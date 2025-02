Themen A-Z

Sozialsteuer

Das Sozialversicherungssystem ist in der Krise: Steigende Beiträge für die Versicherten und immer mehr Zuzahlungen in der Krankenversicherung. Die unzureichende Pflegeversicherung frisst die Ersparnisse ganzer Generationen, obwohl viele Heime in keinem guten Zustand sind.

Von Wahlprogramm zur Bundestagswahl 2025