung des „Enthusiasmus“

Du schreibst:

„Ich lese gerade das Buch von Nadeschda Mandelstam „Erinnerungen an das Jahrhundert der Wölfe". Ihr Mann Ossip Mandelstam ist wie viele andere auch durch den Stalinismus umgekommen. Als Angehörige der literarischen Intelligenz beschreibt sie sehr detailreich die Zeit von der bolschewistischen Revolution bis in die Zeiten Breschnews, wie in einem langsamen, aber stetigen Prozess Menschlichkeit und Humanität immer mehr abnehmen, Lüge, Opportunismus und Unmenschlichkeit wachsen. Was sie da beschreibt, ist keine Befreiung des Menschen, sondern das Gegenteil.“

Ich konnte das Buch nicht lesen und das deshalb nicht abschließend beurteilen. Es ist sicher, dass es in der UdSSR bereits unter Stalin auch Verfolgung Unschuldiger gab. Sicher aber ist auch, dass ihr Mann ein glühender Antikommunist und voller Geschmacklosigkeit war. In einem Gedicht von ihm heißt es über Stalin unter anderem:

Seine Finger sind dick und, wie Würmer, so fett

Sein Schnauzbart lacht Fühler von Schaben

Schmalnackige Führerbrut geht bei ihm um Mit dienstbaren Halbmenschen spielt er herum Wie Himbeeren schmeckt ihm das Töten

Was daran Kunst oder kritische Auseinandersetzung sein soll, ist mir völlig unverständlich. Also, zum Kronzeugen einer solchen Person möchte ich mich nicht machen. Und Antikommunismus wird auch nicht dadurch besser, wenn man angeblich zur „literarischen Intelligenz“ gehört.

Gar nicht einverstanden bin ich mit Dir darin, eine kontinuierliche Linie von der Oktoberrevolution bis zu Breschnew und sodann zu Putin und Xi Jinping zu ziehen. Der XX. Parteitag der KPdSU 1956 bedeutete einen Bruch, der Marxismus-Leninismus wurde revidiert, Stalin mit der Geheimrede von Chruschtschow verleumdet, der Kapitalismus restauriert. Wäre richtig, was der moderne Antikommunismus behauptet, hätte doch mit der Abkehr vom „Stalinismus“ seit Chruschtschow Menschlichkeit und Humanität wieder zunehmen müssen?! Selbst Jahrzehnte nach der üblen Verleumdung sollte aber Stalin für alle Verbrechen der Revisionisten herhalten, die doch aber alle wortreich von ihm abgerückt waren. Literatur, die von diesem Standpunkt aus die Geschichte in der Sowjetunion oder China betrachtet, ist natürlich sehr willkommen als ständiges Futter für den Antikommunismus. Es ist aber keine geeignete Quelle für „gesicherte historische Fakten“.

„Enthusiasmus, Kampfmoral und Opferbereitschaft" gingen ja gerade nicht gradlinig zurück, wie Du suggerierst. Sie nahmen z.B. Im Großen Vaterländischen Krieg einen Aufschwung! Sie wurden unter den Massen durch Bürokratisierung gehemmt und unter der Diktatur der neuen Bourgeoisie immer mehr erstickt, bis zum unrühmlichen Ende der revisionistischen Herrschaft nach 1989/1990. Der “Enthusiasmus” von Antikommunisten entwickelte sich doch wohl eher konträr dazu.

Was Putin oder Xi Jinping angeht, so haben wir uns in der Broschüre zu den neuimperialistischen Ländern und zu Xi Jinping im neuen Buch “Die Krise der bürgerlichen Ideologie und des Opportunismus” ausführlich geäußert. Sie missbrauchen Stalin und Mao Zedong höchstens, um ihre neuimperialistische Politik zu rechtfertigen. Wo findest Du im China Mao Zedongs bitte “imperialistische” Ansätze?



Lieber Kollege,

wie Du siehst, waren einige Deiner kritischen Anmerkungen auch wieder anregend, tiefer in die Dialektik der geschichtlichen Entwicklung im Aufbau des Sozialismus einzudringen. Das ist erkenntnisreich, wenn man nicht von einem skeptischen Standpunkt aus herangeht. Da wären wir wieder bei der Dialektik von „unbestreitbaren Fakten“ und ihrer allseitiger Einordnung.



Herzliche Grüße