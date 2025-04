Wien

Verlag Neuer Weg bei den Kritischen Literaturtagen in Wien

Vom 9. bis 11. Mai beteiligt sich der Verlag Neuer Weg an den Kritischen Literaturtagen und stellt den IV. Teil aus Reihe Krise der bürgerlichen Ideologie mit dem Titel „Die Krise der bürgerlichen Gesellschaftswissenschaften, der Religion und der Kultur“ in den Mittelpunkt. Buchvorstellung dazu, Samstag, 10. Mai, 19 Uhr, in Alberts Bücherlager, Aichholzgasse 19, 1120 Wien, musikalisch begleitet von Chris Peterka und Hasan Qamber. Öffnungszeiten der Kritischen Literaturtage • Freitag, 9. Mai, 14 bis 20 Uhr • Samstag, 10. Mai, 12 bis 17 Uhr danach 19 Uhr Buchlesung in Alberts Bücherlager • Sonntag, 11. Mai, 12 bis 18 Uhr

Ort: Brunnenpassage 1160, Brunnengasse 71/Yppenplatz (U6 Josefstädterstraße).