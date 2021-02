Sindelfingen

Solidaritäts-Kundgebung mit Alassa Mfouapon, zum Prozess des Flüchtlings gegen das Land Baden-Württemberg

17.02.2021 17 Uhr

Ort: Busbahnhof Sindelfingen

Der Freundeskreis Flüchtlingssolidarität in SI ruft dazu auf, rund um den Prozess am 18. Februar in Stuttgart, bei dem die Klage von Alassa Mfouapon gegen das Land Baden-Württemberg verhandelt wird, ein ganzes Ensemble von Aktionen durchzuführen.

Infos unter: https://www.rf-news.de/2021/kw06/aktionen-rund-um-den-prozess-von-alassa-mfouapon-zeugen-fuer-tribunal-gesucht