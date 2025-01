Stuttgart

Wahlkampfsauftakt zur Bundestagswahl 2025

Unter dem Motto "Make Socialism great again" startet die Internationalistische Liste/MLPD am Samstag, dem 1. Februar 2025, um 12 Uhr mittags in vier wichtigen deutschen Städten in die heiße Phase ihres offensiven Winterwahlkampfs. Seid dabei! In Stuttgart findet die Auftaktkundgebung um 12 Uhr auf dem Schlossplatz statt. Rednerinnen sind die Spitzenkandidatinnen der Landesliste Baden-Württemberg, Monika Gärtner-Engel und Franziska Schmidt. Musik: „Kommando: Umsturz!“ und weitere

Ort: Schlossplatz