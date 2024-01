Liebe Genossinnen und Genossen,

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Zu Beginn des Jahres 2024 will ich mich als Leiter der Redaktion REVOLUTIONÄRER WEG herzlich bedanken: bei all den Spendern, die im Jahr 2023 21 676,35€ für die theoretische Arbeit der MLPD gegeben haben! Bei all den Leserinnen und Lesern, die für leicht steigende Zugriffszahlen von 4 270 pro Monat (2022: 4 137) auf die Homepage sorgen. Es hat sich offensichtlich schon ein bestimmter Leserstamm herausgebildet. Danke auch an die Korrespondenten, die mit Briefen und Buchempfehlungen, kritisch und selbstkritisch zum Erkenntnisprozess in der theoretischen Arbeit beigetragen haben!

Die MLPD hat es sich zur Aufgabe gemacht, in diesen Zeiten, in denen sich die Dinge sehr schnell entwickeln, Orientierung zu geben. In Rekordzeit wurde so das Buch „Die globale Umweltkatastrophe hat begonnen!“ als Ergänzungsband zu dem Titel „Katastrophenalarm! Was tun gegen die mutwillige Zerstörung der Einheit von Mensch und Natur?“ erarbeitet. Noch im Jahr 2024 werden wir das nächste Buch in der Reihe „Die Krise der bürgerlichen Ideologie und die Lehre von der Denkweise“ herausbringen. Der RW 39 wird die Krise der bürgerlichen Gesellschaftswissenschaften, der Religion und der Kultur behandeln. Diese spielen eine besondere Rolle darin, die Unzahl an Fakten und neuen Entwicklungen im Sinne der Herrschenden zu deuten und unter den Massen für Verwirrung zu sorgen.

Allein für die Vorfinanzierung des Ergänzungsband und der Gesamtausgabe des „Katastrophenalarm!...“ waren 25 000€ nötig, die über eure Spenden und Einnahmen aus Essensverkauf aufgebracht werden konnten. Auch die Arbeit an den zukünftigen Büchern muss wieder vorfinanziert werden, weshalb ich die Spendensammlung für 2024 hiermit eröffnen will.

Wir freuen uns auf eure Zuschriften, Kritiken und Hinweise zur Homepage der Redaktion und wünschen allen ein gesundes neues Jahr, mit vielen neuen Erkenntnissen!

Euer Stefan Engel