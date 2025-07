Truckenthal

Der Ferienpark Thüringer Wald lädt zum 20. Waldfest

Zu Beginn Fußball- und Volleyballturnier für Kinder und Jugendliche, anmelden noch möglich. Vielfältige Verpflegungs-, Aktivitäten und Informationsstände. Spannende Podiumsdiskussion: "Was tun gegen die akute Weltkriegs- und faschistische Gefahr?! Für eine neue sozialistische Jugendbewegung!" Ab 20 Uhr antifaschistisches Konzert mit "The great Destroyer" aus Coburg, "Streetops Music" aus Malching, sowie dem lokalen Musiker "Erik Blume" Mitteleuropa, anschließend Tanz mit DJ bis spät in die Nacht.

Ort: Ferienpark Thüringer Wald, Im Waldgrund 1, Schalkau.