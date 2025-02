a) Rettet die Umwelt vor der Profitwirtschaft!

Nunmehr 29 UN-Klimakonferenzen haben gezeigt, dass die heute Herrschenden weder Willens noch in der Lage sind, sich dem Ausreifen der globalen Umweltkatastrophe entgegenzustellen. Wie soll die Umwelt zu retten sein, wenn schon die kleinste Maßnahme als „Wettbewerbsnachteil“ im Kampf um die Beherrschung des Weltmarktes verdammt wird? Es wird nur gemacht, was den internationalen Monopole Maximalprofit verspricht. Dafür täuschen manche Parteien Sorge um die Umwelt vor, versprechen angebliche „Klimaneutralität“. Doch nur damit deutsche Konzerne mit der Technologieführerschaft bei erneuerbaren Energien und einem ganzen Strauß an neuen „Geschäftsfeldern“ maximale Profite einstreichen können.

Ginge es nach der FDP würde das Bundesumweltamt gestrichen und es bliebe nur noch der Handel mit Zertifikaten, den die Regierung als neue Profitquelle für Spekulanten organisiert. Der perverse Handel mit „Verschmutzungsrechten“ besagt: Wer zahlt, darf weiter die Umwelt zerstören. Die gefährliche Verpressung von CO 2 soll wiederum den Boden für weitere Jahrzehnte der Verbrennung fossiler Rohstoffe bereiten und zusätzliche Profite garantieren. Die Monopole, die mit fossilen Rohstoffen ihren Profit machen, gehen zeitgleich dazu über, selbst die völlig unzureichenden Klimaziele wieder zu kippen. Dazu fördern und finanzieren sie weltweit die wissenschaftsfeindliche bis faschistische Klimaleugner-Bewegung. Die umweltschädlichsten Methoden der Förderung von Fracking-Gas und Ölsanden nehmen sprunghaft zu. Selbst das Auftauen von Permafrostböden und die Schmelze der Antarktis wird für neue Bohrprojekte genutzt. Es ist die kapitalistische Profitwirtschaft, die sehenden Auges und mutwillig die Existenz der Menschheit aufs Spiel setzt. CDU/ CSU, FDP, BSW und AfD sind sich einig, dass alle Umweltbeschränkungen für die deutschen Konzerne weg müssen. Internationale Monopole sind für mindestens 70 Prozent aller CO 2 -Emissionen verantwortlich. Rund um den Globus haben sie über Jahrzehnte Maximalprofite gemacht durch rücksichtslose Ausbeutung von Mensch und Natur. Unsere Meinung ist: Das Verursacherprinzip muss gelten. Wirksamer Umweltschutz funktioniert nur im Kampf gegen diese Umweltverbrecher – sie müssen zur Verantwortung gezogen und zur Kasse gebeten werden!

b) Die verheerende Umweltbilanz der Ampel-Regierung

Laute rechte Kritik an „zu viel Umweltschutz“ ändert nichts an der Tatsache, dass unter der rot-grün-gelben Bundesregierung in Wirklichkeit ein umweltpolitischer Rollback begonnen hat. „Der Schutz von Umwelt und Natur ist ... essenzieller Bestandteil unseres politischen Handelns“ versprach die Ampelregierung noch im Koalitionsvertrag. Ihre „sozial-ökologische Marktwirtschaft“ entpuppte sich aber als grüner Anstrich für die kapitalistische Profitwirtschaft. Mit Ausbruch des Ukrainekriegs wurde unter dem Schlachtruf des „ökologische Patriotismus“ (Robert Habeck) ein neuer Kurs durchgeboxt. In der EU hat sich der Import von LNG-Gas von 2021 auf 2023 verdreifacht, nicht zuletzt durch neue Flüssiggasterminals für den Import von Frackinggas aus den USA in Deutschland. Erdgas und Fracking schädigen das Klima nicht nur bei der Verbrennung. Zusätzlich werden giftige Chemikalien in die Erde gepumpt und bei der Förderung Treibhausgase wie Methan freigesetzt. Die Behauptung, die LNG-Infrastruktur würde im Dienste einer künftigen Wasserstoff-Strategie ausgebaut, ist reine Ablenkung. Mit Nigeria, Algerien, Aserbaidschan und den ultrareaktionären Scheichs aus Katar schloss die Bundesregierung parallel Verträge für die Erschließung und Lieferung von Erdgas über Jahrzehnte ab.

