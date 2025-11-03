Zürich/Schweiz

Veranstaltung der MLGS CH - Internationalismus Live – Sri Lanka

Was geschah nach dem Aufstand in Sri Lanka im Jahr 2022? Wird das Rettungspaket des IWF mit seinen Sparmassnahmen dazu beitragen, die Hoffnungen der Bevölkerung zu erfüllen und das Land zu stabilisieren? Vor welchen Herausforderungen steht die Linke in den kommenden Jahren? Komm vorbei, hör zu und sprich persönlich mit dem Generalsekretär der Front Line Socialist Party, Sri Lanka, Genosse Kumar Gunarathnam.

Ort: Rosa Luxemburg Saal, Kochstrasse 2, 8004 Zürich (Tramstation Lochergut). MLGS CH ist die ICOR-Organisation Marxistisch-leninistische Gruppe Schweiz instagram.com/mlgs.ch/