Eine aktuelle Studie von „Agora Energiewende“ bescheinigt der Bundesregierung, dass sie ihre CO 2 -Klimaziele 2024 erreicht hat. 2024 ist zugleich weltweit das erste Jahr, in dem die globale Erwärmung 1,5 Grad dauerhaft überschritten hat. Ein erneuter Beweis, dass die gesteckten Ziele dem Ernst der Lage überhaupt nicht gerecht werden. Hinzu kommt, dass der CO 2 -Ausstoß in Deutschland vor allem wegen der seit 2018 anhaltenden Weltwirtschafts- und Finanzkrise zurückging. Eine nationale Betrachtung ist zudem irreführend, weil deutsche Konzerne zunehmend in anderen Ländern produzieren und dort die Emissionen in die Höhe treiben.

Beim Ausbau erneuerbarer Energien versagte die Ampel. 2023 versprach Kanzler Scholz, täglich vier bis fünf Windräder zu bauen. 2024 meldete die Bundesregierung einen Rekordausbau der Windenergie, verschwieg aber, dass sie nur 44 Prozent des eigenen Ziels erreichte. Täglich wurden im Schnitt nur zwei Windräder genehmigt. Die Förderung wurde streng auf die Monopole und ihre Profite ausgerichtet. Ganz im Sinne von Artikel 8 der EU-Taxonomie, der Windradprojekte von Unternehmen fördert, wenn diese über 500 Beschäftigte haben und kapitalmarktorientiert sind. Beim Ausbau der Solarenergie wurden die Ziele übertroffen, weil mit Balkonkraftwerken die Massen als Hauptkraft aktiv werden konnten. Würde in diesem Sinne ein dezentraler, auf die Kommunen und Massen gestützter Ausbau aller erneuerbaren Energie gefördert und forciert, wäre die Umstellung auf 100 Prozent nachhaltige Stromgewinnung bis 2030 in Deutschland möglich.

Die Grünen stehen an der Spitze des Greenwashings. Mit der CO 2 -Bepreisung wird ähnlich wie damals mit dem sogenannten „Solidaritätszuschlag“ dem „kleinen Mann“ unter einem schönen Namen Geld aus der Tasche gezogen. Das versprochene Klimageld fiel der Blockade der FDP zum Opfer. Hätten die Grünen ihre sozialen Versprechungen ernst gemeint, hätten sie umgekehrt die Erhöhung der CO 2 -Steuer blockieren müssen. Auch das sogenannte Heizungsgesetz wälzte die Kosten für sinnvolle Maßnahmen auf die Verbraucher bzw. kleinen Hausbesitzer ab. So wird auch noch der Letzte gegen dringend notwendige Umweltmaßnahmen aufgebracht. Und was bringt’s für’s Klima? Pendler müssen weiter, nur eben mit noch teurerem Sprit, mit dem Auto zur Arbeit, weil Verbindung und Pünktlichkeit im öffentlichen Nahverkehr noch schlechter geworden sind.

Nach der Wahl von Trump ziehen sich Investmentgesellschaften und Großbanken weltweit zunehmend aus der sogenannten Klima-Allianz zurück. Trump hat Deutschland aufgerufen, seine Windparks in der Nordsee zu schließen. RWE hat sein 50-Milliarden-Investitionsziel für Erneuerbare verschoben. Laut Brett Christophers, der zur Rolle von Vermögensverwaltern und Anlageinstituten forscht, weil es schlicht profitabler ist, in fossile Brennstoffe zu investieren. Während sich die SPD und Grüne noch auf die Schulter klopfen, droht ein beschleunigter Rollback, der selbst kleine erreichte Fortschritte in der Energiegewinnung wieder zunichte machen und die begonnene globale Umweltkatastrophe dramatisch verschärfen würde.